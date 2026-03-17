เปิดอาชีพ เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ ถึงว่าคุ้นหน้า ดีกรีนักเรียนนอก สู่ชีวิตแม่ลูก 4
ย้อนรอยอดีต เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ อดีตภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ ดีกรีนักเรียนนอก น้องสาว ‘ดวงชีวัน โกมลเสน’ ขึ้นแท่นนางแบบ-นักแสดงแถวหน้า สู่บทบาทคุณแม่ลูกสี่
หลังจาก สุรชัย สมบัติเจริญ ออกมาเปิดตัวภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายที่อเมริกา แต่ต้องปิดเป็นความลับมาตลอด 40 ปี เพราะหน้าที่ในตอนนั้นจนกลายเป็นดราม่าเปิดศึกฟาดฟันกันไปมาระหว่างฝั่งสุรชัยและครอบครัวของอดีตภรรยาอย่าง เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ โกมลเสน พร้อมด้วยลูก ๆ ทั้ง 4 คน หลายคนจึงอยากทำความรู้จักกับประวัติและเส้นทางชีวิตของผู้หญิงให้มากขึ้นว่าก่อนจะมาเป็นคุณแม่ผู้แข็งแกร่ง
สำหรับ เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ เป็นน้องสาวของอดีตดาราชื่อดัง ดวงชีวัน โกมลเสน เธอเคยเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ โดยเน้นเรียนทางด้านเลขานุการและการบริหารจัดการ ในตอนนั้นเธอมีความตั้งใจและวางแผนไว้ว่าจะศึกษาต่อทางด้านแฟชั่นดีไซน์เพิ่มเติมด้วย
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2522 ขณะที่เธอกำลังศึกษาอยู่นั้นได้เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศไทย และเป็นจังหวะที่ได้พบกับ สุรชัย สมบัติเจริญ ช่วงเวลานั้นฝ่ายชายยังเป็นเพียงนักร้องหนุ่มที่ยังไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนในปัจจุบัน
นอกจากบทบาทหน้าที่ในครอบครัวแล้ว ในอดีตเธอเคยฝากผลงานโดดเด่นไว้ในวงการบันเทิง โดยใช้ชื่อในวงการว่า ศกุนตนา โกมลเสน มีผลงานที่เป็นที่จดจำมากที่สุดคือภาพยนตร์เรื่องแว่วเสียงนางพราย ที่เจ้าตัวรับบทเป็นนางเอกในปี พ.ศ. 2525 และด้วยรูปร่างที่โดดเด่นและส่วนสูงถึง 170 เซนติเมตร ถือว่าสูงมากในยุคนั้น ทำให้เธอกลายเป็นนางแบบแฟชั่นแถวหน้าที่ได้รับความสนใจ
