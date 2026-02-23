บันเทิง

สะเทือนวงการดีเจ “สอดอStyle” ลั่นแรง! ละเลงให้เละ โชว์คลิปงานเปิดวันเกิดย้ำไม่เก่งก็เป็นได้

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 11:56 น.
เส้นด้าย พิมพ์ลดา หรือ สอดอStyle เผชิญดราม่าเดือดหลังประกาศเรียนดีเจไม่ถึง 10 ชั่วโมงก็รับงานได้จริง โต้กลับรุ่นพี่ในวงการอย่าทำตัวเป็น “พวกขี้แพ้” ลั่นความมั่นใจเป็นสิทธิส่วนบุคคล เตรียมละเลงวงการให้เละเพื่อพิสูจน์จุดยืน

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียล เมื่ออินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดัง “สอดอStyle” หรือ เส้นด้าย-พิมพ์ลดา ออกมาตอบโต้บรรดาดีเจมืออาชีพที่วิพากษ์วิจารณ์เธอ หลังเจ้าตัวออกมาเคลมว่าใช้เวลาเรียนการเปิดแผ่นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถรับงานโชว์ได้ จนถูกมองว่าเป็นการดูถูกทักษะวิชาชีพและทำลายมาตรฐานของอาชีพดีเจ

สอดอฯ ออกมาโพสต์ข้อความและไลฟ์สดชี้แจงถึงประเด็นนี้อย่างเผ็ดร้อน โดยยืนยันตนเองมีพื้นฐานจากการเป็นคนชอบฟังเพลง และมองว่าความมั่นใจไม่ใช่เรื่องผิด พร้อมระบุข้อความทำนองว่า จะขอละเลงวงการนี้ให้เละเพื่อให้เห็นว่าไม่ต้องเก่งระดับปรมาจารย์ก็สามารถเป็นดีเจได้ โดยเธอยังได้โชว์คลิปบรรยากาศการไปเปิดแผ่นในงานวันเกิดงานหนึ่งเพื่อยืนยันว่าสามารถสร้างความสนุกสนานให้ผู้คนได้จริง

จุดประกายความดราม่าในวงการดีเจ &quot;ไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพก็แสดงได้&quot;
ในส่วนของการตอบโต้รุ่นพี่ในวงการที่นำเธอไปวิพากษ์วิจารณ์ เส้นด้ายระบุว่า ตนเองเป็นคนชัดเจนและ “เรียล” มาตั้งแต่เข้าวงการ หากถูกโจมตีก่อนก็พร้อมจะตอบโต้ทันที โดยเธอมองว่ากลุ่มคนที่ออกมาตำหนิเธอเป็นพวกที่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และใช้คำแรงถึงขั้นว่าเป็น “พวกขี้แพ้” ที่คอยแต่จะสอนคนอื่นทั้งที่ชีวิตอาชีพไม่เติบโต

นอกจากนี้ยังย้ำว่าความสำเร็จในธุรกิจที่ผ่านมาเกิดจากความมั่นใจในตัวเอง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแคร์คำพูดของคนที่มองเธอในแง่ลบ ตราบใดที่สิ่งที่ทำไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครในพื้นที่ส่วนตัวของเธอ พร้อมทิ้งท้ายขอโทษหากคำพูดที่ตรงไปตรงมาอาจจะไม่เข้าหูใครบางคน

ทั้งนี้จากการตรวจสอบบนหน้าไทม์ไลน์ เจ้าตัวได้ลบโพสต์ที่เป็นประเด็นตอบโต้บรรดาดีเจที่เธออ้างเป็นพวกขี้แพ้ ออกไปจากบัญชีจนหมด โดยโพสต์ล่าสุดเป็นการลงคลิปที่ได้ไปเปิดแผ่นในงานวันเกิด ซึ่งจะเห็นบรรยากาศของผู้มาร่วมงานยืนเต้นสนุกสนานกันช่วงสั้นๆ จากนั้นมีโพสต์ข้อความต่อมาหลังจบงานดังกล่าว โดยระบุ “ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ ที่ทำให้การเล่น DJ ในงานวันเกิด Sordorstyle Elite house party 2026 เป็นที่พูดถึงและเป็นไวรัลขนาดนี้ บอกเลยว่าสนุกมากๆ สะใจ ได้ทำในสิ่งที่ฝันไว้ รอดูคลิปได้เลย อิอิ โคตรสะเทือนนนนน” (ดูคลิป).

ประกาศจุดยืนที่ชัดเจนในวงการดีเจ
สอดอเปิดแผ่นวันเกิด
ความมั่นใจสำคัญกว่าทักษะ? สไตล์สอดอเขย่าวงการดีเจไทย
สะเทือนวงการดีเจ "สอดอStyle" ลั่นแรง! ละเลงให้เละ โชว์คลิปงานเปิดวันเกิดย้ำไม่เก่งก็เป็นได้

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 11:56 น.
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

