ยูเออี ปิดน่านฟ้าชั่วคราว สกัดขีปนาวุธ-โดรนโจมตีคลังน้ำมันฟูไจราห์ ล่าสุด เปิดตามปกติแล้ว
GCAA สั่ง ยูเออีปิดน่านฟ้า เต็มรูปแบบเช้ามืด 17 มี.ค. นาน 2 ชั่วโมง เพื่อสกัดขีปนาวุธจากอิหร่าน พร้อมอัปเดตเหตุเพลิงไหม้คลังน้ำมันฟูไจราห์และผลกระทบต่อเที่ยวบินคนไทย
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (GCAA) ประกาศปิดน่านฟ้าเต็มรูปแบบชั่วคราวในช่วงเช้ามืด วันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย GCAA ระบุว่าคำสั่งนี้เป็นมาตรการป้องกันเชิงรุก เพื่อรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน ลูกเรือ และอธิปไตยทางอากาศ
กลาโหมยูเออีสกัดขีปนาวุธและโดรน
กระทรวงกลาโหมยูเออีแถลงว่า กองทัพใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่าน ประชาชนในหลายพื้นที่ได้ยินเสียงระบบป้องกันภัยทางอากาศทำงานระหว่างสกัดขีปนาวุธพิสัยไกลและเครื่องบินขับไล่สกัดโดรน
กระทรวงกลาโหมยูเออีรายงานเพิ่มเติมเมื่อวันจันทร์ว่า กองทัพสกัดขีปนาวุธพิสัยไกลไปแล้วกว่า 300 ลูก และโดรนกว่า 1,600 ลำ นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้ง
เปิดน่านฟ้าตามปกติใน 2 ชั่วโมง
GCAA แถลงยืนยันการเปิดน่านฟ้าให้เที่ยวบินสัญจรตามปกติ หลังปิดไปประมาณ 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเปิดน่านฟ้าหลังประเมินสภาพปฏิบัติการและความมั่นคงอย่างรอบด้าน GCAA ยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุด
อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความสับสนหลังประกาศปิดน่านฟ้า เที่ยวบินหลายแห่งยังคงขึ้นและลงจอดที่สนามบินดูไบและอาบูดาบีตามปกติแม้ผ่านไปเกือบ 1 ชั่วโมง เนื่องจาก GCAA ไม่ได้ระบุเวลาบังคับใช้และระยะเวลาปิดอย่างชัดเจนตั้งแต่แรก
รัฐบาลยูเออีประกาศปิดน่านฟ้าเต็มรูปแบบครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ยูเออีใช้มาตรการปิดน่านฟ้าบางส่วนและจำกัดเที่ยวบินเป็นระยะ สายการบินภายในประเทศอย่าง Emirates, Etihad และ Air Arabia สามารถบินได้ในตารางบินจำกัด
เช้าวันเดียวกัน โดรนโจมตีเขตอุตสาหกรรมน้ำมันฟูไจราห์จนเกิดเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บ หน่วยป้องกันพลเรือนกำลังควบคุมเพลิง
การโจมตีฟูไจราห์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ภายในไม่กี่วัน เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าและกักเก็บน้ำมันดิบที่สำคัญของโลก ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของยูเออี และเป็นปลายทางของท่อส่งน้ำมันที่ขนถ่ายน้ำมันได้โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
เจ้าหน้าที่ต้องปิดสนามบินนานาชาติดูไบ (DXB) ชั่วคราวเมื่อวันจันทร์ หลังโดรนโจมตีถังเก็บเชื้อเพลิงใกล้สนามบิน เครื่องบินหลายลำต้องบินวนรอ และสายการบินต้องเปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบินอื่นไปลงที่สนามบินดูไบเวิลด์เซ็นทรัล (DWC) แทน
ผลกระทบต่อสายการบินนานาชาติ
สายการบินหลายแห่งขยายเวลาระงับเที่ยวบินเข้า-ออกตะวันออกกลาง
- Wizz Air ระงับเที่ยวบินจากยุโรปไปดูไบ อาบูดาบี อัมมาน และเจดดาห์ จนถึงกลางเดือนกันยายน
- Turkish Airlines ยกเลิกเที่ยวบินไปบาห์เรน ซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน อิรัก จอร์แดน คูเวต เลบานอน โอมาน กาตาร์ ซีเรีย และยูเออี
- KLM ระงับเที่ยวบินไปดัมมาม ริยาด และดูไบจนถึง 28 มีนาคม
ผลกระทบต่อเส้นทางประเทศไทย
Emirates ยังคงเปิดบินเส้นทางกรุงเทพฯ (BKK) ในตารางจำกัดประจำวันที่ 17 มีนาคม ผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปยูเออีหรือใช้ดูไบต่อเครื่อง ควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทาง
ส่วน Etihad Airways แจ้งผู้โดยสารที่จองตั๋วก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับเดินทางช่วง 28 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม สามารถขอคืนเงินผ่านเว็บไซต์สายการบินได้ และระบบเช็กอินออนไลน์จะปิดให้บริการจนถึง 21 มีนาคม
ภาพรวมสถานการณ์ตะวันออกกลาง
ความขัดแย้งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 อิสราเอลและสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านร่วมกัน อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีหลายประเทศ รวมถึงยูเออี บาห์เรน กาตาร์ โอมาน และซาอุดีอาระเบีย เหตุโจมตียูเออีทำให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย และบาดเจ็บ 145 ราย
ปัจจุบันน่านฟ้าอิหร่าน อิรัก บาห์เรน และคูเวต ยังคงปิดตามประกาศ NOTAM ส่วนน่านฟ้าอิสราเอล ยูเออี และกาตาร์ มีข้อจำกัดเข้มงวด เที่ยวบินระหว่างยุโรปและเอเชียต้องเปลี่ยนเส้นทางอ้อมไปทางเหนือผ่านคอเคซัส-อัฟกานิสถาน หรือทางใต้ผ่านอียิปต์-ซาอุดีอาระเบีย-โอมาน
แหล่งอ้างอิง
- World Forum ข่าวสารต่างประเทศ
- Reuters via US News – UAE ปิดน่านฟ้าชั่วคราว
- Bloomberg – UAE เปิดน่านฟ้าหลังปิดชั่วคราว
