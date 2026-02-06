ข่าวต่างประเทศ

รักแรกกลายเป็นศพ สาวบินข้ามโลก 4 พันกม. หาแฟนหนุ่ม สุดท้ายถูกแทงพรุน 90 แผล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 04:30 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 15:32 น.
57
รักแรกกลายเป็นศพ สาวบินข้ามโลก 4 พันกม. หาแฟนหนุ่ม สุดท้ายถูกแทงพรุน 90 แผล

รักออนไลน์กลายเป็นศพ สาวแคนาดาบินข้ามโลก 4,000 ไมล์หาแฟนหนุ่ม สุดท้ายถูกแทงพรุนกว่า 90 แผลคาห้องพัก

สื่อต่างประเทศรายงานคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในเมืองเชล์มสฟอร์ด มณฑลเอสเซกซ์ สหราชอาณาจักร เมื่อความรักออนไลน์ระหว่างหนุ่มสาวคู่หนึ่งจบลงด้วยความตายที่โหดร้ายเกินจินตนาการ

แอชลีย์ วัดส์เวิร์ธ หญิงสาวชาวแคนาดาวัย 19 ปี รู้จักกับ แจ็ค เซปเปิล หนุ่มอังกฤษผ่านทาง Facebook ตั้งแต่เธออายุ 12 ปีและเขาอายุ 15 ปี ความสัมพันธ์พัฒนาจากเพื่อนคุยเรื่องสัพเพเหระกลายเป็นคนรัก แอชลีย์ใฝ่ฝันที่จะข้ามน้ำข้ามทะเลกว่า 4,000 ไมล์ไปหาเขา

แม้พ่อแม่ของแอชลีย์จะกังวล แต่สุดท้ายก็อนุญาต ก่อนเดินทาง แม่ของแอชลีย์ได้ขอร้องเซปเปิลว่า “แจ็ค แม่ส่งลูกรักไปให้ ช่วยดูแลเธอด้วยนะ” ซึ่งเซปเปิลรับปากอย่างหนักแน่นว่าจะ “ปกป้องแอชลีย์ด้วยชีวิต” แต่สิ่งที่ครอบครัวไม่รู้คือ เซปเปิลมีประวัติอาชญากรรม ทั้งการคุกคาม ละเมิดคำสั่งศาล ทำร้ายร่างกายแม่ของตัวเอง

ช่วงแรกของการเดินทางดูเหมือนจะราบรื่น แต่ไม่นานสถานการณ์ก็เปลี่ยนไป เฮลีย์ พี่สาวของแอชลีย์เล่าว่า เซปเปิลเริ่มแสดงพฤติกรรมควบคุม ไม่พาแอชลีย์ไปเที่ยวไหน แต่กักขังให้อยู่แต่ในห้องพัก พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นใช้แก้วฟาดหัวแอชลีย์

เพื่อนบ้านเล่าเหตุการณ์ระทึกก่อนเกิดเหตุว่า แอชลีย์เคยวิ่งหนีออกมาเคาะประตูขอความช่วยเหลือในสภาพเท้าเปล่า โทรศัพท์มือถือแตกละเอียด และมีแผลที่มือ บอกว่าถูกเซปเปิลทำร้ายและเขาได้จับลูกแมวของเธอเหวี่ยงกระแทกกำแพง แอชลีย์ตัดสินใจจะบินกลับบ้าน แต่ต้องรอผลตรวจโควิด-19 ก่อน ซึ่งนั่นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 ครอบครัวของแอชลีย์ติดต่อเธอไม่ได้ จึงขอให้ตำรวจเข้าตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่พังประตูเข้าไปก็พบภาพที่น่าสยดสยองที่สุด เซปเปิลนอนอยู่บนเตียงข้างร่างไร้วิญญาณของแอชลีย์ที่ชุ่มไปด้วยเลือด จากการตรวจสอบพบว่าเธอถูกบีบคอและถูกแทงที่หน้าอกกว่า 90 แผล

สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ ในขณะที่ตำรวจบุกเข้าไป เซปเปิลกำลังคุย FaceTime กับพี่สาวของเขา กำลังโชว์ศพของแฟนสาวให้พี่ดู พร้อมกับบอกตำรวจว่า “ผมคลั่ง ผมขอโทษ”

ศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิต แจ็ค เซปเปิล โดยต้องรับโทษขั้นต่ำ 23 ปี 6 เดือน ผู้พิพากษาระบุว่าเขาเป็นบุคคลอันตราย และการกระทำครั้งนี้ “โหดเหี้ยมและขี้ขลาด” เป็นการดับฝันของหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ที่เดินทางข้ามโลกมาด้วยความรักและความไว้ใจ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 7 2 69 ดูดวง

5 ราศี ปากพารวย! งานเจรจา-ค้าขาย ปิดจ็อบไว ลูกค้าโอนไวจนงง

13 วินาที ที่แล้ว
รักแรกกลายเป็นศพ สาวบินข้ามโลก 4 พันกม. หาแฟนหนุ่ม สุดท้ายถูกแทงพรุน 90 แผล ข่าวต่างประเทศ

รักแรกกลายเป็นศพ สาวบินข้ามโลก 4 พันกม. หาแฟนหนุ่ม สุดท้ายถูกแทงพรุน 90 แผล

30 นาที ที่แล้ว
หดหู่ 10 ชายฉกรรจ์ รุมโทรม ดช. 5 ขวบ พ่อแท้ๆ พาไปส่งในปาร์ตี้ยา ถ่ายคลิปวิปริต ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ 10 ชายฉกรรจ์ รุมโทรม ดช. 5 ขวบ พ่อแท้ๆ พาไปส่งในปาร์ตี้ยา ถ่ายคลิปวิปริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหลือเชื่อ ยกฟ้อง &quot;หนุ่มข่มขืนหมู&quot; ทำจริง แต่ศาลอ้าง คลิปแอบถ่าย ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ ยกฟ้อง “หนุ่มข่มขืนหมู” ทำจริง แต่ศาลอ้าง คลิปแอบถ่าย ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธานบริษัทรับเหมาซ้อมดับคาถนนหลังกงกเหล้า 6 ชม. ข่าวต่างประเทศ

ประธานบริษัทเมาคลั่ง ลากลูกน้องซ้อมดับคาถนน หลังซดเหล้า 6 ชม. อ้างจำไม่ได้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักจีนด่าแท็กซี่ญี่ปุ่นราคาแพง ข่าวต่างประเทศ

งามหน้า! คู่รักจีนหัวร้อนโวยแท็กซี่ญี่ปุ่นแพง ด่ากราด-ขู่ทำร้าย ทัวร์ลงยับทำตัวกร่าง น่าละอาย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวนักเดินทางจากโรมาเนีย แชร์เคล็ดลับเที่ยวประหยัดด้วยการหาแฟนชั่วคราว ข่าวต่างประเทศ

สาวนักเดินทาง แชร์เคล็ดลับ “หาแฟนชั่วคราว” เที่ยวทั่วโลกประหยัดงบ ล่าสุดเช็กอินไทย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักสกีฟินแลนด์ เล่านาทีสุดเจ็บปวด &quot;เจ้าโลก&quot; แข็งกลางสนาม ขณะแข่งโอลิมปิก ข่าวต่างประเทศ

นักแข่งสกี ชาวฟินแลนด์ เล่านาที สุดเจ็บปวด “เจ้าโลก” แข็งขณะแข่งโอลิมปิก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดพฤติกรรม 3 พี่น้อง เสพสื่อเกาหลี จนขาดสติ ก่อนดิ่งตึก 9 ชั้นประท้วงโดนยึดมือถือ ดับสลด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ เสียดายคำพูด &quot;อภิสิทธิ์&quot; นโยบายยุบยับ-ซ้ำซาก เหมาะนั่งประธานสภามากกว่า ข่าวการเมือง

ดี้ นิติพงษ์ เสียดายคำพูด “อภิสิทธิ์” นโยบายยุบยับ-ซ้ำซาก เหมาะนั่งประธานสภามากกว่า

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นิค อสรพิษวิทยา โพสต์ขอระดมทุนช่วย จิตอาสาจับงู จ.สุราษฎร์ธานี ป่วยหนัก-ค่ารักษาพุ่งสูง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 6 ตัว งวดวันที่ 6 ก.พ. 69 รอการประกาศผล หวยลาว

หวยลาววันนี้ 6 ก.พ. 69 ตรวจสลากพัฒนา ส่งท้ายวันศุกร์ เช็กสถิติหวยย้อนหลัง 121 งวด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนใจ คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วง พลังโซเชียลแห่ตามไปอุดหนุน ข่าว

สะเทือนใจ คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วง พลังโซเชียลแห่ตามไปอุดหนุน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปัญญารัตน์ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน โวยป้ายหาย ข่าวการเมือง

อีกแล้ว? พรรคส้มป้ายผู้สมัครหาย ชาวเน็ตจับพิรุธ หายอยู่พรรคเดียว วอนแก้ไขด่วน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสี่ยปรีชา ประกาศยุติ แจกอั่งเปาตรุษจีน หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้ง-อายุมากแล้ว ข่าว

เสี่ยปรีชา ประกาศยุติ แจกอั่งเปาตรุษจีน หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้ง-อายุมากแล้ว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.อุ๋ย โพสต์ขอโทษนุ่น-ต๊อด ปมกล่าวพาดพิงทำให้เสียหาย บันเทิง

อ.อุ๋ย ขอโทษ นุ่น-ต๊อด ปมพูดพาดพิง ทำเสียหาย ยันสำนึกผิดแล้ว สัญญาไม่ทำอีก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดตอาการ พ่อ ของ จ๊ะ นงผณี หลังถูกรถชน รักษาตัวเข้าวันที่ 9 ล่าสุดมีข่าวดีให้ยิ้มได้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิเคราะห์เลขเด็ด ว่าที่นายก 2569 จากพรรคการเมืองใหญ่ 4 พรรค เลขเด็ด

เลขเด็ด ว่าที่นายกฯ 2569 วิเคราะห์ 4 พรรคตัวเต็ง แคนดิเดตผู้นำคนใหม่

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปริญวัฒน์&quot; พรรคประชาชน ร้องสอบป้ายหาเสียง &quot;ไผ่ ลิกค์&quot; ติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

“ปริญวัฒน์” ร้อง กกต.สอบ ป้ายหาเสียง “ไผ่ ลิกค์” โผล่หน้าหน่วยเลือกตั้ง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงจรปิดเผยพิรุธ ครูปอ ย่องเข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบังกล้อง-เอกสารการเงินหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง ข่าว

วงจรปิดนาที ครูปอ เข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบัง-เอกสารหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” โพสต์ป้อง “กปน.” เลือกตั้งล่วงหน้า พลาดจริงๆไม่ถึง 10 เรื่อง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
“เต้ มงคลกิตติ์” บุก กกต. เคลียร์ปมนโยบายขายฝัน ยันทำได้จริงทุกข้อ ทั้งไดโนเสาร์-อวกาศ-มีสามี 4 คน สวนกลับพรรคอื่นทำคนหายจนไม่ได้ทำไมไม่ผิด พร้อมวิดพื้นโชว์ 100 ครั้ง ท้าพิสูจน์ความแข็งแกร่ง ข่าว

เต้ มงคลกิตติ์ ลั่น อย่าสบประมาท เห็นผมเพี้ยนๆ อาจเป็น “ไอน์สไตน์กลับชาติมาเกิด”

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด &quot;พลากร&quot; ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ หลังโดนหมายเรียก ปมเอี่ยวเว็บพนัน ข่าวการเมือง

โพสต์ล่าสุด “พลากร” ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ หลังโดนหมายเรียก ปมเอี่ยวเว็บพนัน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทิม พิธา เผยสถานะหัวใจล่าสุด บันเทิง

พิธา หลุดพูด สารภาพรักสาว รอฟังผล อึกอักตอบคนในวงการ ฟังแล้วเขินมาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Ultra VS Pro อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง เทคโนโลยี

เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Ultra VS Pro อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 04:30 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 15:32 น.
57
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 7 2 69

5 ราศี ปากพารวย! งานเจรจา-ค้าขาย ปิดจ็อบไว ลูกค้าโอนไวจนงง

เผยแพร่: 7 กุมภาพันธ์ 2569
สาวนักเดินทางจากโรมาเนีย แชร์เคล็ดลับเที่ยวประหยัดด้วยการหาแฟนชั่วคราว

สาวนักเดินทาง แชร์เคล็ดลับ “หาแฟนชั่วคราว” เที่ยวทั่วโลกประหยัดงบ ล่าสุดเช็กอินไทย

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
นักสกีฟินแลนด์ เล่านาทีสุดเจ็บปวด &quot;เจ้าโลก&quot; แข็งกลางสนาม ขณะแข่งโอลิมปิก

นักแข่งสกี ชาวฟินแลนด์ เล่านาที สุดเจ็บปวด “เจ้าโลก” แข็งขณะแข่งโอลิมปิก

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569

เปิดพฤติกรรม 3 พี่น้อง เสพสื่อเกาหลี จนขาดสติ ก่อนดิ่งตึก 9 ชั้นประท้วงโดนยึดมือถือ ดับสลด

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button