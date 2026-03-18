สื่ออิหร่าน ยืนยัน “อาลี ลาริจานี” เจ้าหน้าที่ความมั่นคงฯ ถูกลอบสังหารโดยอิสราเอล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 13:28 น.
อิหร่าน แถลงยืนยัน การเสียชีวิต “อาลี ลาริจานี” เจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูง พร้อมกับผู้นำกองกำลังบาซิจ หลังถูกอิสราเอลลอบสังหาร

สื่อของรัฐบาลอิหร่าน ได้มีการรายงานยืนยันว่า อาลี ลาริจานี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน (SNSC) และ โกลามเรซา โซเลมานี ผู้บัญชาการกองกำลังกึ่งทหารบาซิจ (Basij) ได้เสียชีวิต หลังจากระบุว่าอิสราเอลได้สังหารทั้งสองคนไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้

ขณะที่สำนักข่าว Mehr ซึ่งเป็นสำนักข่าวทางการของอิหร่าน ได้แถลงยืนยันจากสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ถึงเหตุลอบสังหาร อาลี ลาริจานี โดยระบุว่า

“หลังจากอุทิศตนทั้งชีวิตเพื่อยกระดับอิหร่านและการปฏิวัติอิสลาม ในที่สุดเขาก็บรรลุความปรารถนาที่เก็บไว้มานาน ได้ตอบรับเสียงเพรียกแห่งความจริง และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้พลีชีพอันประเสริฐในแนวหน้าแห่งการรับใช้อย่างภาคภูมิใจ”

อาลี ลาริจานี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน
ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ – อาลี ลาริจานี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ทักทายนักข่าวเมื่อเดินทางมาถึงเพื่อพบกับนาบิห์ เบอร์รี ประธานรัฐสภาเลบานอน ที่กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 (ภาพถ่ายโดย AP/Bilal Hussein, ไฟล์)

ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้ยืนยันการเสียชีวิตของ โกลามเรซา โซเลมานี เช่นเดียวกัน สำหรับ อาลี ลาริจานี ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของอิหร่านที่เสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล นับตั้งแต่เหตุการณ์ลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา

โกลามเรซา โซเลมานี ผู้บัญชาการกองกำลังกึ่งทหารบาซิจ
ภาพจากแฟ้มภาพ – พลเอก โกลาม เรซา โซเลมานี ผู้บัญชาการกองกำลังกึ่งทหารบาซิชของอิหร่าน แถลงข่าวในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2019 (ภาพถ่ายโดย AP Photo/Ebrahim Noroozi, File)

อาลี ลาริจานี ปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะเข้าร่วมการเดินขบวนในวันอัล-กุดส์ เพื่อแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในกรุงเตหะราน ร่วมกับ มัสอูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน อาลี ลาริจานี เป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองระดับสูงของอิหร่านมาอย่างยาวนาน โดยมีผลงานและตำแหน่งสำคัญ ได้แก่

  • อดีตผู้นำการเจรจาด้านโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกับกลุ่มชาติตะวันตก
  • อดีตประธานรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
  • เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ลาริจานี ประกาศจุดยืนว่าอิหร่านจะไม่ยอมอ่อนข้อในการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล พร้อมเรียกร้องให้ชาวมุสลิมทั่วโลกร่วมกันยืนหยัดต่อสู้ อาลี ลาริจานี กล่าวพาดพิงถึงประเทศอิสลามหลายแห่งที่ล้มเหลวในการสนับสนุนอิหร่านเพื่อต่อต้านการรุกรานอย่างทรยศ โดยยกเว้นเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ให้ความช่วยเหลือ

นอกจากนี้ ลาริจานี มองถึงความชอบธรรมในการโจมตีของอิหร่านทั่วภูมิภาคเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียระบุว่า เป็นการรุกรานอธิปไตยของตนอย่างโจ่งแจ้ง พร้อมกับเตือนว่าไม่มีจุดยืนเป็นกลางในการเผชิญหน้าที่กำลังดำเนินอยู่นี้

ในขณะเดียวกัน ลาริจานี ยังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ได้แสวงหาการครอบงำประเทศเพื่อนบ้าน แต่ความสามัคคีของชาติอิสลามหากเกิดขึ้นอย่างเต็มกำลัง จะสามารถรับประกันความมั่นคง ความก้าวหน้า และเอกราชสำหรับทุกประเทศได้

ที่มา: ALJAZEERA

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

