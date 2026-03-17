ลูกค้าใจหาย บุฟเฟต๊อกบกกีเจ้าดัง แจ้งปิดสาขาสิ้นเดือนมี.ค. หลังเปิดให้บริการกว่า 6 ปี
ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันหลาย ๆ ธุรกิจจำใจต้องปิดกิจการลงเพราะต้นทุนที่สูงขึ้นสวนทางกับรายรับจากผู้บริโภคที่ลดลงเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็ก หรือแบรนด์ใหญ่ก็หลีกหนีปัญหานี้ไม่พ้นกันหมด
เช่นเดียวกับร้านหม้อไฟเกาหลี บุฟเฟต์ต๊อกบกกีเจ้าดัง ย่านปิ่นเกล้า อย่าง Hotpokki (ฮอตปกกี) ล่าสุดก็ได้ประกาศปิดสาขาเมเจอร์ปิ่นเกล้า ผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก หลังจากให้บริการมายาวนานถึง 6 ปีเต็ม ๆ โดยจะเปิดให้บริการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 และมีโปรโมชั่นพิเศษ บุฟเฟต์ต๊อกบกกี หัวละ 199 บาทถึงวันที่ 25 มี.ค. 69 นี้ด้วย เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรได้ลองมาลิ้มรสความอร่อยแบบฉบับเกาหลีแท้ ๆ ที่ถูกปากคนไทยเป็นครั้งสุดท้าย
“ร้านเปิดให้บริการถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้ เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ โปรโมชั่น 199 จะมีถึงวันที่ 25 มีนาคมนี้ค่ะ มาส่งท้ายช่วงเวลาที่มีไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณสำหรับ 6 ปีที่ผ่านมาค่ะ”
หลังจากเพจเฟซบุ๊กของร้าน Hotpokki (ฮอตปกกี) เผยแพร่ข่าวเศร้านี้ได้ไม่นาน บรรดาลูกค้าประจำซึ่งส่วนใหญ่จะกินร้านนี้กันตั้งแต่สมัยเรียนจนตอนนี้บางกลุ่มก็เข้าสู่วัยทำงานแล้ว บางกลุ่มก็กินตั้งแต่มัธยมจนตอนนี้เข้ามหาวิทยาลัยก็ยังแวะเวียนไปกินกันอยู่เรื่อย ๆ ต่างก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์แสดงความเสียใจ และใจหายที่จะต้องสูญเสียร้านบุฟเฟต์ต๊อกบกกี้ราคาน่ารัก แถมรสชาติอร่อยไปตลอดกาล
อ้างอิงจาก : FB Hotpokki Pinklao
