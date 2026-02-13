รวบ “Tokyogurl-Cheerio” ร่างทรง ROV ซีเกมส์ พิพากษา 17 มี.ค. นี้
รวบตัว Tokyogurl และ Cheerio จากคดีร่างทรงแข่ง ROV ในซีเกมส์ พิพากษา 17 มี.ค. โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่น
กองปราบปราม ได้ตั้งโต๊ะแถลง จากประเด็นการแข่ง RoV หรือ AoV หญิง ซีเกมส์ 2025 ที่นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ถูกจับได้ว่ามีการใช้ “ร่างทรง” ในการเล่นแทน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงและสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการ Esport ไทย ซึ่งนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตไทยได้ประกาศถอนตัวทั้งทีมตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
กองบังคับการปราบปราม ได้แถลงถึงผลปฏิบัติการ GhostBuster ปราบร่างทรง ROV ซีเกมส์ ซึ่งถือเป็นการทุจริตระดับชาติ ซึ่งคดีนี้ไม่ใช่การโกงเกมส์ธรรมดา แต่เป็นอาชญากรรมเทคโนโลยีที่สร้างความเสียหาย เสียชื่อ และสร้างความไม่น่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก ทรงผลให้ทีม ROV ของไทย ถูกปรับออกจากการแข่งขันโดยทันที
ซึ่งต่อมาสมาคม ESport ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ซึ่งตำรวจได้ออกหมายค้นและหมายจับได้ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา ทางชุดจับกุมได้เข้าค้น 3 จุด จุดแรกคือบ้านของนายไชโย (Cheerio) จุดทีสองคือหอพักของนายไชโย จุดที่สามคือบ้านของนางสาวณภัทร (Tokyogurl) ซึ่งก็ได้พบผู้กระทำผิดทั้งสองคน
วันที่ 14 ซึ่งเป็นวันก่อนแข่งหนึ่งวัน วันนั้นให้นักกีฬาไปลองก่อนแข่งได้ ตัว น.ส.ณภัทร ได้ส่ง Username ให้นายไชโย เพื่อไปจัดของไป จัดรูน เหมือนเทสว่าสามารถล็อคอินเข้าได้ไหม และในวันแข่งจริง มี 4 ทีม ไทย ลาว เวียดนาม ติมอร์
ตัวนางสาวณภัทรรู้ว่าทีมไหนเต็ง หรือรู้ว่าทีมไหนเก่ง เลยคุยกันว่า เกมติมอร์กับลาวเล่นเอง ซึ่งผลปรากฎว่าไทยชนะลาวกับติมอร์ แต่แพ้เวียดนาม ที่น้องผู้ชายได้ยอมรับว่าพยายามล็อคอินมาแล้ว แต่ไม่สำเร็จในรอบเกมเวียดนาม
พอจะเล่นรอบตัดเชือก น.ส.ณภัทร ได้เห็นรหัสที่เปลี่ยนใหม่จากกรรมการ เลยส่งไปให้นายไชโยใหม่ พอถึงเวลาเตี๊ยมไว้ ให้ล็อคอินตัวเกมไว้ พอขึ้นเวที ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องมาสลับกับเครื่องกลาง เครื่องส่วนตัวแอป Discord ไว้พอแชร์จอ
ปรากฎว่ามีปัญหาเทคนิคไม่สามารถส่งรหัสห้องที่ใช้แข่งให้กับนายไชโยได้ เลยล็อคอินออก แล้วให้ น.ส.ณภัทร เล่นแทน แต่กรรมการเห็นมีการสลับหน้าจอและมีการใช้ Discord ค้างไว้ และงดใช้โปรแกรม เล่นต่อจนจบและตัดสิทธิผู้เล่นคนดังกล่าว ยืนยันว่ามีหลักฐานและพยานครบ
จากข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนว่ามีความผิดโทษในความอาญา ฐานร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่มาตรการป้องกันโดยเฉพาะ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ มาตรา 5,6,7 โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท โดยทั้งสองให้การสารภาพ จึงนำตัวส่งฟ้องนำตัวส่งศาลแขวงปทุมวันแล้ว กำหนดผู้ต้องหาทั้งสองนัดฟังคำพิพากษา 17 มีนาคม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- Cheerio ยอมรับแล้ว เป็นร่างทรงเล่นแทน Tokyogurl ขอโทษนำความอับอายสู่ประเทศ
- ดังไกลทั่วโลก ยูทูบเบอร์ช่องดังเปิดเคส “Tokyogurl” ใช้ร่างทรงหลอกคนทั้งวงการ จนติดทีมชาติ
- “สนธิญา” ยื่น บช.น. ตรวจสอบ “Tokyogurl” โกงแข่ง RoV ทำขายหน้าทั่วโลก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: