รวบโจ๋ 17 ปี แทงตร.นอกเครื่องแบบ ดับคาจุดกลับรถ หดหู่! คนตายมีลูกน้อยอีก 2 ชีวิต

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 10:22 น.
57
ส.ต.อ.สุทธิวุฒิ หอกลาง

นาทีเดือดหน้าสถานีช้างเอราวัณ! พยานยันตำรวจเอ่ยปากขอโทษแล้วแต่ไม่จบ ก่อนพลาดท่าถูกแทงชายโครงฟุบดับ ตำรวจแกะรอยวงจรปิดบุกจับคาบ้านพักย่านพระประแดง

จากกรณีเหตุอุกอาจกลางดึกที่ผ่านมา (1 ก.พ. 2569) เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตม. ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงเสียชีวิต ล่าสุดชุดจับกุมเมืองปากน้ำโชว์ผลงานรวบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว เป็นเยาวชนชายวัยเพียง 17 ปี โดยเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อเวลา 01.30 น. ของเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

บริเวณจุดกลับรถใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช้างเอราวัณ ส.ต.อ.สุทธิวุฒิ หอกลาง ผบ.หมู่ ตม.ขับรถยนต์ส่วนตัวมุ่งหน้าสำโรง ระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีขี่ออกมาจากช่องยูเทิร์นตัดหน้ากะทันหัน จนเกิดการเฉี่ยวชนและมีปากเสียงกันรุนแรง ต่อมาทั้งคู่ลงมาชกต่อยกันบนถนน โดย ส.ต.อ.สุทธิวุฒิ พยายามเอ่ยขอโทษเพื่อจบเรื่อง แต่ฝ่ายผู้ก่อเหตุไม่ยอมฟัง กลับชักมีดพกปลายแหลมที่วางไว้หน้ารถออกมาจ้วงแทงเข้าที่ชายโครงขวาของตำรวจหนุ่มจนล้มฟุบเสียเลือดมาก แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามทำซีพีอาร์แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้

หลังเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมง พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ นำทีมสืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนพบเส้นทางหลบหนี ก่อนบุกจับกุม นายวัชระภานุ หรือ “บอย” (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี ได้ที่บ้านพักในซอยวัดบางพึ่ง อ.พระประแดง พร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า

ผู้ต้องหาที่ยังเป็นเยาวชนรับสารภาพว่า ทำไปเพราะความโมโห อ้างผู้ตายเมาแล้วขับและขับรถปาดหน้าจนชนรถตนเอง จึงเกิดอารมณ์ชั่ววูบคว้ามีดแทงไปโดย “ไม่ได้เจตนาให้ถึงตาย” ก่อนจะนำมีดไปทิ้งไว้ข้างร้านชำใกล้บ้านพัก

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุไปชี้จุดทิ้งอาวุธมีดเพื่อรวบรวมหลักฐาน พร้อมส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย แม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นเยาวชนแต่เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ยืนยันจะดำเนินการอย่างรัดกุมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ตำรวจถูกแทงเสียชีวิต บริเวณจุดกลับรถใกล้กับสถานีบีทีเอสช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ
ภาพจาก Facebook @ข่าวปราการนิวส์โพสต์
ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาวัย 17 ปี กรณีจ้วงแทงสิบตำรวจเอก ตม. เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook @สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ

ขณะที่บนโลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีสืบเนื่อง โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจเจ๊มอย v+ ระบุเพิ่มเติมว่า ตำรวจ ตม.มีลูก 2 คนและยังเล็กอยู่ พักอาศัยที่ จ.หนองคาย แล้วใครจะดูแลคะ ?? เนี้ยะ ทำไม่คิด คิดแต่ว่าจะเอาอย่างเดียว เรื่องแค่เฉี่ยวแล้วลงมาทะเลาะกัน คุยเคลียร์ก็ได้

ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้ จะรับผิดชอบส่งเสียเลี้ยงดู ลูกตำรวจรึปล่าว ?? ทรงนี้อย่าหวัง

ต่อมาชาวเน็ตจำนวนมากพากันตำนิข้อกฎหมายที่เบาดั่งปุ่ยนุ่น โดยปฏิเสธไม่ได้ว่าคดีอุกอาจนี้ได้สร้างแรงกระเพื่อมอีกครั้งถึงคำถามของกฎหมายเยาวชนซึ่งหลายคนมองว่า ควรปรับแก้ได้เพื่อให้เท่าทันและสอดคล้องตามบริบรทของสังคมในปัจจุบัน.

โศกนาฏกรรมจากอารมณ์ชั่ววูบคุมตัวเยาวชนหลังฆ่าตำรวจนอกเครื่องแบบในสมุทรปราการ
ภาพจาก Facebook @สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ
เยาวชน 17 ปี รับสารภาพจ้วงแทงตำรวจเสียชีวิตใต้สถานีรถไฟฟ้า
ภาพจาก Facebook @สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ
รวบเยาวชน 17 ปี หลังก่อเหตุแทงตำรวจ ตม. เสียชีวิต เซ่นปมพิพาทบนท้องถนน
ภาพจาก Facebook @สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

