บันเทิง

แรงมาแรงกลับ! สอดอStyle ฟาดกลับ ชาวเน็ตปากแจ๋ว แช่งให้โดน…ฉ่ำๆ ที่อินเดีย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 09:56 น.
82
แรงมาแรงกลับ! สอดอStyle ฟาดกลับ ชาวเน็ตปากแจ๋ว แช่งให้โดน...ฉ่ำๆ ที่อินเดีย

แรงมาแรงกลับ! สอดอStyle ฟาดกลับ ชาวเน็ตปากแจ๋ว แช่งให้โดน…ฉ่ำๆ ที่อินเดีย เผยเบื้องหลังทริปสุดหรูระดับ VVIP การ์ดถือปืนคุมเข้ม ปลอดภัยดุจมหาราณี

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อ เส้นด้าย พิมพ์ลดา หรือที่รู้จักกันในชื่อ สอดอStyle ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์ข้อความตอบโต้ชาวเน็ตรายหนึ่ง หลังจากที่มีโพสต์ในกลุ่มแฟนคลับนางงามกลุ่มหนึ่ง โดยระบุว่า “เห็น infusion ชาวไทยท่าานนี้ทำ content ในอินเดียและคนอินเดียเอามาโพสต์และในโพสต์ก็มีเมนต์ของคนอินเดียดังอีกคลิปนึงเหมือนเป็นกาารเอามาเตือนว่าสิ่งที่ทำอยู่อาจจะทำให้เกิดอะไรซึ่งก็ตามอีกคลิป”

FB/ สอดอStyle

ต่อมาได้มีผู้ใช้รายหนึ่งซึ่งคาดว่าใช้แอคเคาต์หลุม คอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “อีด…ก ทำไปแบบไม่น่ากลัวเลย ฉันไปอินเดีย 2 ครั้ง ก่อนและหลังโควิด มันน่ากลัวมากๆ นะ ผู้ชายกลัดมันหิวโหยมาก มันไม่สนุกหากโดนขึ้นมา มันไม่ใช่ผู้ชายสะอาดสะอ้านกลิ่นหอมหมดจด นึกสภาพผู้ชายตามถนนหนทางในอินเดีย แต่นางก็คงหิวแสงอะเนาะ anything for clout อะไรก็ได้ขอให้ได้ attention อยากให้นางโดนฉ่ำๆ ซักที สาสมกับนางอยู่นะ”

ส่วน สอดอสไตล์ ทันทีที่เห็นคอมเมนต์ดังกล่าว ก็ได้ตอบกลับไปว่า “ก็ชีวิตมึง กระจอก! ไง 555555 นี่ไปมีบอดี้การ์ดถือปืนดูแลฉ่ำๆ แถมทีมงานถ่ายอีกเป็นสิบ

คอนเนคชั่นที่นั่นบอกเลยเดือด มั่นใจในความปลอดภัย เพราะอยากจะสื่อสารทำคอนเทนท์เชิงบวก และที่สำคัญนะ คนอินเดียน่ารัก นิสัยกันเอง ไม่ได้เลวร้ายไปหมด โอ้โห พูดมาได้ “อยากให้โดนฉ่ำๆ” ขอให้คำพูดนี้กลับคืนสู่ครอบครัวมึง แม่มึง ลูกมึง”

FB/ สอดอStyle

ในเวลาต่อมา สอดอ ได้แคปหน้าจอโพสต์ดังกล่าว พร้อมกับระบุข้อความว่า “ตอนนี้คลิปอินเดียด้ายเป็นไวรัลทั่วโลก และมันก็จะมีคนโลกแคบ ใจแคบ มีความคิดเห็นแบบนี้ อีด…ก #กระจอกสั… (แพ้เสียงในหัว) ตัดสินทุกอย่างในเวลาไม่กี่วินาที ด้ายไปอินเดีย ดุจ มหาราณี พูดแค่นี้ #เราจะทำอะไรหรือคอนเทนท์อะไรเราก็ต้องรู้สึกเซฟก่อนไง ซึ่ง…

ชีวิตจริงเราอยู่แบบ fuckin vvvvip มีบอดี้การ์ดของเพื่อนมาดูแล 6 นาย พร้อมปืน AK มีรถนำขบวนบลาๆ ความปลอดภัยแค่คนเดินชนกุนี่แทบไหว้การ์ดว่าอย่าเอาเรื่อง ฮื้ออออ ดังนั้นไม่ต้องห่วงความปลอดภัยด้ายเลย เซฟกว่าพวกแกอยู่บ้านเยอะ แต่เราชอบทำคอนเทนท์แมสๆ บ้านๆ ไง

จะบอกว่า ทริปอินเดีย คือมันส์มากกก สนุกมาก จอยมาก ด้ายรักผู้คนอินเดียมาก เค้า nice น่ารัก บ้านๆ เค้าตื่นเต้นที่เจอเราจริงๆ มันรู้สึกอบอุ่น และอาหารอินเดียอร่อยมากกกก กินได้ทุกอย่างไม่ท้องเสียเลย Delhi คือเมืองที่คลาสสิคสุดๆ ชอบที่สุด อยากทำหลายคอนเทนท์เลย กลับไปอีกแน่ๆ กรี้ดดดดดด อินเดีย เค้ารักเราแล้ววววว”

ภาพแคปหน้าจอคอมเมนต์ดราม่าในเฟซบุ๊ก
FB/ สอดอStyle

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด ข่าว

ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด

10 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

มาแล้ว! ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย เนชั่นส์ลีก VNL 2026 ลุ้นหนีตกชั้น

16 นาที ที่แล้ว
มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก คีย์เวิร์ดนี้เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก บันเทิง

มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก

16 นาที ที่แล้ว
เปิดสเปก AT-6TH เขี้ยวเล็บทัพฟ้าไทย เครื่องบินโจมตี สมรรถนะสูง ออปชั่นสุดล้ำ ข่าว

เปิดสเปก AT-6TH เขี้ยวเล็บทัพฟ้าไทย เครื่องบินโจมตี สมรรถนะสูง ออปชั่นสุดล้ำ

19 นาที ที่แล้ว
ภาพซากเครื่องบิน AT-6 ที่ตกในป่าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ข่าว

คลิปจุดเกิดเหตุ เผยภาพ ซากเครื่องบิน AT-6 ตกกลางป่าเชียงใหม่ จนท.เร่งสอบสาเหตุ

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันพบผู้เสียชีวิต 2 ศพ เหตุเครื่องบินทหารตก ขณะซ้อมบิน ที่จอมทอง

24 นาที ที่แล้ว
อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยินดี เจนนี่ คลอดลูกคนแรกแล้ว ข่าวดารา

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยิ้มแก้มปริ อวดโฉมลูกคนแรก น่ารักน่าชังมาก เผยโมเมนต์สุดซึ้ง

35 นาที ที่แล้ว
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์เปิดเผยเรื่องการข่มขู่จากบุคคลที่อ้างว่าเป็นบอร์ดประกันสังคม ข่าว

สื่อดังโดนขู่! ปมวิจารณ์ ประกันสังคม รู้ตัวขาใหญ่ บอร์ด สปส. ชอบกร่างใส่เจ้าหน้าที่

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เครื่องบินทหาร AT-6 ตก ใน อ.จอมทอง ยังไม่ทราบชะตานักบิน

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดเส้นทาง 8 สาย “รถแห่พรรคประชาชน” วิ่งทั่วประเทศ ล้อหมุน 30 ม.ค.

52 นาที ที่แล้ว
อย. เตือน ยาดมสมุนไพร ยี่ห้อดัง เป็นยาดมเถื่อน สวมทะเบียนปลอม-ไม่ขออนุญาต ข่าว

อย. เตือน ยาดมสมุนไพร ยี่ห้อดัง เป็นยาดมเถื่อน สวมทะเบียนปลอม-ไม่ขออนุญาต

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! โฆษกกองทัพบกเผย เตรียมงดฝึก รด. 8 ก.พ. แก้ปัญหาชนเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครงาน 356 อัตรา ข่าว

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครพนังาน 356 อัตรา วันนี้ – 12 ก.พ. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองคำวันนี้ 29 ม.ค. 69 ปรับขึ้นถึง 3,750 บาทต่อบาททองคำ เศรษฐกิจ

ราคาทองคำวันนี้ 29 ม.ค. 69 สถิติใหม่ พุ่งแรง 3,750 บาท ทะลุ 81,450 ใน 10 นาที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ปฏิเสธข่าวลือขาย 2 เกาะให้บริษัทเอกชน เป็นแค่การปล่อยเช่าเฉยๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต-นอกเขต 1 ก.พ. 69 ก่อนเข้าคูหา ข่าวการเมือง

สรุปขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต-นอกเขต 1 ก.พ. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย เสนอแนวทางแก้ปัญหาประกันสังคม มั่นใจเพื่อไทยทำได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า นั่งแท่น สวมชุด แรงบันดาลใจจาก สมเด็จพระพันปีหลวง Amazing Thailand Ambassador แฟชั่นและความงาม

ที่มาชุด ลิซ่า Amazing Thailand แรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์พระพันปีหลวง สวยเล่อค่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง วิจารณ์การบริหารงานของ สปสช ว่าล้มเหลว ทำให้ผู้ป่วยลำบาก ข่าว

หมอเหรียญทอง ชี้ ประกันสังคม แบกไหว แต่ “สปสช.” บริหารล้มเหลวทำคนไข้ลำบาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงมาแรงกลับ! สอดอStyle ฟาดกลับ ชาวเน็ตปากแจ๋ว แช่งให้โดน...ฉ่ำๆ ที่อินเดีย บันเทิง

แรงมาแรงกลับ! สอดอStyle ฟาดกลับ ชาวเน็ตปากแจ๋ว แช่งให้โดน…ฉ่ำๆ ที่อินเดีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตือน ห้ามเผาในที่โล่งและเขตควบคุม เตือนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด จ๊ะ นงผณี หลังพ่อถูกรถชนอาการสาหัส ลั่น ต่อให้เหลือแค่ 1% ลูกก็ยังมีหวัง ขอแค่พ่อสู้อีกครั้ง บันเทิง

โพสต์ล่าสุด จ๊ะ นงผณี หลังพ่อถูกรถชนสาหัส คนบันเทิง-แฟนเพลงร่วมส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาที จ๊ะ นงผณี ร่ำไห้กลางคอนเสิร์ต กัดฟันโชว์ต่อ ทั้งที่พ่ออาการยังวิกฤตอยู่ห้อง ICU บันเทิง

คลิปนาที จ๊ะ นงผณี ร่ำไห้กลางคอนเสิร์ต กัดฟันโชว์ต่อ ทั้งที่พ่ออาการวิกฤตอยู่ห้อง ICU

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รมต.กลาโหมปากี ร่วมพิธีเปิดร้านพิซซ่าชื่อดัง สุดท้ายโดนต้มเป็นร้านปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลวงปู่สุธัมม์ธัมมปาโลละสังขาร ข่าว

กราบลา หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม ละสังขารสงบ สิริอายุ 100 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 09:56 น.
82
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด

ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569

มาแล้ว! ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย เนชั่นส์ลีก VNL 2026 ลุ้นหนีตกชั้น

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
เปิดสเปก AT-6TH เขี้ยวเล็บทัพฟ้าไทย เครื่องบินโจมตี สมรรถนะสูง ออปชั่นสุดล้ำ

เปิดสเปก AT-6TH เขี้ยวเล็บทัพฟ้าไทย เครื่องบินโจมตี สมรรถนะสูง ออปชั่นสุดล้ำ

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
ภาพซากเครื่องบิน AT-6 ที่ตกในป่าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

คลิปจุดเกิดเหตุ เผยภาพ ซากเครื่องบิน AT-6 ตกกลางป่าเชียงใหม่ จนท.เร่งสอบสาเหตุ

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
Back to top button