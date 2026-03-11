ไฟไหม้รถบัสสวิสฯกลางเมือง ตาย 6 ศพ คาดคนร้ายจุดไฟเผาตัวเองบนรถ
ไฟไหม้รถบัสสวิสฯกลางเมือง ตาย 6 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย คาดคนร้ายจุดไฟเผาตัวเองบนรถ ตำรวจไม่ยืนยันว่าเป็นเหตุก่อการร้ายหรือไม่
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม สำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุรถบัสไฟไหม้ในเมืองเคียร์เซิร์ส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ศพ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18.25 น. ของวันที่ 10 มี.ค. 69 ตามเวลาท้องถิ่น
โดยโฆษกตำรวจกล่าวว่าเหตุการณ์นี้ต้นเหตุของเพลิงอาจจะมาจากความ “สมัครใจ” ของผู้ก่อเหตุ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ตำรวจยังไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์นี้มีความเป็นไปได้ว่าเป็นเหตุก่อการร้ายหรือไม่
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุอีกด้วยว่าเขาไม่สามารถยืนยันรายงานที่ระบุว่ามีบุคคลราดน้ำมันใส่ตัวเอง ก่อนจะจุดไฟเผาตัวเอง จนเกิดเหตุสูญเสียในที่สุด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบต่อไป
