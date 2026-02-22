บันเทิง

รีบไปมุง “สอดอStyle” ทนเสียงในหัวไม่ไหว โต้เดือด! ดราม่าเรียนดีเจไม่ถึง 10 ชม.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 22 ก.พ. 2569 10:13 น.
สอดอสไตล์ ดราม่าล่าสุด 2569
“สอดอสไตล์” ยูทูบเบอร์สาวชื่อดัง ทนไม่ไหวรัวโพสต์สวนกลับคอมเมนต์แซะปมเรียนดีเจไม่ถึง 10 ชั่วโมงแต่เปิดโชว์ได้จริง ลั่นคนเก่งวัดกันที่ “รสนิยม” ไม่ใช่จำนวนปี พร้อมท้ากูรูในกะลาแลนด์ไปดูโชว์ของจริงเมษายนนี้

ดรม่าสนั่นลากยาวข้ามคืนโดยจุดเริ่มต้นจากที่ สอดอสไตล์โพสต์คลิปโชว์การเป็นดีเจ (DJ) พร้อมระบุว่าเรียนไม่ถึง 10 ชม.ก็เก่งได้เพราะมี “เทสต์ดี” ฟังแต่เพลงสากลระดับโลกมาตลอดโดยต่อมาทั้งชาวเน็ตและคนในวงการดีเจสังเกตว่า ท่าทางการหมุนปุ่มในคลิป เป็นการหมุนปุ่มเอฟเฟกต์บนแชนเนลที่ไม่มีเพลง เสียงวิจารณ์เอ็มซี (MC) และดีเจหลายท่านมองการกระทำนี้ดูถูกอาชีพที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนมานานนับสิบปี

ด้วยเหตุนี้ในฐานะครีเอเตอร์ยอดฟอลฯ 20 ล้าน “สอดอสไตล์” หรือเส้นด้าย พิมพ์ลดา จึงรัวเนื้อหาร่ายยาวตอกกลับบรรดาพี่ๆ ดีเจมือโปรฯ ทั้งหลาย ด้วยข้อความและตวอักษรที่ทั้งรุนแรงและหยาบโลนเอามากๆ

#ทนเสียงในหัวไม่ไหว กับไอ้พวกคอมเม้นดูถูกความฝัน ดูถูกความสามารถคนอื่น พวกมึงก็แค่คน Loser ! กระจอกๆ ตั้งตนว่าเป็นคนเก่ง ตั้งตนว่าเจ๋ง อีกระจอก !! กาก !!! อะไรจะเรียกอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นดิ เรียนไม่ถึง 10 ชั่วโมงมีเวลาเรียน 2 วัน ทำแทร็คเลือกเพลงเอง ตัดต่อมิกซ์เองกับครู เพราะมีสกิลการตัดคลิปมาเป็น 10 ปี เป็นไวเพราะเสพงานดีเจระดับโลกตลอด (และมีปัญญาไปงานงานระดับโลกทุกงาน) ฟังเพลงเยอะ ฟังเพลงตลอด แล้วจะมีสกิลการเรียนรู้มาก่อนปฎิบัติ มันจะเป็นไปไม่ได้ยังไงว่า สามารถเปิดเพลงได้ภายในไม่ถึง 10 ชม.ที่เรียนกับครู

ต้องยอมรับว่า ครูเก่ง! ดีเจโฟล์คกับโนเบล พวกมรึงมันกากกกกก! ไม่มีบุญสอนใครได้แบบนี้ไง ไม่งั้นคนที่เพิ่งตัดคลิปเป็นมาถ่ายรีวิววัน 2วัน เรียกตัวเองว่า เป็นอินฟลูฯ ทั้งที่ยอดฟอลแค่หลังหมื่นหลักแสน ตูก็ต้องไปด่าเค้าหรอ?? ว่า มาดูถูกอาชีพตู

แหวะ ! มาเรียกอินฟลูฯ งี้หรอ ประสาทปะ ? พวกมรึงตลาดล่าง ถุย !! ตรรกะใจแคบ แล้วยกตนขึ้นหิ่งเกินปาย ห่วยสัสตรรกะแม่งคน loser ที่โทษคนอื่นแล้วโชว์เมื่องานวันเกิดที่ตูโชว์จริง ตูเล่นเองและเล่นสดตลอด ไม่อัดมิกซ์เซตใส่เต็ม และเพื่อนตูมางาน 200 กว่าคน ชอบมากกกกกก บอกตูเปิดดีกว่าดีเจที่ยกตัวเองว่าเจ๋งว่าอยู่มานานอีก เพราะอะไรรู้ไหม ? ที่เรียนมารู้เลยว่า หัวใจสำคัญของการเปิดเพลง คือ การเลือกเพลงให้เค้าอินกับฟีลลิ่ง

ยูทูบเบอร์ สอดอสไตล์ ปกป้องการเดินทางเป็นดีเจ 10 ชั่วโมงของเธอ
พูดง่ายๆ คือเทสการฟังเพลงของมรึง ถึงมึงจะเป็นดีเจมา 10 ปี แต่เทสการฟังเพลงของมรึงมันไม่ตรงกับกลุ่มที่ไปเปิดฟัง มรึงก็คือคนเทสต์กาก!! ไอXXX งานวันเกิดเพื่อนมีแต่ระดับนักธุรกิจผู้ใหญ่ข้าราชการ ทุกคนมีปัญญาเปิดโลกไปไม่ได้แค่อยู่ในกะลาแลนด์ เพลงเมื่อคืนเค้าถึงชอบกันเพราะมันล้ำ หาฟังตามผับไทยไม่ค่อยมี แต่ต่างประเทศเค้าฟังแนวกุเปิดนะ House Afro house melodic house ก็คือ house อ่ะ

เค้าไม่มีนะมาฟังมาเต้นเพลง ตื๊ดๆๆๆๆๆ แทร็บๆๆๆๆ ว้าย จบ

เอาเป็นว่า ถ้าข้องใจ ไปดูกุเล่นได้ที่งาน Splash Nation Bangkok 2026 Date: April 10 – 11, 2026 Location : Rama 4 (Port of Authority Thailand)

จบนะ!!! เปิดไม่กี่วันว่ะ แต่เสือXเทสต์การเลือกแทร็คเลือกเพลงมันโดนว่ะ พอดีเป็นนักแสดงมานาน เสือXมีสกิลทำโชว์ได้แบบไม่เขิลว่ะ กรี้ดดดดสิ กรี้ดดดดออกมา ไอ้พวกหัวXXX.

ถึงตรงนี้ ถ้าคุณต้องการทราบคู่กรณีที่ ยูทูบเบอร์สาวยอดฟอลฯ 20 ล้าน ไปเปิดวอร์กับใครไว้บ้างนั้น เชิญไปเช็กชื่อกันได้ที่ เพจอรรถรส ซึ่งทั้งสรุปและระบุคู่กรณีบนโลกโซเชียลหนล่าสุดนี้ไว้ชนิดครบถ้วน

ขณะเดียวกันสดๆ ร้อนๆ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (22 ก.พ.) ความคุกรุ่นของยูทูบเบอร์สาวดูท่าจะไม่ลดราวาศอกลงเลย เมื่อยังคงหล่นเนื้อหาทำนองว่า “ล่าสุดทัวร์เลี้ยวลง ซุม DJ ใหญ่ ทั้งหลายที่ตีโพยตีพายกันใหญ่ รุมแขวน รุมด่าชีสอดอ ก่อน นี่แหนะ! อุปโลกยัดเยียดความผิดให้ชีไม่ว่า ยังไปดูถูกความชอบชี จากชี Respect อาชีพดีเจ(ไทย) ตอนนี้ชีด่าแหลก ไม่ลูกใครและมุมมองของ DJ ไทยเปลี่ยนไปทันที ทนงตัวเกิ้น”.

&quot;เลิกเป็นคนขี้แพ้ซะ!&quot; ซอร์โด สไตล์ โต้กลับผู้ที่วิจารณ์ทักษะการเป็นดีเจที่รวดเร็วของเขา
