ทรัมป์ ประกาศขู่ยึด คิวบา ลั่นจะทำอะไรก็ได้ที่ต้องการ หลังเกิดวิกฤตไฟดับทั้งประเทศ
“โดนัลด์ ทรัมป์” ประกาศเตรียมเข้ายึดครอง คิวบา ท่ามกลางวิกฤตไฟฟ้าล่มกระทบ 10 ล้านชีวิต และการปิดล้อมทางน้ำมันจากสหรัฐฯ
ที่ทำเนียบขาว โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศจุดยืนเตรียมเข้ายึดครองประเทศคิวบา ท่ามกลางสถานการณ์ที่คิวบากำลังเผชิญวิกฤตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติล่ม ส่งผลให้ทั้งประเทศตกอยู่ในความมืดมิด รวมทั้งยังถูกรัฐบาลวอชิงตันใช้มาตรการปิดล้อมทางด้านน้ำมันอย่างหนัก
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า “คุณรู้ไหม ตลอดชีวิตของผม ผมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐฯ และคิวบามาตลอด สหรัฐฯ จะลงมือเมื่อไหร่” พร้อมทั้งระบุเพิ่มเติมว่า “ผมเชื่อว่าผมจะ… ได้รับเกียรติในการยึดคิวบา”
โดนัลด์ ทรัมป์ ย้ำว่า “ไม่ว่าผมจะปลดปล่อย หรือยึดครอง ผมคิดว่าผมสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ คุณอยากรู้ความจริงไหม ตอนนี้พวกเขาเป็นประเทศที่อ่อนแอมาก” ขณะที่รัฐบาลกรุงฮาวานายังไม่มีท่าทีตอบโต้ต่อคำประกาศดังกล่าว
คิวบาอัมพาต ไฟดับกระทบ 10 ล้านชีวิต
บริษัทการไฟฟ้าแห่งชาติของคิวบา ออกแถลงการณ์ต่อเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วเกาะทะเลแคริบเบียน โดยระบุว่าเกิดการปิดระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ ทำให้ประชาชนชาวคิวบากว่า 10 ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้งาน ทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งนี้กำลังเร่งดำเนินการกู้คืนระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน
ทางด้านกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มเอกซ์ (X) ยืนยันถึงการตัดขาดไฟฟ้าโดยสมบูรณ์ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยผลิตไฟฟ้าที่กำลังทำงานอยู่ไม่มีความผิดปกติใดๆ ก่อนที่โครงข่ายจะล่ม โดยเจ้าหน้าที่สามารถกู้คืนระบบไฟฟ้าให้ชาวกรุงฮาวานาได้แล้วร้อยละ 5 หรือประมาณ 42,000 ราย รวมถึงโรงพยาบาลหลายแห่ง ภาคการสื่อสารเป็นเป้าหมายลำดับต่อไปที่จะได้รับการกู้คืนระบบ และเจ้าหน้าที่เตือนว่าวงจรขนาดเล็กที่เพิ่งกู้คืนมาได้มีความเสี่ยงที่จะล่มซ้ำได้อีก
จากวิกฤตครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ไฟดับครั้งใหญ่ครั้งที่ 3 ในรอบ 4 เดือน แม้โครงข่ายไฟฟ้าของคิวบาจะเสื่อมโทรมลงมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่รัฐบาลคิวบาระบุว่าต้นตอของปัญหามาจากมาตรการปิดล้อมทางพลังงานของสหรัฐอเมริกา หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขู่จะเก็บภาษีศุลกากรจากประเทศที่จัดหาน้ำมันให้คิวบา
สหรัฐฯ บีบหนัก หวังเปลี่ยนระบอบการปกครอง
เป้าหมายหลักของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาคือต้องการเปลี่ยนระบอบการปกครองของคิวบาที่มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้นำ มาตรการกดดันส่งผลให้คิวบาไม่ได้รับน้ำมันนำเข้าเลยตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างข้อมูลว่า ปีนี้คิวบาได้รับเรือขนาดเล็กบรรทุกน้ำมันนำเข้าเพียงสองลำเท่านั้น
ปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง อาหาร และยารักษาโรค ซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจ นำไปสู่ปัญหาด้านมนุษยธรรมและทำให้เกิดความไม่สงบในหมู่ประชาชน กลุ่มผู้ประท้วงได้จุดไฟเผาสำนักงานพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกโรงเตือนสหรัฐอเมริกาไม่ให้ปลุกระดมความขัดแย้งด้วยการทำให้ชีวิตประชาชนแย่ลง
ที่มา: ALJAZEERA
