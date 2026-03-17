เทศบางเมืองกาญจนบุรี ประกาศ งดให้บริการรถเก็บขยะ เนื่องจากไม่มีน้ำมันให้เติม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 14:20 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 14:20 น.
เทศบางเมืองกาญจนบุรี ประกาศ งดให้บริการรถเก็บขยะ เนื่องจากไม่มีน้ำมันให้เติม

เทศบางเมืองกาญจนบุรี ประกาศ งดให้บริการรถเก็บขยะ บางพื้นที่-บางวัน เนื่องจากไม่มีน้ำมันดีเซลให้เติม และหลายปั๊มไม่มีจำหน่าย

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โพสต์ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก เรื่อง รถเก็บขนขยะของเทศบาลหยุดปฏิบัติหน้าที่ในบางพื้นที่/บางวัน เนื่องจากไม่มีน้ำมันเติมรถ โดยระบุว่า

จากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันในขณะนี้ ปั๊มน้ำมันหลายแห่งไม่มีน้ำมันดีเซลจำหน่าย ทำให้รถเก็บขนขยะของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีไม่มีน้ำมันเติมรถขยะเพื่ออกปฎิบัติงานได้ตามปกติ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันว่า อาจมีบางวันที่รถเก็บขนขยะของเทศบาลไม่ได้เก็บขนขยะในบางพื้นที่ หรืออาจหยุดในบางวัน ทั้งนี้ เมื่อมีน้ำมันดีเซลเติมรถขยะตามปกติแล้ว เทศบาลจะเร่งดำเนินการออกปฏิบัติงานเก็บขนขยะให้เรียบร้อยตามปกติต่อไป

ประกาศจาก เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
FB/ สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

พร้อมทั้งระบุด้วยว่า “วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 งดการออกเก็บขนขยะ เนื่องจากไม่มีน้ำมันเติมรถ”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 14:20 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 14:20 น.
63
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

