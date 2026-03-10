บันเทิง

อาลัย น้องทีม พระเอก MV เพลงฮิต 97 ล้านวิว ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตกะทันหัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 11:44 น.
62
อาลัย น้องทีม จีราวัฒน์ พระเอก MV เพลงฮิต 100 ล้านวิว เสียชีวิตกะทันหัน หลังประสบอุบัติเหตุ

อาลัย น้องทีม จีราวัฒน์ พระเอก MV เพลงฮิต “ทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอ” ของวง Full เสียชีวิตกะทันหัน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 วงการบันเทิงเกิดข่าวเศร้าขึ้นอีกครั้ง โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียของ พระเอก MV เพลงฮิต เสียชีวิตกะทันหัน หลังประสบอุบัติเหตุ ผ่านทางกลุ่ม หานักแสดง Extra งานภาพยนตร์ โฆษณา MV Event ระบุว่า

สวัสดีครับผมฮาฮานะครับ เป็นเพื่อนของทีม ขออนุญาตใช้พื้นที่กลุ่มในการประชาสัมพันธ์ ถึงทีมงานหรือกองถ่ายที่คอนเฟิมงานทีมไว้นะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เลยอยากจะประชาสัมพันธ์เพื่อให้กองถ่ายที่คอนเฟิมไว้หานักแสดงใหม่ครับ ขอบคุณทุกคนที่เอนดูน้องครับ ส่วนงานไหนที่ยังไม่ได้ชำระค่าตัวนักแสดงให้กับทีมติดต่อผมได้เลยครับ เราจะนำค่าตัวส่วนนี้ส่งถึงมือครอบครัวของทีมครับ ฝากทุกคนช่วยกระจายข่าวทีนะครับ

อาลัย น้องทีม พระเอก MV เพลงฮิต 100 ล้านวิว เสียชีวิตกะทันหัน-3

ต่อมาทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก วงFull ก็ได้มีการโพสต์ภาพของ น้องทีม จีราวัฒน์ พระเอก MV เพลง ทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอ ที่ปัจจุบันกำลังทะยานเข้าสู่ 100 ล้านวิว พร้อมข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างกะทันหันในครั้งนี้ว่า พวกเราวง Full ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ น้องทีม (จีราวัฒน์ มูลลีปุ้ม) พระเอกมิวสิกวิดีโอเพลง “ทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ทเสมอ”

เพลงที่พวกเรากำลังจะได้ฉลองร่วมกันในวันที่เดินทางสู่ 100 ล้านวิว และยังได้กลับมาร่วมสร้างผลงานด้วยกันอีกครั้งในมิวสิกวิดีโอล่าสุด “นารีรำพึง”

การจากไปของน้องทีมในครั้งนี้ สร้างความเสียใจอย่างมากให้กับพวกเราทีมงานวง Full และขอส่งความอาลัยและกำลังใจไปยังครอบครัวของน้องทีม

ขอบคุณน้องทีมสำหรับความตั้งใจ ความทุ่มเท และผลงานที่งดงามที่เราได้ร่วมกันสร้างไว้ ความทรงจำเหล่านี้จะยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไป หลับให้สบายนะทีม Rast in place พวกเรารักและคิดถึงเสมอ ทีมงานวง Full”

อาลัย น้องทีม พระเอก MV เพลงฮิต 100 ล้านวิว เสียชีวิตกะทันหัน-4

ขณะที่ทางนักร้องลูกทุ่งสาว ปีใหม่ เยาวพา ตำแหน่งแชมป์ 31 สมัย จากเวที “ดวลเพลงชิงทุน” ก็ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ทีม จีราวัฒน์ ในฐานะพระเอก MV เพลง คอยพี่ที่อุบล

“คนเรามีพบต้องมีจาก บ่จากเป็นกะจากตาย. น้องทีมพระเอกMV”คอยพี่ที่อุบล” ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตแล้วนะคะ

น้องเป็นคนดีคนเก่ง น่ารัก ขยัน และทุ่มเทกับงานที่สุด ดีใจที่เคยได้เจอได้ร่วมงามกัน พี่ขอบคุณมากๆ.

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องทีมอย่างสุดซึ้ง ขอให้น้องไปสู่สุคติ ไปเป็นคนเก่งอยู่บนสวรรค์นะ. R I P. น้องทีม.”

อาลัย น้องทีม พระเอก MV เพลงฮิต 100 ล้านวิว เสียชีวิตกะทันหัน-5 อาลัย น้องทีม พระเอก MV เพลงฮิต 100 ล้านวิว เสียชีวิตกะทันหัน-6

 

อ้างอิงจาก : FB หานักแสดง Extra งานภาพยนตร์ โฆษณา MV Event, วงFull, ปีใหม่ เยาวพา

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

