ปิดตำนานผู้กำกับชื่อดัง เต๋ ฉัตรชัย เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยโรคประจำตัว

วงการบันเทิงไทยและคนเบื้องหลังต้องพบกับข่าวเศร้าอีกครั้ง เมื่อเพจ ดาราภาพยนตร์ โพสต์แจ้งข่าวว่า เต๋ ฉัตรชัย นาคสุริยะ ผู้กำกับภาพคนดังเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (17 มี.ค. 69) หลังล้มป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ และรักษานานหลายปี
“#เรื่องเศร้าคนบันเทิง ปิดตำนานผู้กำกับภาพคนดัง #พี่เต๋ฉัตรชัย #ฉัตรชัยนาคสุริยะ เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว สวดพระอภิธรรม #ศาลา1 #วัดอนงคารามวรวิหาร
เป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งกับการจากไปของผู้กำกับภาพตากล้องคนดัง พี่เต๋-ฉัตรชัย นาคสุริยะ ผู้เคยฝากผลงานในละคร #สร้อยแสงจันทร์ ,#นิราศสองภพ , #พรายปรารถนาฯลฯ และผลงานการกำกับการแสดงละคร #อินทรีแดง (เวอร์ชั่นเจมส์เรืองศักดิ์) จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา(17 มีนาคม 2569) หลังป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ และรักษาตัวอยู่หลายปี”
สำหรับพิธีรดน้ำศพ และสวดอภิธรรมร่างของ ฉัตรชัย นาคสุริยะ จัดขึ้นที่ วัดอนงคารามวรวิหาร (ศาลา 1) โดยมีกำหนดการดังนี้
วันพุธ 18 มีนาคม 2569
- เวลา 16:00น. พิธีรดน้ำศพ
วันพุธ 18 – วันศุกร์ 20 มีนาคม 2569
- เวลา 19:00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันอาทิตย์ 22 มีนาคม 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีฌาปนกิจ
อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์
