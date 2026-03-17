ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว “Tokyogurl” พร้อมร่างทรง ไม่มีเงื่อนไข
ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ Tokyogurl และ Cheerio ซึ่งเป็นร่างทรง โดยไม่มีเงื่อนไข วงเงิน 24,000 บาท
จากกรณีที่ กองบังคับการปราบปรามได้เข้าจับกุม นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ถูกจับได้ว่ามีการใช้ “ร่างทรง” ในการลงแข่ง ROV หรือ AOV ในซีเกมส์ 2025 รวมไปถึงนายไชยโย หรือ Cheerio ซึ่งเป็นร่างทรง พร้อมตั้งข้อหา ฐานร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่มาตรการป้องกันโดยเฉพาะ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ มาตรา 5,6,7 ซึ่งทั้งสองให้การสารภาพนั้น โดนทั้งสองฟังคำพิพากษาในวันนี้
ก่อนที่จะมีรายงานว่าศาลได้พิพากษาจำคุก นายไชยโย และ นางสาวณภัทร เป็นระยะเวลา 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แต่จำเลยสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 3 เดือน และเปลี่ยนโทษเป็นกักขัง 3 เดือน เนื่องจากส่งผลรุนแรงต่อความน่าเชื่อถือในการคัดเลือกนักกีฬา E-Sport และส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศนั้น
ล่าสุดจำเลยทั้ง 2 คนยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมหลักทรัพย์ 24,000 บาท ก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้ทั้งสองได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ โดยไม่มีเงื่อนไข
