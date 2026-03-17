จับตาวันนี้! ศาลพิพากษา “Tokyogurl-Cheerio” คดีร่างทรง ROV ซีเกมส์
จับตาวันนี้ ศาลพิพากษา “Tokyogurl-Cheerio” คดีฉาววงการ Esport ไทย ร่างทรง ROV ซีเกมส์ โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 2 ปี
จากกรณีที่ กองบังคับการปราบปรามได้เข้าจับกุม นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ถูกจับได้ว่ามีการใช้ “ร่างทรง” ในการลงแข่ง ROV หรือ AOV ในซีเกมส์ 2025 รวมไปถึงนายไชยโย หรือ Cheerio ซึ่งเป็นร่างทรง พร้อมตั้งข้อหา ฐานร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่มาตรการป้องกันโดยเฉพาะ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ มาตรา 5,6,7 ซึ่งทั้งสองให้การสารภาพนั้น
ล่าสุด น.ส.ณภัทร และ นายไชยโย ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีที่ พนักงานอัยการคดีศาลแขวง 6 (ปทุมวัน) หลังมีกำหนดอ่านคำพิพากษาในวันนี้ โดยโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
