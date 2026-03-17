ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ
ลูกชาย ป.5 สมาธิสั้น ถูกครูคณิตศาสตร์ บิดหูจนแผลอักเสบไข้ขึ้น เผยโรงเรียนปกปิดข้อมูล ไม่ฟันวินัย ซ้ำแจ้งความแล้วคดีไม่คืบ
วันที่ 17 มี.ค. 2569 คุณแม่ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.พัทลุง ร้องขอความเป็นธรรม หลังลูกชายถูกครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ลงโทษด้วยการบิดใบหูจนได้รับบาดเจ็บ เป็นแผลอักเสบและมีไข้ อีกทั้งหลังเกิดเหตุครูผู้ก่อเหตุยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบหรือขอโทษแต่อย่างใด ขณะที่ทางโรงเรียนก็ยังไม่มีการดำเนินการลงโทษครูคนดังกล่าว
เด็กชาย เล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ขณะที่ครูกำลังสอนอยู่หน้าชั้น ตนไม่เข้าใจโจทย์จึงหันไปถามเพื่อนที่นั่งอยู่โต๊ะด้านหลังว่าโจทย์ข้อนี้ทำอย่างไร ระหว่างนั้นครูได้เดินเข้ามาแล้วใช้มือบิดใบหูของตนอย่างแรงจนเจ็บและร้องไห้ แต่ครูกลับพูดว่าร้องก็ช่วยอะไรไม่ได้ ซึ่งครูอาจเข้าใจว่าตนชวนเพื่อนคุยในห้องเรียน หลังเกิดเหตุจึงไม่กล้าบอกตาและยายที่เลี้ยงดูอยู่ เพราะกลัวถูกตำหนิ จนกระทั่งได้บอกเรื่องดังกล่าวกับแม่ในภายหลัง
ด้านผู้เป็นแม่ เปิดเผยว่า ปกติลูกชายจะอาศัยอยู่กับตาและยายในพื้นที่ อ.ควนขนุน ส่วนตนจะมารับลูกทุกวันศุกร์ เพื่อพาเข้าเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัวในตัวเมืองพัทลุงช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากลูกเป็นเด็กพิเศษมีภาวะสมาธิสั้น ทำให้เรียนในห้องเรียนช้ากว่าเพื่อนนักเรียนคนอื่น ซึ่งเรื่องนี้ตนได้แจ้งกับทางโรงเรียนไว้แล้ว
เธอระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2569 แต่ตนมาทราบเรื่องในวันที่ 23 ม.ค. 2569 หลังมารับลูกไปเรียนพิเศษและพบว่าลูกมีไข้ ตัวร้อน และสังเกตเห็นว่าบริเวณใบหูมีบาดแผล เมื่อสอบถามลูกจึงทราบว่าถูกครูบิดหูทำโทษ
หลังจากนั้นตนเพื่อความชัดเจนเธอพยายามสอบถามและติดตามว่าครูคนใดเป็นผู้ก่อเหตุ แต่ทางโรงเรียนไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล กระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ 1 เดือน จึงทราบว่าเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ต่อมาตนได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้คดียังไม่มีความคืบหน้า
ผู้เป็นแม่ กล่าวอีกว่า ทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้ติดต่อมาขอโทษครอบครัว และจะดำเนินการพิจารณาลงโทษครู ในขณะที่ตนและครอบครัวยังไม่เคยพบครูผู้ก่อเหตุ และไม่ได้รับคำขอโทษโดยตรงจากครูคนดังกล่าว อีกทั้งทราบว่าทางโรงเรียนก็ยังไม่มีการดำเนินการทางวินัยกับครู
ทั้งนี้ ครอบครัวรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงออกมาร้องเรียนต่อสื่อมวลชน พร้อมเรียกร้องให้โรงเรียนดำเนินการสอบสวนและลงโทษครูผู้ก่อเหตุตามระเบียบของสถานศึกษา ขณะที่ในส่วนของคดีความก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเป็นธรรม
