แรงมาแรงกลับ! สอดอStyle ฟาดกลับ ชาวเน็ตปากแจ๋ว แช่งให้โดน…ฉ่ำๆ ที่อินเดีย
แรงมาแรงกลับ! สอดอStyle ฟาดกลับ ชาวเน็ตปากแจ๋ว แช่งให้โดน…ฉ่ำๆ ที่อินเดีย เผยเบื้องหลังทริปสุดหรูระดับ VVIP การ์ดถือปืนคุมเข้ม ปลอดภัยดุจมหาราณี
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อ เส้นด้าย พิมพ์ลดา หรือที่รู้จักกันในชื่อ สอดอStyle ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์ข้อความตอบโต้ชาวเน็ตรายหนึ่ง หลังจากที่มีโพสต์ในกลุ่มแฟนคลับนางงามกลุ่มหนึ่ง โดยระบุว่า “เห็น infusion ชาวไทยท่าานนี้ทำ content ในอินเดียและคนอินเดียเอามาโพสต์และในโพสต์ก็มีเมนต์ของคนอินเดียดังอีกคลิปนึงเหมือนเป็นกาารเอามาเตือนว่าสิ่งที่ทำอยู่อาจจะทำให้เกิดอะไรซึ่งก็ตามอีกคลิป”
ต่อมาได้มีผู้ใช้รายหนึ่งซึ่งคาดว่าใช้แอคเคาต์หลุม คอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “อีด…ก ทำไปแบบไม่น่ากลัวเลย ฉันไปอินเดีย 2 ครั้ง ก่อนและหลังโควิด มันน่ากลัวมากๆ นะ ผู้ชายกลัดมันหิวโหยมาก มันไม่สนุกหากโดนขึ้นมา มันไม่ใช่ผู้ชายสะอาดสะอ้านกลิ่นหอมหมดจด นึกสภาพผู้ชายตามถนนหนทางในอินเดีย แต่นางก็คงหิวแสงอะเนาะ anything for clout อะไรก็ได้ขอให้ได้ attention อยากให้นางโดนฉ่ำๆ ซักที สาสมกับนางอยู่นะ”
ส่วน สอดอสไตล์ ทันทีที่เห็นคอมเมนต์ดังกล่าว ก็ได้ตอบกลับไปว่า “ก็ชีวิตมึง กระจอก! ไง 555555 นี่ไปมีบอดี้การ์ดถือปืนดูแลฉ่ำๆ แถมทีมงานถ่ายอีกเป็นสิบ
คอนเนคชั่นที่นั่นบอกเลยเดือด มั่นใจในความปลอดภัย เพราะอยากจะสื่อสารทำคอนเทนท์เชิงบวก และที่สำคัญนะ คนอินเดียน่ารัก นิสัยกันเอง ไม่ได้เลวร้ายไปหมด โอ้โห พูดมาได้ “อยากให้โดนฉ่ำๆ” ขอให้คำพูดนี้กลับคืนสู่ครอบครัวมึง แม่มึง ลูกมึง”
ในเวลาต่อมา สอดอ ได้แคปหน้าจอโพสต์ดังกล่าว พร้อมกับระบุข้อความว่า “ตอนนี้คลิปอินเดียด้ายเป็นไวรัลทั่วโลก และมันก็จะมีคนโลกแคบ ใจแคบ มีความคิดเห็นแบบนี้ อีด…ก #กระจอกสั… (แพ้เสียงในหัว) ตัดสินทุกอย่างในเวลาไม่กี่วินาที ด้ายไปอินเดีย ดุจ มหาราณี พูดแค่นี้ #เราจะทำอะไรหรือคอนเทนท์อะไรเราก็ต้องรู้สึกเซฟก่อนไง ซึ่ง…
ชีวิตจริงเราอยู่แบบ fuckin vvvvip มีบอดี้การ์ดของเพื่อนมาดูแล 6 นาย พร้อมปืน AK มีรถนำขบวนบลาๆ ความปลอดภัยแค่คนเดินชนกุนี่แทบไหว้การ์ดว่าอย่าเอาเรื่อง ฮื้ออออ ดังนั้นไม่ต้องห่วงความปลอดภัยด้ายเลย เซฟกว่าพวกแกอยู่บ้านเยอะ แต่เราชอบทำคอนเทนท์แมสๆ บ้านๆ ไง
จะบอกว่า ทริปอินเดีย คือมันส์มากกก สนุกมาก จอยมาก ด้ายรักผู้คนอินเดียมาก เค้า nice น่ารัก บ้านๆ เค้าตื่นเต้นที่เจอเราจริงๆ มันรู้สึกอบอุ่น และอาหารอินเดียอร่อยมากกกก กินได้ทุกอย่างไม่ท้องเสียเลย Delhi คือเมืองที่คลาสสิคสุดๆ ชอบที่สุด อยากทำหลายคอนเทนท์เลย กลับไปอีกแน่ๆ กรี้ดดดดดด อินเดีย เค้ารักเราแล้ววววว”
