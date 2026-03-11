ไฟไหม้ห้องเก็บถังน้ำมัน ใกล้สภากาชาดไทย ยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้
ไฟไหม้ห้องเก็บถังน้ำมัน ใกล้สภากาชาดไทย ยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมเพลิงได้แล้ว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เกิดเหตุเพลิงไหม้ ภายในสภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง เร่งนำกำลังไปตรวจสอบ เพื่อเข้าระงับเหตุ
โดยที่เกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณห้องเก็บถังน้ำมัน และถังแก๊ส ชั้นที่ 1 ซึ่งไฟได้ลุกลามชั้นที่ 2 เจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำและโฟม เร่งดำเนินการสกัดกั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารอื่น
ก่อนที่ในเวลา 10:05 น. เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้ว อยู่ระหว่างการระบายแก๊ส และควันไฟ
ในเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้ หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
