อาลัย น้องทีม พระเอก MV เพลงฮิต 97 ล้านวิว ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตกะทันหัน
อาลัย น้องทีม จีราวัฒน์ พระเอก MV เพลงฮิต “ทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอ” ของวง Full เสียชีวิตกะทันหัน
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 วงการบันเทิงเกิดข่าวเศร้าขึ้นอีกครั้ง โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียของ พระเอก MV เพลงฮิต เสียชีวิตกะทันหัน หลังประสบอุบัติเหตุ ผ่านทางกลุ่ม หานักแสดง Extra งานภาพยนตร์ โฆษณา MV Event ระบุว่า
“สวัสดีครับผมฮาฮานะครับ เป็นเพื่อนของทีม ขออนุญาตใช้พื้นที่กลุ่มในการประชาสัมพันธ์ ถึงทีมงานหรือกองถ่ายที่คอนเฟิมงานทีมไว้นะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เลยอยากจะประชาสัมพันธ์เพื่อให้กองถ่ายที่คอนเฟิมไว้หานักแสดงใหม่ครับ ขอบคุณทุกคนที่เอนดูน้องครับ ส่วนงานไหนที่ยังไม่ได้ชำระค่าตัวนักแสดงให้กับทีมติดต่อผมได้เลยครับ เราจะนำค่าตัวส่วนนี้ส่งถึงมือครอบครัวของทีมครับ ฝากทุกคนช่วยกระจายข่าวทีนะครับ“
ต่อมาทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก วงFull ก็ได้มีการโพสต์ภาพของ น้องทีม จีราวัฒน์ พระเอก MV เพลง ทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอ ที่ปัจจุบันกำลังทะยานเข้าสู่ 100 ล้านวิว พร้อมข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างกะทันหันในครั้งนี้ว่า “พวกเราวง Full ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ น้องทีม (จีราวัฒน์ มูลลีปุ้ม) พระเอกมิวสิกวิดีโอเพลง “ทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ทเสมอ”
เพลงที่พวกเรากำลังจะได้ฉลองร่วมกันในวันที่เดินทางสู่ 100 ล้านวิว และยังได้กลับมาร่วมสร้างผลงานด้วยกันอีกครั้งในมิวสิกวิดีโอล่าสุด “นารีรำพึง”
การจากไปของน้องทีมในครั้งนี้ สร้างความเสียใจอย่างมากให้กับพวกเราทีมงานวง Full และขอส่งความอาลัยและกำลังใจไปยังครอบครัวของน้องทีม
ขอบคุณน้องทีมสำหรับความตั้งใจ ความทุ่มเท และผลงานที่งดงามที่เราได้ร่วมกันสร้างไว้ ความทรงจำเหล่านี้จะยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไป หลับให้สบายนะทีม Rast in place พวกเรารักและคิดถึงเสมอ ทีมงานวง Full”
ขณะที่ทางนักร้องลูกทุ่งสาว ปีใหม่ เยาวพา ตำแหน่งแชมป์ 31 สมัย จากเวที “ดวลเพลงชิงทุน” ก็ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ทีม จีราวัฒน์ ในฐานะพระเอก MV เพลง คอยพี่ที่อุบล
“คนเรามีพบต้องมีจาก บ่จากเป็นกะจากตาย. น้องทีมพระเอกMV”คอยพี่ที่อุบล” ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตแล้วนะคะ
น้องเป็นคนดีคนเก่ง น่ารัก ขยัน และทุ่มเทกับงานที่สุด ดีใจที่เคยได้เจอได้ร่วมงามกัน พี่ขอบคุณมากๆ.
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องทีมอย่างสุดซึ้ง ขอให้น้องไปสู่สุคติ ไปเป็นคนเก่งอยู่บนสวรรค์นะ. R I P. น้องทีม.”
