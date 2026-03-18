อันตรายมาก! ชายบุกกระโดดบ่อ ‘หมูเด้ง’ ถ่ายภาพใกล้ชิด ล่าสุดรวบตัวแล้ว
ชายบุกรุกกระโดดลงบ่อหมูเด้ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียวส่งตำรวจดำเนินคดี พี่เลี้ยงยันฮิปโปแคระปลอดภัยดี แต่ตื่นตกใจเล็กน้อย เตือนสติเป็นสัตว์ดุร้ายไม่ใช่ใครก็ลงไปได้
จากกรณีที่ เบนซ์ อรรถพล พี่เลี้ยงฮิปโปแคระขวัญใจทั่วโลก เจ้าของเพจ ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง ออกมาแจ้งข่าวชายปริศนากระโดดลงบ่อหมูเด้ง ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17.17 น. ล่าสุดสวนสัตว์เปิดเขาเขียวควบคุมตัวส่งตำรวจเพื่อดำเนินการแล้ว โดยชายคนดังกล่าวไม่ได้สัมผัสตัวหมูเด้งและหมูเด้งปลอดภัยดี
เบนซ์ อรรถพล ย้ำเตือนว่าการที่ตนลงไปทำความสะอาดบ่อฮิปโปแคระสองแม่ลูก แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะลงไปได้ เพราะฮิปโปเป็นสัตว์ดุร้าย เข้าใกล้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
“หัวจะปวด มีคนกระโดดลงบ่อหมูเด้ง ดีไม่โดนกัด ล่าสุดส่งตำรวจเเล้วครับ เห็นผมลงไปทำความสะอาด ไม่ใช่ว่าทุกคนจะลงได้นะ ย้ำตลอด ฮิปโปเป็นสัตว์ดุร้ายเข้าใกล้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น หมูเด้งปลอดภัยดีครับ ไม่มีการสัมผัสตัวหมูเด้ง”
ขณะที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ออกมาชี้แจงกรณีผู้บุกรุกเข้าไปภายในพื้นที่ส่วนแสดงของ ‘หมูเด้ง’ ฮิปโปโปเตมัสแคระ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 17:00 น. ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอชี้แจงความคืบหน้าและการดำเนินการล่าสุด ดังนี้
1. จากการประสานงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่าผู้บุกรุกเป็น “ชาวไทย” ซึ่งอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานดูแลสัตว์ในช่วงเย็น ลักลอบเข้าไปในบริเวณเขตหวงห้ามซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและส่วนแสดงสัตว์
2. ขณะนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจ และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสัตว์ป่าเป็นสำคัญ
3. จากการตรวจสอบโดยผู้ดูแล (Keeper) พบว่าน้องหมูเด้งและครอบครัวไม่ได้รับอันตราย แต่อาจมีอาการตื่นตกใจเล็กน้อยจากการเผชิญหน้ากับบุคคลภายนอกในระยะใกล้ ซึ่งทางทีมสัตวแพทย์จะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดต่อไป
4. สวนสัตว์ฯ ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนและแฟนคลับทุกท่านที่ช่วยแจ้งเหตุและแสดงความห่วงใยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือของทุกท่านเป็นกำลังใจสำคัญให้เจ้าหน้าที่มุ่งมั่นดูแลสวัสดิภาพสัตว์ป่าอย่างดีที่สุด
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอย้ำเตือนนักท่องเที่ยวทุกท่านให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวท่านและสัตว์ป่า หากพบพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง สวนสัตว์ฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: