ข่าวการเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญมติ 6:3 รับคำร้อง ปมคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง สั่ง กกต. แจง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 13:07 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 13:22 น.
ศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี กกต. พิมพ์คิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง สส. 8 ก.พ. 69 ชี้อาจขัดหลักลงคะแนนลับ พร้อมสั่ง กกต. ส่งคำชี้แจงภายใน 15 วัน

เมื่อเวลา 11:45 น. วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 Thai PBS News รายงานว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 สั่งรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ถูกร้องที่ 1, เลขาธิการ กกต. ผู้ถูกร้องที่ 2 และ สำนักงาน กกต. ผู้ถูกร้องที่ 3 กรณีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

คำร้องระบุว่า กกต. กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีรหัสแท่งบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด การกระทำดังกล่าวทำให้เชื่อได้ว่าสามารถตรวจสอบตัวตนและผลการลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิได้ ซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้การเลือกตั้งต้องเป็นความลับ

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่า คดีนี้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง สส. ที่ส่งผลกระทบทั่วประเทศ ไม่ใช่เฉพาะเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง และเป็นประเด็นปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ กกต. ตามมาตรา 224 ประกอบกับมาตรา 83 วรรคสอง

คำร้องนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้ง 3 หน่วยงาน ส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วัน พร้อมทั้งสั่งให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานและวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐานต่อศาล ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือเรียก

ข้อมูลจาก : Thai PBS

ข่าวการเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญมติ 6:3 รับคำร้อง ปมคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง สั่ง กกต. แจง

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

