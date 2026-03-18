พนักงานปั๊ม เปิดใจทั้งน้ำตา แจ้งลูกค้าน้ำมันหมด กลับโดนเหวี่ยงใส่ วอนเข้าใจด้วย
พนักงานปั๊ม เปิดใจทั้งน้ำตา โดนลูกค้าเหวี่ยงใส่ หลังแจ้งว่าน้ำมันหมด ขึ้นป้ายแล้วก็ยังโดนต่อว่า วอนเข้าใจด้วย ข้าวแทบไม่ได้กิน
วิกฤตน้ำมันขาดแคลนส่งผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ปั๊มน้ำมันหลายแห่งต้องนำป้ายมาติดประกาศปิดให้บริการชั่วคราว หรือแจ้งว่าน้ำมันทุกชนิดหมดเกลี้ยง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถจำนวนมากเกิดความตึงเครียด และต้องขับรถตระเวนหาสถานีบริการที่ยังมีน้ำมันสำรองเหลืออยู่
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับพนักงานหญิงที่ปั๊มมน้ำมันแห่งหนึ่ง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบการทำงานในช่วงวิกฤตพลังงาน พนักงานปั๊มเปิดใจเล่าว่า น้ำมันที่ปั๊มหมดตั้งแต่ 9-10 โมง และโดนลูกค้าบางรายต่อว่าว่าทำไมน้ำมันดีเซลหมดถึงไม่ยอกบอก ซึ่งตนก็ได้แค่บอกขอโทษ
พนักงานปั๊ม เล่าต่อว่า ตนรู้สึกเหนื่อย แต่ทำได้แค่ยิ้มให้กับลูกค้า พร้อมกับบอกลูกค้าว่า ไม่รู้น้ำมันจะมาเมื่อไหร่ แถมยังโดนลูกค้าบางรายต่อว่าทำไมน้ำมันหมดแล้วไม่โชว์ป้าย และบอกว่าเสียเวลา ทั้ง ๆ ที่ตนขึ้นป้ายแล้วแต่ลูกค้าไม่เห็น ตนก็ทำได้เพียงแต่ขอโทษ
พนักงานปั๊ม เผยความรู้สึกว่า ตนโดนลูกค้าเหวี่ยงค่อนข้างบ่อย วัน ๆ นึงเจอลูกค้าที่มีลักษณะแบบนี้ประมาณ 2-3 คน และรู้สึกน้อยใจที่โดนลูกค้าว่าแบบนี้ อยากให้ลูกค้าเข้าใจด้วย ตนก็ไม่ได้หยุดทำงาน กินข้าวไม่อิ่ม ไม่ค่อยมีเวลาเพราะลูกค้าเยอะ
ที่มา: เรื่องเล่าเช้านี้
