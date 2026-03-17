ข่าวต่างประเทศ

ยูเออี ปิดน่านฟ้าชั่วคราว สกัดขีปนาวุธ-โดรนโจมตีคลังน้ำมันฟูไจราห์ ล่าสุด เปิดตามปกติแล้ว

เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 10:07 น.
GCAA สั่ง ยูเออีปิดน่านฟ้า เต็มรูปแบบเช้ามืด 17 มี.ค. นาน 2 ชั่วโมง เพื่อสกัดขีปนาวุธจากอิหร่าน พร้อมอัปเดตเหตุเพลิงไหม้คลังน้ำมันฟูไจราห์และผลกระทบต่อเที่ยวบินคนไทย

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (GCAA) ประกาศปิดน่านฟ้าเต็มรูปแบบชั่วคราวในช่วงเช้ามืด วันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย GCAA ระบุว่าคำสั่งนี้เป็นมาตรการป้องกันเชิงรุก เพื่อรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน ลูกเรือ และอธิปไตยทางอากาศ

กลาโหมยูเออีสกัดขีปนาวุธและโดรน

กระทรวงกลาโหมยูเออีแถลงว่า กองทัพใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่าน ประชาชนในหลายพื้นที่ได้ยินเสียงระบบป้องกันภัยทางอากาศทำงานระหว่างสกัดขีปนาวุธพิสัยไกลและเครื่องบินขับไล่สกัดโดรน

กระทรวงกลาโหมยูเออีรายงานเพิ่มเติมเมื่อวันจันทร์ว่า กองทัพสกัดขีปนาวุธพิสัยไกลไปแล้วกว่า 300 ลูก และโดรนกว่า 1,600 ลำ นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้ง

เปิดน่านฟ้าตามปกติใน 2 ชั่วโมง

GCAA แถลงยืนยันการเปิดน่านฟ้าให้เที่ยวบินสัญจรตามปกติ หลังปิดไปประมาณ 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเปิดน่านฟ้าหลังประเมินสภาพปฏิบัติการและความมั่นคงอย่างรอบด้าน GCAA ยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุด

อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความสับสนหลังประกาศปิดน่านฟ้า เที่ยวบินหลายแห่งยังคงขึ้นและลงจอดที่สนามบินดูไบและอาบูดาบีตามปกติแม้ผ่านไปเกือบ 1 ชั่วโมง เนื่องจาก GCAA ไม่ได้ระบุเวลาบังคับใช้และระยะเวลาปิดอย่างชัดเจนตั้งแต่แรก

รัฐบาลยูเออีประกาศปิดน่านฟ้าเต็มรูปแบบครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ยูเออีใช้มาตรการปิดน่านฟ้าบางส่วนและจำกัดเที่ยวบินเป็นระยะ สายการบินภายในประเทศอย่าง Emirates, Etihad และ Air Arabia สามารถบินได้ในตารางบินจำกัด

เช้าวันเดียวกัน โดรนโจมตีเขตอุตสาหกรรมน้ำมันฟูไจราห์จนเกิดเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บ หน่วยป้องกันพลเรือนกำลังควบคุมเพลิง

การโจมตีฟูไจราห์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ภายในไม่กี่วัน เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าและกักเก็บน้ำมันดิบที่สำคัญของโลก ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของยูเออี และเป็นปลายทางของท่อส่งน้ำมันที่ขนถ่ายน้ำมันได้โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

เจ้าหน้าที่ต้องปิดสนามบินนานาชาติดูไบ (DXB) ชั่วคราวเมื่อวันจันทร์ หลังโดรนโจมตีถังเก็บเชื้อเพลิงใกล้สนามบิน เครื่องบินหลายลำต้องบินวนรอ และสายการบินต้องเปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบินอื่นไปลงที่สนามบินดูไบเวิลด์เซ็นทรัล (DWC) แทน

ผลกระทบต่อสายการบินนานาชาติ

สายการบินหลายแห่งขยายเวลาระงับเที่ยวบินเข้า-ออกตะวันออกกลาง

  • Wizz Air ระงับเที่ยวบินจากยุโรปไปดูไบ อาบูดาบี อัมมาน และเจดดาห์ จนถึงกลางเดือนกันยายน
  • Turkish Airlines ยกเลิกเที่ยวบินไปบาห์เรน ซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน อิรัก จอร์แดน คูเวต เลบานอน โอมาน กาตาร์ ซีเรีย และยูเออี
  • KLM ระงับเที่ยวบินไปดัมมาม ริยาด และดูไบจนถึง 28 มีนาคม

ผลกระทบต่อเส้นทางประเทศไทย

Emirates ยังคงเปิดบินเส้นทางกรุงเทพฯ (BKK) ในตารางจำกัดประจำวันที่ 17 มีนาคม ผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปยูเออีหรือใช้ดูไบต่อเครื่อง ควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทาง

ส่วน Etihad Airways แจ้งผู้โดยสารที่จองตั๋วก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับเดินทางช่วง 28 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม สามารถขอคืนเงินผ่านเว็บไซต์สายการบินได้ และระบบเช็กอินออนไลน์จะปิดให้บริการจนถึง 21 มีนาคม

ภาพรวมสถานการณ์ตะวันออกกลาง

ความขัดแย้งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 อิสราเอลและสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านร่วมกัน อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีหลายประเทศ รวมถึงยูเออี บาห์เรน กาตาร์ โอมาน และซาอุดีอาระเบีย เหตุโจมตียูเออีทำให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย และบาดเจ็บ 145 ราย

ปัจจุบันน่านฟ้าอิหร่าน อิรัก บาห์เรน และคูเวต ยังคงปิดตามประกาศ NOTAM ส่วนน่านฟ้าอิสราเอล ยูเออี และกาตาร์ มีข้อจำกัดเข้มงวด เที่ยวบินระหว่างยุโรปและเอเชียต้องเปลี่ยนเส้นทางอ้อมไปทางเหนือผ่านคอเคซัส-อัฟกานิสถาน หรือทางใต้ผ่านอียิปต์-ซาอุดีอาระเบีย-โอมาน

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

กัมพูชาเปิดปั๊มน้ำมัน 1,600 แห่ง ดีเซลพุ่ง 66% หลังวิกฤตตะวันออกกลาง

23 วินาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ

6 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

จับตาวันนี้! ศาลพิพากษา “Tokyogurl-Cheerio” คดีร่างทรง ROV ซีเกมส์

6 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าออสการ์ ทีมงานเกาหลีโดนตัดจบสปีช ซ้ำเปิดเพลงไล่ จวกยับเหยียดเอเชีย

8 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

คร่า 400 ชีวิต ปากีสถานทิ้งบอมบ์ “รพ.บำบัดยาเสพติด” ในคาบูล

14 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ในหลวง-พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว กระชับสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบ 75 ปี

16 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก ‘อติรุจ’ 1 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ในความผิดฐาน ม.112 กรณีตะโกนใส่ขบวนเสด็จ

21 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อัฟกาฯ กล่าวหา ปากีฯ ยิงขีปนาวุธใส่โรงพยาบาล ตายพุ่ง 400 ศพ

21 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ประกาศขู่ยึด คิวบา ลั่นจะทำอะไรก็ได้ที่ต้องการ หลังเกิดวิกฤตไฟดับทั้งประเทศ

27 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“ศุภจี” มั่นใจคุมราคาสินค้า 59 ชนิดอยู่ เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชน

42 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

ปั๊มน้ำมันสายหลักขึ้นป้าย “น้ำมันหมดทุกชนิด” สาวขี่จยย.ข้ามอำเภอ มาเจอแทบทรุด

46 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

มัม ลาโคนิค กลัวมาก ป่วยตับแข็ง ทั้งที่เลิกเหล้า-บุหรี่ 10 ปี เผยต้นตอช็อกหนัก

48 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ยูเออี ปิดน่านฟ้าชั่วคราว สกัดขีปนาวุธ-โดรนโจมตีคลังน้ำมันฟูไจราห์ ล่าสุด เปิดตามปกติแล้ว

51 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

ลูกค้าใจหาย บุฟเฟต๊อกบกกีเจ้าดัง แจ้งปิดสาขาสิ้นเดือนมี.ค. หลังเปิดให้บริการกว่า 6 ปี

52 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

“โตโน่ ภาคิน” ประกาศลาออกประธาน “ขอนแก่น FC” เลื่อนชั้นไม่สำเร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ช็อกวงการ! ผู้บริหารสาว กางผลแล็บอาหารเสริมตัวดัง เคลมแรงแต่พบโปรตีนแค่ 8.59%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เลื่อนเยือนจีนคุย “สีจิ้นผิง” อ้างติดสงครามตะวันออกกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

แม่เกตุ แม่ของเจนนี่ รัชนก เปิดตัวรักครั้งใหม่ อวดโมเมนต์พร้อมแคปชั่นหวานจนน่าอิจฉา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ไผ่ ลิกค์ จี้ รมว.พลังงาน แก้วิกฤตน้ำมัน ผุดสายด่วนช่วยผู้ป่วยกำแพงเพชร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 17 มี.ค. 69 เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ 5 ปั๊มใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวอาชญากรรม

เตือนภัย อย่าหลงกลแค่แอดไลน์รับของแจกฟรี เปิด 4 สิ่งใช้ลวงเหยื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“หมอวรงค์” อัดคลิปท้า “ไอซ์ รักชนก” ยกเลิกอาหารสภาฟรี ไม่ใช่แค่ตัดงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

เร่งค้นหาร่าง ครูสาววัย 25 รร.ดังภูเก็ตตกสะพานสารสิน ญาติรอด้วยความหวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“สส.พิษณุโลก” ยันน้ำมันไม่ขาดแคลน เทียบตู้ ATM คนตกใจแห่ถอนเงินหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

กองทุนน้ำมัน เพิ่มเงินอุดหนุน “น้ำมันดีเซล” ป้องกันราคาทะลุ 30 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 10:07 น.
59
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

กัมพูชาเปิดปั๊มน้ำมัน 1,600 แห่ง ดีเซลพุ่ง 66% หลังวิกฤตตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

จับตาวันนี้! ศาลพิพากษา “Tokyogurl-Cheerio” คดีร่างทรง ROV ซีเกมส์

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ในหลวง-พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว กระชับสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบ 75 ปี

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
Back to top button