รักแรกกลายเป็นศพ สาวบินข้ามโลก 4 พันกม. หาแฟนหนุ่ม สุดท้ายถูกแทงพรุน 90 แผล
สื่อต่างประเทศรายงานคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในเมืองเชล์มสฟอร์ด มณฑลเอสเซกซ์ สหราชอาณาจักร เมื่อความรักออนไลน์ระหว่างหนุ่มสาวคู่หนึ่งจบลงด้วยความตายที่โหดร้ายเกินจินตนาการ
แอชลีย์ วัดส์เวิร์ธ หญิงสาวชาวแคนาดาวัย 19 ปี รู้จักกับ แจ็ค เซปเปิล หนุ่มอังกฤษผ่านทาง Facebook ตั้งแต่เธออายุ 12 ปีและเขาอายุ 15 ปี ความสัมพันธ์พัฒนาจากเพื่อนคุยเรื่องสัพเพเหระกลายเป็นคนรัก แอชลีย์ใฝ่ฝันที่จะข้ามน้ำข้ามทะเลกว่า 4,000 ไมล์ไปหาเขา
แม้พ่อแม่ของแอชลีย์จะกังวล แต่สุดท้ายก็อนุญาต ก่อนเดินทาง แม่ของแอชลีย์ได้ขอร้องเซปเปิลว่า “แจ็ค แม่ส่งลูกรักไปให้ ช่วยดูแลเธอด้วยนะ” ซึ่งเซปเปิลรับปากอย่างหนักแน่นว่าจะ “ปกป้องแอชลีย์ด้วยชีวิต” แต่สิ่งที่ครอบครัวไม่รู้คือ เซปเปิลมีประวัติอาชญากรรม ทั้งการคุกคาม ละเมิดคำสั่งศาล ทำร้ายร่างกายแม่ของตัวเอง
ช่วงแรกของการเดินทางดูเหมือนจะราบรื่น แต่ไม่นานสถานการณ์ก็เปลี่ยนไป เฮลีย์ พี่สาวของแอชลีย์เล่าว่า เซปเปิลเริ่มแสดงพฤติกรรมควบคุม ไม่พาแอชลีย์ไปเที่ยวไหน แต่กักขังให้อยู่แต่ในห้องพัก พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นใช้แก้วฟาดหัวแอชลีย์
เพื่อนบ้านเล่าเหตุการณ์ระทึกก่อนเกิดเหตุว่า แอชลีย์เคยวิ่งหนีออกมาเคาะประตูขอความช่วยเหลือในสภาพเท้าเปล่า โทรศัพท์มือถือแตกละเอียด และมีแผลที่มือ บอกว่าถูกเซปเปิลทำร้ายและเขาได้จับลูกแมวของเธอเหวี่ยงกระแทกกำแพง แอชลีย์ตัดสินใจจะบินกลับบ้าน แต่ต้องรอผลตรวจโควิด-19 ก่อน ซึ่งนั่นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 ครอบครัวของแอชลีย์ติดต่อเธอไม่ได้ จึงขอให้ตำรวจเข้าตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่พังประตูเข้าไปก็พบภาพที่น่าสยดสยองที่สุด เซปเปิลนอนอยู่บนเตียงข้างร่างไร้วิญญาณของแอชลีย์ที่ชุ่มไปด้วยเลือด จากการตรวจสอบพบว่าเธอถูกบีบคอและถูกแทงที่หน้าอกกว่า 90 แผล
สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ ในขณะที่ตำรวจบุกเข้าไป เซปเปิลกำลังคุย FaceTime กับพี่สาวของเขา กำลังโชว์ศพของแฟนสาวให้พี่ดู พร้อมกับบอกตำรวจว่า “ผมคลั่ง ผมขอโทษ”
ศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิต แจ็ค เซปเปิล โดยต้องรับโทษขั้นต่ำ 23 ปี 6 เดือน ผู้พิพากษาระบุว่าเขาเป็นบุคคลอันตราย และการกระทำครั้งนี้ “โหดเหี้ยมและขี้ขลาด” เป็นการดับฝันของหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ที่เดินทางข้ามโลกมาด้วยความรักและความไว้ใจ
