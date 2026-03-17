สิ้น ผู้กำกับฝีมือดี จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี แฟนๆ แห่อาลัย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 17:52 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 18:02 น.
ภาพจาก : FB Doraemon Thailand Fanpage

วงการแอนิเมชั่นเศร้า หลังทราบข่าวการสูญเสีย ซึโตมุ ชิบายามะ (Tsutomu Shibayama) ผู้กำกับโดราเอมอน เสียชีวิต หลังป่วยมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี

ถือเป็นข่าวเศร้ากระทบวงการแอนิเมชัน เมื่อสตูดิโอ Ajiado Animation Works ได้ออกมาประกาศข่าวการถึงแก่กรรมของ ซึโตมุ ชิบายามะ (Tsutomu Shibayama) อดีตประธานบริษัทและผู้กำกับแอนิเมชันเรื่อง Doraemon (โดราเอมอน)

ในแถลงการณ์ระบุว่า คุณชิบายามะได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2026 ที่ผ่านมา ด้วยโรคมะเร็งปอด สิริอายุรวม 84 ปี โดยพิธีศพได้จัดขึ้นเป็นการส่วนตัวเฉพาะคนในครอบครัวตามความประสงค์ของผู้ล่วงลับ ก่อนที่จะมีการประกาศแจ้งให้สาธารณชนทราบอย่างเป็นทางการในวันนี้ 17 มีนาคม 2569 สร้างความเศร้าโศกให้แก่เพื่อนร่วมวงการ รวมถึงแฟนการ์ตูนโดราเอมอนทั่วโลก

ภาพจาก : FB Doraemon Thailand Fanpage

ประวัติ ซึโตมุ ชิบายามะ (Tsutomu Shibayama) ผู้กำกับโดราเอมอน เดอะ มูฟวี่

หากพูดถึงชื่อ ซึโตมุ ชิบายามะ (Tsutomu Shibayama) คงหนีไม่พ้นผลงานการกำกับระดับมาสเตอร์พีซที่เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจมาเกือบทั้งชีวิต นั่นก็คือ แอนิเมชั่นเรื่องดังอย่าง Doraemon The Movie (โดราเอมอน เดอะ มูฟวี่) ภาพยนตร์ชุดที่เขากำกับเองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 20 ปี โดยเริ่มต้นจาก โดราเอมอน ฉบับทีวีซีรีส์ในปี 1979 ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่สร้างภาพจำให้กับแฟนการ์ตูนในยุคนั้น

ต่อมาในปี 1983 เขาได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการกำกับภาพยนตร์เต็มตัวครั้งแรกในภาค “ตะลุยปราสาทใต้สมุทร” ซึ่งผลตอบรับที่ถล่มทลายในตอนนั้น กลายเป็นตั๋วใบสำคัญที่ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจให้คุมบังเหียนโปรเจกต์ยักษ์นี้ต่อเนื่องมาอีกหลายสิบปี

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี คุณชิบายามะไม่ได้เพียงแค่กำกับภาพยนตร์ แต่เขาคือผู้ส่งต่อความฝันและมิตรภาพผ่านหน้าจอ จนกระทั่งถึงผลงานทิ้งทวนที่เปี่ยมไปด้วยความประทับใจ

ซึโตมุ ชิบายามะ ทำหน้าที่ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเต็มความสามารถจนถึง ภาค “โนบิตะ ท่องอาณาจักรโฮ่งเหมียว” ในปี 2004 ก่อนจะตัดสินใจส่งไม้ต่อให้กับทีมงานรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาวงการต่อไป

ความทุ่มเทของคุณชิบายามะไม่ใช่แค่เรื่องของงานศิลปะ แต่มันคือการสร้าง “พื้นที่แห่งความสุข” ให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลก ทุกผลงานที่เขาฝากไว้ได้กลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ประเมินค่าไม่ได้

แม้ในวันนี้ท่านจะจากพวกเราไปแล้ว แต่ทุกครั้งที่เสียงเพลงธีมของโดราเอมอนดังขึ้น หรือภาพการผจญภัยอันแสนสนุกปรากฏบนจอ ชื่อของ “ซึโตมุ ชิบายามะ” จะยังคงโลดแล่นและอยู่ในความทรงจำของแฟนการ์ตูนทุกคนในฐานะ “ผู้เนรมิตโลกแห่งจินตนาการ” ตลอดไป

ภาพจาก : koreaboo

อ้างอิงจาก : X @ajiado_saitama, FB Doraemon Thailand Fanpage, en.wikipedia

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

