สลดอินเดีย ไฟไหม้ ICU โรงพยาบาล ดับ 10 ศพ รู้สาเหตุช็อก เร่งหาคนรับผิด
ไฟไหม้ห้อง ICU โรงพยาบาลอินเดีย คร่า 10 ชีวิต ขณะอพยพหนีตาย เจ้าหน้าที่บาดเจ็บหนัก หลังฝ่าเพลิงช่วยผู้ป่วย คาดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร นายกฯ สั่งเยียวยาด่วน เตรียมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโศกนาฏกรรมไฟไหม้รุนแรงภายในหอผู้ป่วยวิกฤตบริเวณชั้น 1 ของโรงพยาบาลวิทยาลัยแพทยศาสตร์ SCB ในเมืองคัตแทก รัฐโอริสสา ทางตะวันออกของอินเดีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 10 ราย
นายโมฮัน จารัน มัจจิ มุขมนตรีรัฐโอริสสา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ต้นเพลิงน่าจะเกิดจากปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ขณะเกิดเหตุมีผู้ป่วยกำลังรับการรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูจำนวน 23 ราย มีผู้ป่วย 10 รายเสียชีวิตลงระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งอพยพเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก 5 ราย ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้หรือเป็นอาการป่วยเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว
จากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้พยายามฝ่ากองเพลิงเข้าไปช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถส่งผลให้เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 11 คน ได้รับบาดเจ็บจากแผลพุพอง ซึ่ง นายโมฮัน จารัน ได้กล่าวยกย่องเจ้าหน้าที่ที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อผู้อื่น ขณะนี้ทุกคนกำลังได้รับการรักษาตัวอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ มุขมนตรีรัฐโอริสสาได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางกฎหมายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และยืนยันว่าจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่มีส่วนต้องรับผิดชอบ
ทางด้าน นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย โดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเจ็บปวดอย่างยิ่ง พร้อมประกาศมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ครอบครัวละ 2,160 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 75,000 บาท)
ทั้งนี้ ปัญหาอัคคีภัยในอาคารของอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สาเหตุหลักมักมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดแคลนอุปกรณ์ดับเพลิง การละเลยกฎระเบียบด้านความปลอดภัย และปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรจากสายไฟที่ขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี หากย้อนกลับไปในช่วงปี 2567 ที่ผ่านมา อินเดียต้องเผชิญกับเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่มาแล้วหลายเหตุการณ์ ได้แก่ เหตุไฟไหม้โรงพยาบาลเอกชน ในรัฐทมิฬนาฑู มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย และบาดเจ็บอีกกว่า 24 ราย
รวมทั้งเหตุไฟไหม้ลุกลามในโรงพยาบาล คร่าชีวิตทารกแรกเกิดไปถึง 10 รายในรัฐอุตตรประเทศ และ เหตุเพลิงไหม้ศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัว รัฐคุชราต ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 24 ราย ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็ก
ข้อมูลจาก : aljazeera
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: