โย่ง เชิญยิ้ม โพสต์เศร้า เอก ลูกชายศักดิ์นรินทร์ดาวร้าย เสียชีวิตแล้ว

โย่ง เชิญยิ้ม โพสต์ข้อความเศร้า ไว้อาลัย “เอก ไอยเรศ” ลูกชาย ศักดิ์นรินทร์ดาวร้าย ลิเกชื่อดังในตำนานแห่งพิษณุโลก เสียชีวิตแล้ว
ถือเป็นข่าวเศร้าที่สร้างความตกใจให้กับแวดวงศิลปินตลกและชาวคณะลิเกเป็นอย่างมาก เมื่อดาวตลกอาวุโสชื่อดังอย่าง โย่ง เชิญยิ้ม ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อไว้อาลัยให้กับการสูญเสียกะทันหันของลูกชาย ลิเกดาวร้ายในตำนาน ระบุว่า “ขอให้น้องเอก ลูกชาย ศักดิ์นรินทร์ ดาวร้าย ไปสู่ภพภูมิที่ดี นะลูกเอ้ย”
ประวัติ ศักดิ์นรินทร์ดาวร้าย ลิเกดังในตำนานแห่งเมืองพิษณุโลก
สำหรับ ศักดิ์นรินทร์ดาวร้าย หรือ สมศักดิ์ จันทร์วิไล ลิเกชื่อดังจากจังหวัดพิษณุโลก เขาเป็นลิเกที่มีความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าจดจำ ด้วยบุคลิก ร้ายแต่มีเสน่ห์ น้ำเสียงอันทรงพลัง และลีลาการแสดงที่ดึงดูดสายตาผู้ชมนั้น ทำให้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คณะลิเกของศักดิ์นรินทร์ดาวร้ายได้รับความนิยมชมชอบเป็นอย่างมากในยุคที่ลิเกรุ่งเรือง
โดยจะมี โย่ง เชิญยิ้ม เป็นคู่หูตัวโจ๊กของ ศักดิ์นรินท์ดาวร้าย ทั้งคู่ร่วมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะด้วยกันตลอด แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษแต่ชื่อเสียงของศักดิ์นรินทร์ดาวร้ายยังคงก้องกังวาลอยู่ในความทรงจำของแฟนลิเกตลอดไป
อ้างอิงจาก : FB โย่ง เชิญยิ้ม
ภาพและข้อมูลประวัติจาก : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
