ข่าวต่างประเทศ

สลดอินเดีย ไฟไหม้ ICU โรงพยาบาล ดับ 10 ศพ รู้สาเหตุช็อก เร่งหาคนรับผิด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 15:41 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 15:43 น.
63
ไฟไหม้ห้องไอซียูรัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย คร่า 10 ศพ

ไฟไหม้ห้อง ICU โรงพยาบาลอินเดีย คร่า 10 ชีวิต ขณะอพยพหนีตาย เจ้าหน้าที่บาดเจ็บหนัก หลังฝ่าเพลิงช่วยผู้ป่วย คาดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร นายกฯ สั่งเยียวยาด่วน เตรียมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโศกนาฏกรรมไฟไหม้รุนแรงภายในหอผู้ป่วยวิกฤตบริเวณชั้น 1 ของโรงพยาบาลวิทยาลัยแพทยศาสตร์ SCB ในเมืองคัตแทก รัฐโอริสสา ทางตะวันออกของอินเดีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 10 ราย

นายโมฮัน จารัน มัจจิ มุขมนตรีรัฐโอริสสา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ต้นเพลิงน่าจะเกิดจากปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ขณะเกิดเหตุมีผู้ป่วยกำลังรับการรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูจำนวน 23 ราย มีผู้ป่วย 10 รายเสียชีวิตลงระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งอพยพเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก 5 ราย ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้หรือเป็นอาการป่วยเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว

จากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้พยายามฝ่ากองเพลิงเข้าไปช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถส่งผลให้เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 11 คน ได้รับบาดเจ็บจากแผลพุพอง ซึ่ง นายโมฮัน จารัน ได้กล่าวยกย่องเจ้าหน้าที่ที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อผู้อื่น ขณะนี้ทุกคนกำลังได้รับการรักษาตัวอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ มุขมนตรีรัฐโอริสสาได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางกฎหมายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และยืนยันว่าจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่มีส่วนต้องรับผิดชอบ

ห้องไอซียูโรงพยาบาลอินเดียไฟไหม้ เร่งอพยพหนีตาย
ภาพจาก : @sofiafirdous1

ทางด้าน นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย โดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเจ็บปวดอย่างยิ่ง พร้อมประกาศมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ครอบครัวละ 2,160 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 75,000 บาท)

ทั้งนี้ ปัญหาอัคคีภัยในอาคารของอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สาเหตุหลักมักมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดแคลนอุปกรณ์ดับเพลิง การละเลยกฎระเบียบด้านความปลอดภัย และปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรจากสายไฟที่ขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี หากย้อนกลับไปในช่วงปี 2567 ที่ผ่านมา อินเดียต้องเผชิญกับเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่มาแล้วหลายเหตุการณ์ ได้แก่ เหตุไฟไหม้โรงพยาบาลเอกชน ในรัฐทมิฬนาฑู มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย และบาดเจ็บอีกกว่า 24 ราย

รวมทั้งเหตุไฟไหม้ลุกลามในโรงพยาบาล คร่าชีวิตทารกแรกเกิดไปถึง 10 รายในรัฐอุตตรประเทศ และ เหตุเพลิงไหม้ศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัว รัฐคุชราต ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 24 ราย ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็ก

ไฟไหม้ห้องไอซียูโรงพยาบาลในอินเดีย
ภาพจาก : @sofiafirdous1
ไฟไหม้ห้องไอซียูโรงพยาบาลในอินเดีย-2
ภาพจาก : @sofiafirdous1
ดับ 10 รายไฟไหม้ห้องไอซียูโรงพยาบาลอินเดีย
ภาพจาก : @sofiafirdous1

ข้อมูลจาก : aljazeera

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

อุ๊ย! พี่สาว เกรซ ชลิตา ฟาดเดือดกลางไอจี “หุบปากค่ะ ชู้อยู่ส่วนชู้” คนโยงมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่ม

6 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อันเชล็อตติ” เมินเรียก “เนย์มาร์” ติดทัพแซมบ้า เปิดทางแข้งสายเลือดใหม่

12 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;แป้ง ขวัญชนก ทวนวิจิตร&quot; เจ้าของแบรนด์ &quot;Wink White&quot; อาณาจักรหมื่นล้าน ข่าว

ประวัติ “แป้ง ขวัญชนก ทวนวิจิตร” เจ้าของแบรนด์ “Wink White” อาณาจักรหมื่นล้าน

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ออกโรงแฉ บ้านใหญ่ได้เติมน้ำมันก่อน วอนขอความเป็นธรรมให้ประชาชน

33 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้ห้องไอซียูรัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย คร่า 10 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สลดอินเดีย ไฟไหม้ ICU โรงพยาบาล ดับ 10 ศพ รู้สาเหตุช็อก เร่งหาคนรับผิด

42 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ถ้าน้ำมันโลกหมด แต่ละประเทศอยู่ได้กี่วัน? ข้อมูลสำรองน้ำมันจาก IEA

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย เริ่มสร้างรั้วกั้นชายแดนเขมรถาวร เม.ย. 69 ยาว 1,310 เมตร

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คนไทยทำได้! คว้าแชมป์โลก เกมการ์ดวันพีซ ที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมของรางวัลสุดแรร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวงใจสลาย แฉ ผัว 35 ซุ่มคบเด็ก 14 แชตคุยหวาน แถมโอนเงินให้ใช้ โซเชียลถามหาความเหมาะสม ข่าว

เมียหลวงใจสลาย แฉ ผัว 35 ซุ่มคบเด็ก 14 แชตคุยหวาน แถมโอนเงินให้ใช้ โซเชียลถามหาความเหมาะสม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โสภณ” ลั่นไม่ใช่คนหิวแสง แจงตลกคนเสนอ ตัดงบอาหารกลางวัน สส.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่างชาติวิเคราะห์กัมพูชาชอบแปะธงชาติบนชุดไทย ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งจับพิรุธ คนเขมรใส่ชุดไทย ทำไมชอบแปะธงกัมพูชา ชี้ เคลมง่ายกว่าสร้างเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิวบาวิกฤตหนัก! ไฟฟ้าดับทั้งประเทศ ประชาชนนับล้านจมความมืด มาตรการโหดจากทรัมป์ ข่าวต่างประเทศ

คิวบาวิกฤตหนัก! ไฟฟ้าดับทั้งประเทศ ประชาชนนับล้านจมความมืด มาตรการโหดจากทรัมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศบางเมืองกาญจนบุรี ประกาศ งดให้บริการรถเก็บขยะ เนื่องจากไม่มีน้ำมันให้เติม ข่าว

เทศบางเมืองกาญจนบุรี ประกาศ งดให้บริการรถเก็บขยะ เนื่องจากไม่มีน้ำมันให้เติม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องการ์ตูน ประกาศขายบ้านด่วน มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน ชาวเน็ตช่วยเป็นกระบอกเสียง ข่าว

แม่น้องการ์ตูน ประกาศขายบ้านด่วน มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน ชาวเน็ตช่วยเป็นกระบอกเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 17 มี.ค. 69 อัปเดตบ่าย ปรับครั้งที่ 6 รูปพรรณ 77,900 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อมรัตน์” แจงเงินเดือน สส. เอาไปทำอะไรบ้าง ไม่เห็นด้วยตัดเงินอาหารกลางวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มดออย คดีตู้เซฟ ข่าวอาชญากรรม

มดออย อินฟลูฯ ดัง ชี้จุดผิดปกติในคอนโด ลุ้นจบง่ายตร.เผยคดีไม่ซับซ้อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แท็กซี่หนุ่มขับ 4 ชม. ไม่ปฏิเสธลูกค้า ได้เกือบ 700 บาท ข่าว

ไวรัลใจฟู! หนุ่มขับแท็กซี่ 4 ชม. กดมิเตอร์-ไปทุกที่ แถมลดให้ ได้เท่านี้คุ้มไหม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. เล็งขอผลตรวจ โปรตีนตกฉลาก ชี้เข้าข่าย &quot;ผลิตภัณฑ์ปลอม&quot; หากต่ำกว่าเกณฑ์ ข่าว

อย. เล็งขอผลตรวจ โปรตีนตกฉลาก ชี้เข้าข่าย “ผลิตภัณฑ์ปลอม” หากต่ำกว่าเกณฑ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โผล่คลิป แก๊งหลวงพี่ ห่มผ้าเหลือง เล่นคาร์โบ๊ทกลางบึง ชาวเน็ตวิจารณ์เพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหววันนี้ 17 มี.ค. 69 เวียดนาม 4.5 แมกนิจูด ห่างอุบลฯ 450 กม. ข่าว

จับตา! แผ่นดินไหววันนี้ 17 มี.ค. 69 เวียดนาม 4.5 แมกนิจูด ห่างอุบลฯ 450 กม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศรีลังกา ประกาศให้ทุก “วันพุธ” เป็นวันหยุด รับมือวิกฤติพลังงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลังงาน ขออภัยปัญหาน้ำมันขาดปั๊ม แจงต้นเหตุคอขวดขนส่ง ยันสต็อกน้ำมันมีพอ 101 วัน ข่าว

พลังงาน ขออภัยปัญหา ปั๊มขาดน้ำมัน แจงต้นเหตุคอขวดขนส่ง ยันสต็อกน้ำมันมีพอ 101 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว “Tokyogurl” พร้อมร่างทรง ไม่มีเงื่อนไข

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮอนดะ ยกเลิกสัญญาโฆษณา ข่าวกีฬา

เคซึเกะ ฮอนดะ ถูกยกเลิกดีลโฆษณา หลังโพสต์หนุน “อิหร่าน” ลุยบอลโลก 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุ๊ย! พี่สาว เกรซ ชลิตา ฟาดเดือดกลางไอจี “หุบปากค่ะ ชู้อยู่ส่วนชู้” คนโยงมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่ม

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569

“อันเชล็อตติ” เมินเรียก “เนย์มาร์” ติดทัพแซมบ้า เปิดทางแข้งสายเลือดใหม่

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
ประวัติ &quot;แป้ง ขวัญชนก ทวนวิจิตร&quot; เจ้าของแบรนด์ &quot;Wink White&quot; อาณาจักรหมื่นล้าน

ประวัติ “แป้ง ขวัญชนก ทวนวิจิตร” เจ้าของแบรนด์ “Wink White” อาณาจักรหมื่นล้าน

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569

พรรคประชาชน ออกโรงแฉ บ้านใหญ่ได้เติมน้ำมันก่อน วอนขอความเป็นธรรมให้ประชาชน

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
