สิ้น ผู้กำกับฝีมือดี จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี แฟนๆ แห่อาลัย
วงการแอนิเมชั่นเศร้า หลังทราบข่าวการสูญเสีย ซึโตมุ ชิบายามะ (Tsutomu Shibayama) ผู้กำกับโดราเอมอน เสียชีวิต หลังป่วยมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี
ถือเป็นข่าวเศร้ากระทบวงการแอนิเมชัน เมื่อสตูดิโอ Ajiado Animation Works ได้ออกมาประกาศข่าวการถึงแก่กรรมของ ซึโตมุ ชิบายามะ (Tsutomu Shibayama) อดีตประธานบริษัทและผู้กำกับแอนิเมชันเรื่อง Doraemon (โดราเอมอน)
ในแถลงการณ์ระบุว่า คุณชิบายามะได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2026 ที่ผ่านมา ด้วยโรคมะเร็งปอด สิริอายุรวม 84 ปี โดยพิธีศพได้จัดขึ้นเป็นการส่วนตัวเฉพาะคนในครอบครัวตามความประสงค์ของผู้ล่วงลับ ก่อนที่จะมีการประกาศแจ้งให้สาธารณชนทราบอย่างเป็นทางการในวันนี้ 17 มีนาคม 2569 สร้างความเศร้าโศกให้แก่เพื่อนร่วมวงการ รวมถึงแฟนการ์ตูนโดราเอมอนทั่วโลก
ประวัติ ซึโตมุ ชิบายามะ (Tsutomu Shibayama) ผู้กำกับโดราเอมอน เดอะ มูฟวี่
หากพูดถึงชื่อ ซึโตมุ ชิบายามะ (Tsutomu Shibayama) คงหนีไม่พ้นผลงานการกำกับระดับมาสเตอร์พีซที่เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจมาเกือบทั้งชีวิต นั่นก็คือ แอนิเมชั่นเรื่องดังอย่าง Doraemon The Movie (โดราเอมอน เดอะ มูฟวี่) ภาพยนตร์ชุดที่เขากำกับเองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 20 ปี โดยเริ่มต้นจาก โดราเอมอน ฉบับทีวีซีรีส์ในปี 1979 ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่สร้างภาพจำให้กับแฟนการ์ตูนในยุคนั้น
ต่อมาในปี 1983 เขาได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการกำกับภาพยนตร์เต็มตัวครั้งแรกในภาค “ตะลุยปราสาทใต้สมุทร” ซึ่งผลตอบรับที่ถล่มทลายในตอนนั้น กลายเป็นตั๋วใบสำคัญที่ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจให้คุมบังเหียนโปรเจกต์ยักษ์นี้ต่อเนื่องมาอีกหลายสิบปี
ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี คุณชิบายามะไม่ได้เพียงแค่กำกับภาพยนตร์ แต่เขาคือผู้ส่งต่อความฝันและมิตรภาพผ่านหน้าจอ จนกระทั่งถึงผลงานทิ้งทวนที่เปี่ยมไปด้วยความประทับใจ
ซึโตมุ ชิบายามะ ทำหน้าที่ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเต็มความสามารถจนถึง ภาค “โนบิตะ ท่องอาณาจักรโฮ่งเหมียว” ในปี 2004 ก่อนจะตัดสินใจส่งไม้ต่อให้กับทีมงานรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาวงการต่อไป
ความทุ่มเทของคุณชิบายามะไม่ใช่แค่เรื่องของงานศิลปะ แต่มันคือการสร้าง “พื้นที่แห่งความสุข” ให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลก ทุกผลงานที่เขาฝากไว้ได้กลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ประเมินค่าไม่ได้
แม้ในวันนี้ท่านจะจากพวกเราไปแล้ว แต่ทุกครั้งที่เสียงเพลงธีมของโดราเอมอนดังขึ้น หรือภาพการผจญภัยอันแสนสนุกปรากฏบนจอ ชื่อของ “ซึโตมุ ชิบายามะ” จะยังคงโลดแล่นและอยู่ในความทรงจำของแฟนการ์ตูนทุกคนในฐานะ “ผู้เนรมิตโลกแห่งจินตนาการ” ตลอดไป
【訃報】
弊社元代表取締役社長の芝山努が、2026年3月6日、肺がんのため永眠いたしました。
芝山はテレビアニメおよび劇場版『ドラえもん』の監督として20年以上作品を支え、テレビアニメ『忍たま乱太郎』の総監督も務めました。
生前のご厚情に深く感謝申し上げ、謹んでお知らせいたします。…
— （株）亜細亜堂 (@ajiado_saitama) March 17, 2026
อ้างอิงจาก : X @ajiado_saitama, FB Doraemon Thailand Fanpage, en.wikipedia
