สุดกลั้น สอดอ Style ร่ำไห้ตัดพ้อ “ท้อที่เป็นเดอะแบก” หลังปัญาครอบครัวถาโถม
สอดอ Style เปิดใจทั้งน้ำตา สุดทนญาติขู่แฉคืนปมคลิปสอนหลาน ลั่น โคตรท้อขอยอมแพ้ ซัดเลียตอนได้-ร้ายตอนเพลีย ทั้งที่เป็นเดอะแบกซัพพอร์ตคนทั้งบ้าน
ดูเหมือนว่าช่วงนี้ สอดอ Style หรือ เส้นด้าย พิมพ์ลดา จะโดนปัญหาพุ่งเข้าใส่อย่างต่อเนื่องจริง ๆ ล่าสุด 16 มี.ค. 69 เจ้าตัวโพสต์คลิปตัดพ้อเรื่องปัญหาภายในครอบครัว ทั้ง ๆ ที่ตนคือเดอะแบกของบ้าน โดยระบุแคปชั่นว่า “ปัญหาล้านแปดที่เข้ามา ด้ายแก้ได้ตลอด ทะเลาะกับคน100,000รุม1 ก็เอากูไม่ลง ไม่เคยมีปัญหาไหนที่ทำให้หมดแรงและหมดกำลังใจเท่า #ปัญหาครอบครัว เดอะแบก แบบกูโคตรอยากยอมแพ้ #สุดท้ายให้แม่ใหญ่+ค่ายรับรู้แต่กูคือคนรับผิดชอบไง คลิปที่ออกไปโคตรดีเลย ไม่มีการด่า มีแต่ความเมตตา สอนดี แถมให้โอกาสอีก หาทางออกให้อีก แถมกำลังจะให้โทรศัพท์อีก!! เห้อออออออ ท้ออออออ”
เนื้อหาในคลิป สอดอ Style เล่าทั้งน้ำตาว่า “น้าเลี้ยงลูกสาวคนเดียวค่อนข้างตามใจมาตลอด มักจะปรึกษาแม่ใหญ่ค่ายก็รับรู้มาตลอด โดยคลิปสอนหลานลงแล้วดัง เพราะคำสอนดีโดนใจคน เขาบอกเขาถูกประจาน เส้นด้าย บอกว่า สอนตามหลักเหตุผล สอนคนส่วนใหญ่ เอฟซีน้องๆ ถ้าใช้ชีวิตแบบนี้จะเป็นยังไง จากนั้น แม่และน้องโทรมากดดัน แม่ใหญ่ค่ายให้ลบคลิป รู้สึกไม่ดี และบอกว่าจะแฉ แฉอะไร
คนฟังโคตรเสียใจเพราะกูคือเดอะแบก ไม่ใช่แค่ครอบครัว ทั้งตาทั้งน้าอีกสองและหลานอีกหนึ่ง ฟังแล้วเสียใจ เพราะกูคือคนซัพพอร์ต อยากได้อะไรก็ให้ โทรศัพท์ เสื้อผ้า ก็ให้ กลับบ้านให้เงินทุกรอบ ตอนเด็กก็จนเคยโดนเหยียบย่ำจะมีผัวคาโรงเรียน จะอัปรีย์โสโครก ก็เอาคำดูถูกมาว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นแน่ และจะประสบความสำเร็จมาดูแลครอบครัว กูก็ทำได้
แต่วันนี้ครอบครัวจะทำร้ายกู แค่ไม่พอใจในจุดที่ตัวเองไม่มีเหตุผล โคตรเสียใจมาก ตอนตาป่วย กูก็ไปเอาออก ตาเป็นหนี้ก็ใช้หนี้ให้ตา ทำห้องใหม่ให้ตา ติดแอร์ด้วย หลังตาตายก็ใช้แอร์กูมาตลอด อย่าคิดว่าทวง แต่วันนี้คนที่ซัพพอร์ตเรามาตลอด จะทำร้ายกู โคตรเสียใจ แล้วเขาไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้น วันที่เขาได้เขาเลีย วันที่เขาเพลียเขาจะแทงกูกับแม่
คลิปกูสอนคนด้วยซ้ำ น้องๆหนูๆฟัง กูมีสิทธิ์ลงมั้ยเพราะมันเป็นภาพกูกับแม่ บางทีสิ่งที่ลูกเป็นตอนนี้ก็เป็นผลผลิตที่แม่เลี้ยงมา ฝากพ่อแม่เลี้ยงลูกตามใจต้องมีสติ ไม่ใช่เชื่อทุกอย่างที่ลูกหลอก เป็นซึมเศร้า ขู่แม่ขู่ยายจะฆ่าตัวตาย ถ้าไม่ได้ได้ดั่งใจ มันเป็นโรคเอาแต่ใจ ไม่ใช่ซึมเศร้า ผ่านมาก่อนอย่าให้เด็กมาหลอกได้ มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่
ถ้าไม่อยากให้มีคลิปไม่ต้องโทรมาให้แม่ใหญ่ค่ายรู้เรื่อง สุดท้ายแม่ใหญ่ค่ายเครียดร้องไห้มากดดันที่กู กูต้องให้เงิน ต้องซื้อของ ฉะนั้นแฟร์โทรมาให้แม่ใหญ่ค่ายช่วยแก้ปัญหา มีคลิปออกมาก็แฟร์ๆ คลิปไม่มีอะไรเลย สอนโคตรดีมีทางแก้ให้ด้วย แถมจะให้โทรศัพท์อีก มันเหี้ยตรงไหน ถ้ายอมเปิดใจลดอีโก้รับฟัง คนก็ไม่ได้ด่า
ปัญหาถาโถมมา108ที่ สอดอ ผู้หญิงคนนี้ กูแก้ปัญหาได้หมด หมื่นรุมหนึ่งด่ากูมานับสิบปี เอากูลงไม่ได้ ปัญหาเดียวที่ทำกูท้อหมดแรง ไม่อยากทำงานเลยคือปัญหาครอบครัว ไม่รู้จะแก้ยังไง นอกจากตัดเน็ตแม่ใหญ่ค่าย ต้องบล็อกทุกทางไม่ให้ญาติติดต่อได้ พอแค่นี้เลย
วันนี้กูกับแม่ใหญ่ค่ายตีกันหยุมกัน แม่ใหญ่ค่ายร้องไห้จะกลับบ้าน ก็เสียใจมากที่แม่ไม่เลือกกู ทั้งที่ดูแลแม่ดีขนาดนี้ แม่ไม่เคยฟังกู ตอนนี้เคลียร์กันดีกันแล้ว ปวดหัวมาก เสียใจกับคนที่ซัพพอร์ตแล้วมาทำร้ายกู”
โดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์ สอดอ Style สุดที่จะกลั้นน้ำตาแห่งความเสียใจเอาไว้ได้ เธอร่ำไห้ออกมาแบบไม่อาย พร้อมบอกว่า “วันที่ไม่ได้ดั่งใจก็จะออกมาทำร้าย จะแฉกู กูไม่กลัวที่ต้องถูกประจานถูกแฉอยู่แล้ว แต่กูเสียใจคำนี้จากคนที่กูซัพพอร์ต เรื่องครอบครัวมันเซนสิทีฟมาก อยากยกมือไหว้เลยกูไม่สู้ กูขอยอมแพ้”
อ้างอิงจาก : FB สอดอStyle
