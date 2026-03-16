ข่าวต่างประเทศ

สลด กองทัพอิสราเอล สังหาร 13 ศพในกาซา เด็กน้อย หญิงท้องแฝด ไม่รอด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 14:01 น.
AP Photo/Jehad Alshrafi

สลด กองทัพอิสราเอล โจมตีทางอากาศคร่า 13 ศพในกาซา ขณะจุดผ่านแดนราฟาห์เตรียมเปิดอพยพผู้ป่วยวิกฤต

สถานการณ์ความรุนแรงในฉนวนกาซายังคงน่าเป็นห่วง ล่าสุด อิสราเอลโจมตีทางอากาศ ได้คร่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปอย่างน้อย 13 ราย ในนั้นเป็นเด็กชาย 2 คน หญิงตั้งครรภ์แฝด และเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก 9 นาย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขีปนาวุธได้พุ่งเป้าโจมตีบ้านหลังหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัต ทางตอนกลางของฉนวนกาซา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ได้แก่ สองสามีภรรยาวัย 30 ปีเศษพร้อมลูกชายวัย 10 ขวบ และเพื่อนบ้านวัย 15 ปี โดยโรงพยาบาลอัล-อักซอระบุว่าผู้เสียชีวิตหญิงรายนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกแฝด การโจมตีเกิดขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าใดๆ

นอกจากนี้ ยังมีการโจมตีรถตำรวจบริเวณทางเข้าเมืองอัซ-ซะวายดะ บนเส้นทางฟิลาเดลเฟีย ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต 9 นาย รวมถึงพันเอก อิยาด อับ ยูเซฟ เจ้าหน้าที่ระดับสูง เหตุเกิดขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของตลาดในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศของปาเลสไตน์ ได้ออกมาประณามการโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรง

Members of the Al-Najar family break their fast during the Muslim holy month of Ramadan amid the rubble of destroyed buildings in Gaza City Friday, March 13, 2026. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

ในขณะเดียวกัน มีความคืบหน้าด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม โดยหน่วยงาน COGAT ของอิสราเอลประกาศเตรียมเปิดจุดผ่านแดนราฟาห์ที่ติดกับอียิปต์อีกครั้งในวันพุธที่ 18 มีนาคมนี้ หลังจากปิดทำการมานานถึงสองสัปดาห์ (นับตั้งแต่อิสราเอลและสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์)

อย่างไรก็ตาม การเปิดจุดผ่านแดนจะเป็นเพียงการอนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางเข้าออกได้ในจำนวนจำกัด ภายใต้การตรวจสอบความปลอดภัยของอิสราเอลและการดูแลจากสหภาพยุโรป โดยยังไม่อนุญาตให้มีการขนส่งสินค้า

การเปิดจุดผ่านแดนถือเป็นความหวังสำคัญสำหรับผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บชาวปาเลสไตน์กว่า 20,000 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยโรคมะเร็ง 4,000 ราย และเด็กอีก 4,500 ราย ที่ติดค้างอยู่ในกาซาและไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ โดยในจำนวนนี้มีผู้ป่วยวิกฤตที่เสี่ยงเสียชีวิตถึง 440 ราย

ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แจ้งเตือนว่าปริมาณรถบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่เข้าสู่กาซามีเพียง 200 คันต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องการถึง 600 คัน ส่งผลให้ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นขาดแคลนไปแล้วกว่าครึ่ง ซ้ำร้ายชาวปาเลสไตน์พลัดถิ่นยังต้องเผชิญกับพายุทรายที่พัดถล่มเต็นท์ที่พักพิงชั่วคราว ยิ่งซ้ำเติมสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นให้เลวร้ายลงไปอีกขั้น

Palestinians ride a donkey cart through a sandstorm in Gaza City, Saturday, March 14, 2026. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

