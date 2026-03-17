ประวัติ “แป้ง ขวัญชนก ทวนวิจิตร” เจ้าของแบรนด์ “Wink White” อาณาจักรหมื่นล้าน เผยเบื้องหลังจากเด็กสู้ชีวิตสู่นักธุรกิจแถวหน้า
ในยุคที่การค้าออนไลน์กลายเป็นสมรภูมิธุรกิจที่ดุเดือด มีชื่อหนึ่งที่ถูกยกให้เป็นต้นแบบของความสำเร็จนั่นคือ “แป้ง-ขวัญชนก ทวนวิจิตร” หญิงแกร่งเบื้องหลังอาณาจักรหมื่นล้านที่สร้างตัวขึ้นมาจากศูนย์ ท่ามกลางวิกฤตชีวิตที่ถาโถมและบททดสอบทางธุรกิจที่เกือบทำให้ต้องยอมแพ้ แต่ด้วยหัวใจนักสู้ทำให้ธุรกิจยืนหยัดมาได้อย่างสง่างามในวันนี้
ประวัติ “คุณแป้ง” CEO แห่งวิงค์ไวท์
“แป้ง-ขวัญชนก ทวนวิจิตร” เป็นประธานบริษัท วิงค์ไวท์ พานาเซีย จำกัด และบริษัท วิงค์ไวท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและสกินแคร์ มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และส่งออกไปยังอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และพม่า
“แป้ง” เติบโตมาในครอบครัวต่างจังหวัดที่จังหวัดลพบุรี ชีวิตเริ่มเผชิญบทสอบครั้งใหญ่เมื่อช่วงเข้ามหาวิทยาลัย เพราะครอบครัวประสบปัญหาล้มละลายและไม่มีเงินส่งเสียค่าเรียน แต่ด้วยความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่า “การศึกษาคือเส้นทางสู่ความสำเร็จ” แป้งจึงขอแม่อนุญาตเรียนต่อ พร้อมตัดสินใจหาเงินเองด้วยการกู้ กยศ. และรับงานหลายอย่างควบคู่กับการเรียน ไม่ว่าจะเป็นเสิร์ฟโต๊ะจีน ขายรองเท้าในห้าง รับค่าจ้างวันละ 100–150 บาท และนอนดึกแทบทุกคืน
จากความจำเป็นและความคิดสร้างสรรค์ แป้งเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ครั้งแรกด้วยเงินลงทุนจาก กยศ. เพียง 1,600 บาท นำไปสั่งซื้อสบู่ 100 ก้อน แล้วขายให้เพื่อนในราคาก้อนละ 50 บาท นับเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางผู้ประกอบการที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยมือตัวเอง โดยไม่มีต้นแบบหรือสูตรสำเร็จใดมาสอน ทั้งระบบตัวแทนจำหน่ายและการขายออนไลน์ล้วนคิดและพัฒนาขึ้นเอง
หนึ่งในบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตธุรกิจของแป้งเกิดขึ้นในช่วง โควิดระลอกแรก เมื่อบริษัทรับออร์เดอร์เจลแอลกอฮอล์ถึง 2 ล้านชิ้น แต่ไม่สามารถผลิตได้ทันตามกำหนด ส่งผลให้ลูกค้ายกเลิกออร์เดอร์ทั้งหมด บริษัทต้องรับผิดชอบสต็อกสินค้าที่ค้างอยู่เต็มโกดัง และ ขาดทุนกว่า 30 ล้านบาท
แป้งยังจดจำภาพนั้นได้ไม่เคยลืม เธอเดินเข้าไปในโรงงาน มองเห็นโกดังขนาดใหญ่เต็มไปด้วยสินค้าที่ไม่มีใครรับ และยืนร้องไห้ แต่แทนที่จะยอมแพ้ เธอกลับย้อนนึกถึงจุดเริ่มต้น ที่เกิดมาพร้อมกับ “ศูนย์” และสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเอง ความคิดนั้นทำให้เธอลุกขึ้นและเริ่มใหม่อีกครั้ง
ปัจจุบัน แป้งดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท วิงค์ไวท์ พานาเซีย จำกัด และบริษัท วิงค์ไวท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในปีที่ 11 ของธุรกิจ เธอได้สร้างโรงงานผลิตเป็นของตัวเองแล้ว 2 แห่ง และกำลังขยายโรงงานแห่งที่ 3 สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Gummy และซอฟเจล มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทย และส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสกินแคร์ ไปยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยลงทุนไปแล้วหลายร้อยล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต
สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจความงาม แป้งฝากข้อคิดไว้ว่า ธุรกิจนี้ยังเติบโตได้อีกมาก แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ ความตั้งใจ ความโฟกัส และความแน่วแน่ ไม่ควรกลัวล่วงหน้า และไม่ควรหยุดกลางทาง เพราะผลลัพธ์ที่ชัดเจนอาจใช้เวลา แต่ถ้าทำซ้ำๆ อย่างสม่ำเสมอ วันหนึ่งความสำเร็จจะพิสูจน์ตัวมันเอง
ที่มา: YT/ Wink White Shop.
