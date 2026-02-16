ผู้ดูแลอธิบาย หลัง “ทราย สก๊อต” โพสต์เศร้าเห็นสภาพกรง “หมูเด้ง”
เพจผู้ดูแลออกมาอธิบาย หลัง ทราย สก๊อต โพสต์เศร้าเห็นสภาพกรง หมูเด้ง เผยสวนสัตว์มีโครงการทำหมู่บ้านฮิปโป เข้าใจว่าเจตนาดี
จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์มาที่ สิรณัฐ สก๊อต หรือ ทราย สก๊อต นักอนุรักษ์ทางทะเลคนดังได้โพสต์ข้อความแสดงความเป็นห่วง หมูเด้ง ฮิปโปแคระว่า “วันก่อนเห็นภาพ สภาพกรง/ที่อยู่/สระ ของ หมูเด้ง ในปัจจุบัน…. เศร้าจริงๆสภาพแบบนี้แม้ว่าเขาได้สร้างรายได้เยอะขนาดนั้นสุดท้ายแล้วน้องเขาเป็นแค่ธุรกิจในสายตามนุษย์รอบข้าง
ทรายไม่อยากให้ใครๆเข้าใจผิด ทรายไม่ได้วิจารผู้ดูแล หมูเด้ง หรือส่วนสัตว์ แต่ทรายพยายามสื่อว่าสัตว์ที่คนทั่วโลกมองถึงและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศควรมี คุณภาพชีวิต/ พื้นที่/ สถานรอบคอบ/ เพื่อนสัตว์อยู่ด้วย ที่เหมาะกับคุณค่าที่เขาสร้างให้กับเรา” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
วันก่อนเห็นภาพ สภาพกรง/ที่อยู่/สระ ของ Moodeng ในปัจจุบัน…. เศร้าจริงๆสภาพแบบนี้แม้ว่าเขาได้สร้างรายได้เยอะขนาดนั้นสุดท้ายแล้วน้องเขาเป็นแค่ธุรกิจในสายตามนุษย์รอบข้าง
— ทราย Ψ (@siranudhscott) February 15, 2026
ล่าสุดเพจ ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง ได้ออกมาอธิบายว่า “ทุกคนไม่ดราม่ากันนะครับ พี่เค้าก็คงมีเจตนาที่ดี อยากให้หมูเด้งได้อยู่ที่ดีๆ
อธิบายให้ครับ คือว่าสวนสัตว์มีโครงการจะทำฮิปโปวิลเลจอยู่เเล้ว ก่อนที่จะมีหมูเด้งอีก ซึ่งก็มีการกำหนดเวลามาเเล้ว ซึ่งถ้าไม่มีหมูเด้งเราก็จะทำใหม่อยู่เเล้ว
พอมีหมูเด้ง คนก็อยากให้หมูเด้งอยู่ที่ดีๆ แต่ก็เป็นไปตามระบบครับ เอาจริงผมก็อยากให้หมูเด้งได้บ้านใหม่เร็วๆเหมือนกัน”
ทั้งนี้ ฮิปโปจะถ่ายมูลลงในน้ำแทบทั้งหมด โดยพวกมันทำเช่นนั้นขณะตัวจมอยู่ในแม่น้ำและทะเลสาบ เพื่อใช้เป็นการแสดงอาณาเขต และมักใช้หางสะบัดเพื่อกระจายอุจจาระไปทั่ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สำนักสถิติออสซี่ เผยค่าเฉลี่ยน้ำหนักผู้ชาย น้อยกว่า “หมูเด้ง” ในวัย 1 ขวบ
- เตือนแล้วนะ สวนสัตว์ฯ เปิดโทษหนัก ห้ามให้อาหารหมูเด้ง ฝ่าฝืนขังรวมกับเสือ
- สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดประมูล “รอยเท้าหมูเด้ง” ฉลองครบรอบ 1 ขวบ ราคาพุ่ง 5.1 หมื่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: