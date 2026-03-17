ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ประกาศขู่ยึด คิวบา ลั่นจะทำอะไรก็ได้ที่ต้องการ หลังเกิดวิกฤตไฟดับทั้งประเทศ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 10:31 น.
“โดนัลด์ ทรัมป์” ประกาศเตรียมเข้ายึดครอง คิวบา ท่ามกลางวิกฤตไฟฟ้าล่มกระทบ 10 ล้านชีวิต และการปิดล้อมทางน้ำมันจากสหรัฐฯ

ที่ทำเนียบขาว โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศจุดยืนเตรียมเข้ายึดครองประเทศคิวบา ท่ามกลางสถานการณ์ที่คิวบากำลังเผชิญวิกฤตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติล่ม ส่งผลให้ทั้งประเทศตกอยู่ในความมืดมิด รวมทั้งยังถูกรัฐบาลวอชิงตันใช้มาตรการปิดล้อมทางด้านน้ำมันอย่างหนัก

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า “คุณรู้ไหม ตลอดชีวิตของผม ผมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐฯ และคิวบามาตลอด สหรัฐฯ จะลงมือเมื่อไหร่” พร้อมทั้งระบุเพิ่มเติมว่า “ผมเชื่อว่าผมจะ… ได้รับเกียรติในการยึดคิวบา”

โดนัลด์ ทรัมป์ ย้ำว่า “ไม่ว่าผมจะปลดปล่อย หรือยึดครอง ผมคิดว่าผมสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ คุณอยากรู้ความจริงไหม ตอนนี้พวกเขาเป็นประเทศที่อ่อนแอมาก” ขณะที่รัฐบาลกรุงฮาวานายังไม่มีท่าทีตอบโต้ต่อคำประกาศดังกล่าว

คิวบาอัมพาต ไฟดับกระทบ 10 ล้านชีวิต

บริษัทการไฟฟ้าแห่งชาติของคิวบา ออกแถลงการณ์ต่อเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วเกาะทะเลแคริบเบียน โดยระบุว่าเกิดการปิดระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ ทำให้ประชาชนชาวคิวบากว่า 10 ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้งาน ทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งนี้กำลังเร่งดำเนินการกู้คืนระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน

ทางด้านกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มเอกซ์ (X) ยืนยันถึงการตัดขาดไฟฟ้าโดยสมบูรณ์ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยผลิตไฟฟ้าที่กำลังทำงานอยู่ไม่มีความผิดปกติใดๆ ก่อนที่โครงข่ายจะล่ม โดยเจ้าหน้าที่สามารถกู้คืนระบบไฟฟ้าให้ชาวกรุงฮาวานาได้แล้วร้อยละ 5 หรือประมาณ 42,000 ราย รวมถึงโรงพยาบาลหลายแห่ง ภาคการสื่อสารเป็นเป้าหมายลำดับต่อไปที่จะได้รับการกู้คืนระบบ และเจ้าหน้าที่เตือนว่าวงจรขนาดเล็กที่เพิ่งกู้คืนมาได้มีความเสี่ยงที่จะล่มซ้ำได้อีก

จากวิกฤตครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ไฟดับครั้งใหญ่ครั้งที่ 3 ในรอบ 4 เดือน แม้โครงข่ายไฟฟ้าของคิวบาจะเสื่อมโทรมลงมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่รัฐบาลคิวบาระบุว่าต้นตอของปัญหามาจากมาตรการปิดล้อมทางพลังงานของสหรัฐอเมริกา หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขู่จะเก็บภาษีศุลกากรจากประเทศที่จัดหาน้ำมันให้คิวบา

สหรัฐฯ บีบหนัก หวังเปลี่ยนระบอบการปกครอง

เป้าหมายหลักของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาคือต้องการเปลี่ยนระบอบการปกครองของคิวบาที่มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้นำ มาตรการกดดันส่งผลให้คิวบาไม่ได้รับน้ำมันนำเข้าเลยตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างข้อมูลว่า ปีนี้คิวบาได้รับเรือขนาดเล็กบรรทุกน้ำมันนำเข้าเพียงสองลำเท่านั้น

ปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง อาหาร และยารักษาโรค ซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจ นำไปสู่ปัญหาด้านมนุษยธรรมและทำให้เกิดความไม่สงบในหมู่ประชาชน กลุ่มผู้ประท้วงได้จุดไฟเผาสำนักงานพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกโรงเตือนสหรัฐอเมริกาไม่ให้ปลุกระดมความขัดแย้งด้วยการทำให้ชีวิตประชาชนแย่ลง

ที่มา: ALJAZEERA

ข่าวล่าสุด
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

กัมพูชาเปิดปั๊มน้ำมัน 1,600 แห่ง ดีเซลพุ่ง 66% หลังวิกฤตตะวันออกกลาง

18 วินาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ

6 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

จับตาวันนี้! ศาลพิพากษา “Tokyogurl-Cheerio” คดีร่างทรง ROV ซีเกมส์

6 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าออสการ์ ทีมงานเกาหลีโดนตัดจบสปีช ซ้ำเปิดเพลงไล่ จวกยับเหยียดเอเชีย

8 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

คร่า 400 ชีวิต ปากีสถานทิ้งบอมบ์ “รพ.บำบัดยาเสพติด” ในคาบูล

14 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ในหลวง-พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว กระชับสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบ 75 ปี

15 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก ‘อติรุจ’ 1 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ในความผิดฐาน ม.112 กรณีตะโกนใส่ขบวนเสด็จ

21 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อัฟกาฯ กล่าวหา ปากีฯ ยิงขีปนาวุธใส่โรงพยาบาล ตายพุ่ง 400 ศพ

21 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ประกาศขู่ยึด คิวบา ลั่นจะทำอะไรก็ได้ที่ต้องการ หลังเกิดวิกฤตไฟดับทั้งประเทศ

27 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“ศุภจี” มั่นใจคุมราคาสินค้า 59 ชนิดอยู่ เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชน

41 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

ปั๊มน้ำมันสายหลักขึ้นป้าย “น้ำมันหมดทุกชนิด” สาวขี่จยย.ข้ามอำเภอ มาเจอแทบทรุด

46 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

มัม ลาโคนิค กลัวมาก ป่วยตับแข็ง ทั้งที่เลิกเหล้า-บุหรี่ 10 ปี เผยต้นตอช็อกหนัก

48 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ยูเออี ปิดน่านฟ้าชั่วคราว สกัดขีปนาวุธ-โดรนโจมตีคลังน้ำมันฟูไจราห์ ล่าสุด เปิดตามปกติแล้ว

51 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

ลูกค้าใจหาย บุฟเฟต๊อกบกกีเจ้าดัง แจ้งปิดสาขาสิ้นเดือนมี.ค. หลังเปิดให้บริการกว่า 6 ปี

52 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

“โตโน่ ภาคิน” ประกาศลาออกประธาน “ขอนแก่น FC” เลื่อนชั้นไม่สำเร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ช็อกวงการ! ผู้บริหารสาว กางผลแล็บอาหารเสริมตัวดัง เคลมแรงแต่พบโปรตีนแค่ 8.59%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เลื่อนเยือนจีนคุย “สีจิ้นผิง” อ้างติดสงครามตะวันออกกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

แม่เกตุ แม่ของเจนนี่ รัชนก เปิดตัวรักครั้งใหม่ อวดโมเมนต์พร้อมแคปชั่นหวานจนน่าอิจฉา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ไผ่ ลิกค์ จี้ รมว.พลังงาน แก้วิกฤตน้ำมัน ผุดสายด่วนช่วยผู้ป่วยกำแพงเพชร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 17 มี.ค. 69 เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ 5 ปั๊มใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวอาชญากรรม

เตือนภัย อย่าหลงกลแค่แอดไลน์รับของแจกฟรี เปิด 4 สิ่งใช้ลวงเหยื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“หมอวรงค์” อัดคลิปท้า “ไอซ์ รักชนก” ยกเลิกอาหารสภาฟรี ไม่ใช่แค่ตัดงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

เร่งค้นหาร่าง ครูสาววัย 25 รร.ดังภูเก็ตตกสะพานสารสิน ญาติรอด้วยความหวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“สส.พิษณุโลก” ยันน้ำมันไม่ขาดแคลน เทียบตู้ ATM คนตกใจแห่ถอนเงินหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

กองทุนน้ำมัน เพิ่มเงินอุดหนุน “น้ำมันดีเซล” ป้องกันราคาทะลุ 30 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

กัมพูชาเปิดปั๊มน้ำมัน 1,600 แห่ง ดีเซลพุ่ง 66% หลังวิกฤตตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

จับตาวันนี้! ศาลพิพากษา “Tokyogurl-Cheerio” คดีร่างทรง ROV ซีเกมส์

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ในหลวง-พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว กระชับสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบ 75 ปี

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
Back to top button