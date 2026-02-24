สรุปดราม่า สอดอStyle – ชิน ชินวุฒ เปิดศึกวิวาทเดือด ปมร้อน “ด้อยค่าดีเจ”

สรุปดราม่า เส้นด้าย สอดอStyle – ชิน ชินวุฒ เปิดศึกวิวาทเดือดผ่านคลิป ปมร้อน “ด้อยค่าดีเจ” ทำทั้งวงการสะเทือน
อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้วงการดีเจ และอินฟลูเอ็นเซอร์ไทยเกิดกระแสดราม่าใหญ่ขึ้น เมื่อ เส้นด้าย หรือ สอดอStyle ออกมาชื่นชมตัวเองในความหัวไว เรียนรู้เร็ว สามารถเรียนการมิกซ์เพลงเป็นดีเจได้ภายในเวลา 8 ชั่วโมงก็สามารถขึ้นโชว์ในงานวันเกิดของตัวเองได้ และได้เสียงตอบรับจากเพื่อน ๆ ที่มาร่วมปาร์ตี้วันเกิดแบบเลิศ ๆ ด้วย
แต่ก็ไม่วายมีกระแสคอมเมนต์จากดีเจรุ่นพี่และชาวเน็ตเข้ามาแบบล้นหลาม จนเส้นด้ายทนไม่ไหวถึงกับแพ้เสียงหัวโต้กลับแบบหยาบคายกันเลย ประมาณว่า
“ไอ้พวกคอมเม้นดูถูกความฝัน ดูถูกความสามารถคนอื่น พวกมึงก็แค่คน Loser ! กระจอกๆ ตั้งตนว่าเป็นคนเก่ง ตั้งตนว่าเจ๋ง อีกระจอก พวกมรึงตลาดล่าง ถุย !! ตรรกะใจแคบ แล้วยกตนขึ้นหิ้ง ตูเล่นเองและเล่นสดตลอด ไม่อัดมิกซ์เซตใส่เต็ม และเพื่อนตูมางาน 200 กว่าคน ชอบมากกกกกก บอกตูเปิดดีกว่าดีเจที่ยกตัวเองว่าเจ๋งว่าอยู่มานานอีก เพราะอะไรรู้ไหม ? ที่เรียนมารู้เลยว่า หัวใจสำคัญของการเปิดเพลง คือ การเลือกเพลงให้เค้าอินกับฟีลลิ่ง
พูดง่าย ๆ คือเทสการฟังเพลงของมรึง ถึงมึงจะเป็นดีเจมา 10 ปี แต่เทสการฟังเพลงของมรึงมันไม่ตรงกับกลุ่มที่ไปเปิดฟัง มรึงก็คือคนเทสต์กาก!!” ก่อนจะออกมาอัดคลิปซัดกลับแบบรัว ๆ ถึงกลุ่มดีเจที่เอาเธอไปแขวน เรียกได้ว่าดุเดือดเอามาก ๆ จนดราม่าขยายวงกว้าง
รีบไปมุง “สอดอStyle” ทนเสียงในหัวไม่ไหว โต้เดือด! ดราม่าเรียนดีเจไม่ถึง 10 ชม.
ล่าสุด ชิน ชินวุฒ นักร้องนักแสดงชื่อดัง ออกมาอัดคลิปพูดถึงประเด็นของ เส้นด้าย ที่คาดว่าตัวของชินเองน่าจะได้เห็นคลิปที่ สอดอ ซัดกลับด่ากราดหลังจากถูกเอาไปแขวนในวงดีเจรุ่นใหญ่ โดย ชิน ชินวุฒ เริ่มต้นด้วยการบอกว่า “ตัวเขาเองก็เพิ่งเข้ามาในวงการดีเจได้ไม่นาน และเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วเหมือนกัน ก็เข้าใจ และยินดีด้วยที่สอดอเรียนแป๊บเดียวแล้วสามารถทำได้ เริ่มมีงาน รับงานโชว์”
แต่สิ่งที่ ชิน ชินวุฒ ข้องใจอย่างชัดเจนคือ “เขารับไม่ได้อย่างมาก คือการ “ปากดี” และการพูดจาในลักษณะที่ไปด้อยค่าคนอื่น หรือด้อยค่าอาชีพ” โดย ชิน อธิบายเพิ่มเติมว่า “ดีเจหลายคนไม่ได้มีชื่อเสียงหรือมีผู้ติดตามหลักล้านเป็นทุนเดิม พวกเขาต้องดิ้นรนฝึกฝนตัวเองอย่างหนัก เพื่อใช้ทักษะอาชีพนี้หาเงินเลี้ยงครอบครัว ผ่อนบ้าน ซื้อข้าวกิน และเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง การที่สอดอไปตั้งคำถามเหยียดคนทำงานอาชีพนี้ว่า ทำไมถึงไม่ได้ไปเล่นงานเฟสติวัลใหญ่ ๆ เขามองว่า เป็นการไม่ให้เกียรติกัน” ก่อนจะตั้งคำถามกลับแบบเดือด ๆ ว่า “มึงเป็นใครวะ มีสิทธิ์อะไรไปว่าคนอื่นแบบนี้”
จากนั้น สอดอStyle ไม่รอช้าอัดคลิปสวนกลับ ชิน ชินวุฒ ในทันที ระบุว่า “เธอรู้สึกผิดหวังมากที่เห็นคลิปนี้ เพราะพี่ชินคือศิลปินดาราที่เธอชื่นชอบและติดตามมาตั้งแต่เด็ก ๆ เจตนาจริง ๆ ของเธอคือ เธอไม่เคยประกาศเรียกตัวเองว่าเป็นดีเจอาชีพ เธอแค่จ้างครูมาสอนเปิดเพลงเพื่อเตรียมทำโชว์สนุก ๆ ในงานวันเกิดของตัวเอง จัดในธีมเฟสติวัล และที่โพสต์แคปชั่นอวยตัวเองไปก็เป็นเพราะความภาคภูมิใจส่วนตัว แต่ที่ต้องด่ากราดเพราะ มีคนในวงการดีเจเอาคลิปของเธอไปแขวน แล้วรุมด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายสารพัดในตอนที่เธอกำลังนอนหลับ เธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำและถูกรังแกก่อน จึงต้องลุกขึ้นมาปากดีเพื่อปกป้องตัวเอง เขาปาขี้มา ก็ต้องปาขี้กลับ ไม่ใช่จะต้องนั่งเช็ดขี้อยู่เงียบ ๆ คนเดียว”
ก่อนที่ เส้นด้าย จะฝากข้อความเตือนสติไปยัง ชิน ชินวุฒ ว่า “การที่เขาเสพสื่อแค่คลิปสั้น ๆ แล้วมาด่วนตัดสินเธอโดยไม่รู้บริบททั้งหมดตั้งแต่แรก เขาก็ไม่ต่างอะไรจากกลุ่มคนที่มารุมด่าเธอเลย”
ต่อมาไม่นาน ชิน ชินวุฒ ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง ด้วยการขึ้นไลฟ์ในช่องติ๊กต็อก @chin.chinawut เพื่อเคลียร์จุดยืนให้ชัดเจนและดึงสติสังคม โดยย้ำว่า
“ตัวเองอยู่ในวงการมา 24 ปี ไม่เคยคิดจะหาแสง แต่ที่ต้องออกมาไลฟ์เพราะไม่อยากให้ประเด็นมันเลยเถิดไปกว่านี้ ยืนยันจะไม่มีการขอโทษอย่างเด็ดขาด สำหรับคำพูดที่ว่า “คุณเป็นใครไปด้อยค่าเค้า” แต่สิ่งที่ยอมรับผิดและขอโทษ คือ การใช้คำพูดที่อาจจะแรงเกินไป หรือบริบทที่พูดออกไปแล้วทำให้คนเข้าใจผิด
ประโยคที่พูดออกไปไม่ได้เจาะจงใช้ด่าสอดอแค่ฝ่ายเดียว แต่หมายรวมถึงกลุ่มคน หรือดีเจที่เข้าไปรุมด่าและตั้งใจด้อยค่าสอดอก่อนด้วย การเอาเขาไปแขวนหรือไปด่าด้วยถ้อยคำรุนแรงจากเรื่องแค่นี้ ก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองดูดีไปกว่าเขาเลย แถมยังทำให้อาชีพดูไม่ดีไปด้วย ไม่มีใครควรด้อยค่าใคร ไม่ว่าเขาจะทำออกมาเก่งหรือไม่เก่ง แต่ถ้าเขาทำเพื่อความสุขตัวเอง ก็ไม่ควรไปด้อยค่าหรือเอาเขาไปแขวน
แต่การฟาดกลับก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ในเมื่อเป็นคนที่มีผู้ติดตามเยอะ การจะพูดอะไรบนพื้นที่ตรงนี้มันมีคนเห็นทั้งหมด ไม่ใช่แค่พื้นที่ส่วนตัว ไม่ได้คิดว่าเรื่องจะใหญ่โตขนาดนี้ และถ้าสอดอสามารถให้อภัยคนที่เข้ามาด่าได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สะเทือนวงการดีเจ “สอดอStyle” ลั่นแรง! ละเลงให้เละ โชว์คลิปงานเปิดวันเกิดย้ำไม่เก่งก็เป็นได้
- รีบไปมุง “สอดอStyle” ทนเสียงในหัวไม่ไหว โต้เดือด! ดราม่าเรียนดีเจไม่ถึง 10 ชม.
- แรงมาแรงกลับ! สอดอStyle ฟาดกลับ ชาวเน็ตปากแจ๋ว แช่งให้โดน…ฉ่ำๆ ที่อินเดีย
อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, สอดอStyle, TikTok @chin.chinawut
ติดตาม The Thaiger บน Google News: