สื่ออิหร่าน ยืนยัน “อาลี ลาริจานี” เจ้าหน้าที่ความมั่นคงฯ ถูกลอบสังหารโดยอิสราเอล
สื่อของรัฐบาลอิหร่าน ได้มีการรายงานยืนยันว่า อาลี ลาริจานี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน (SNSC) และ โกลามเรซา โซเลมานี ผู้บัญชาการกองกำลังกึ่งทหารบาซิจ (Basij) ได้เสียชีวิต หลังจากระบุว่าอิสราเอลได้สังหารทั้งสองคนไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้
ขณะที่สำนักข่าว Mehr ซึ่งเป็นสำนักข่าวทางการของอิหร่าน ได้แถลงยืนยันจากสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ถึงเหตุลอบสังหาร อาลี ลาริจานี โดยระบุว่า
“หลังจากอุทิศตนทั้งชีวิตเพื่อยกระดับอิหร่านและการปฏิวัติอิสลาม ในที่สุดเขาก็บรรลุความปรารถนาที่เก็บไว้มานาน ได้ตอบรับเสียงเพรียกแห่งความจริง และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้พลีชีพอันประเสริฐในแนวหน้าแห่งการรับใช้อย่างภาคภูมิใจ”
ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้ยืนยันการเสียชีวิตของ โกลามเรซา โซเลมานี เช่นเดียวกัน สำหรับ อาลี ลาริจานี ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของอิหร่านที่เสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล นับตั้งแต่เหตุการณ์ลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา
อาลี ลาริจานี ปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะเข้าร่วมการเดินขบวนในวันอัล-กุดส์ เพื่อแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในกรุงเตหะราน ร่วมกับ มัสอูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน อาลี ลาริจานี เป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองระดับสูงของอิหร่านมาอย่างยาวนาน โดยมีผลงานและตำแหน่งสำคัญ ได้แก่
- อดีตผู้นำการเจรจาด้านโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกับกลุ่มชาติตะวันตก
- อดีตประธานรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
- เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ลาริจานี ประกาศจุดยืนว่าอิหร่านจะไม่ยอมอ่อนข้อในการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล พร้อมเรียกร้องให้ชาวมุสลิมทั่วโลกร่วมกันยืนหยัดต่อสู้ อาลี ลาริจานี กล่าวพาดพิงถึงประเทศอิสลามหลายแห่งที่ล้มเหลวในการสนับสนุนอิหร่านเพื่อต่อต้านการรุกรานอย่างทรยศ โดยยกเว้นเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ให้ความช่วยเหลือ
นอกจากนี้ ลาริจานี มองถึงความชอบธรรมในการโจมตีของอิหร่านทั่วภูมิภาคเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียระบุว่า เป็นการรุกรานอธิปไตยของตนอย่างโจ่งแจ้ง พร้อมกับเตือนว่าไม่มีจุดยืนเป็นกลางในการเผชิญหน้าที่กำลังดำเนินอยู่นี้
ในขณะเดียวกัน ลาริจานี ยังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ได้แสวงหาการครอบงำประเทศเพื่อนบ้าน แต่ความสามัคคีของชาติอิสลามหากเกิดขึ้นอย่างเต็มกำลัง จะสามารถรับประกันความมั่นคง ความก้าวหน้า และเอกราชสำหรับทุกประเทศได้
ที่มา: ALJAZEERA
