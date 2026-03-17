“โตโน่ ภาคิน” ประกาศลาออกประธาน “ขอนแก่น FC” เลื่อนชั้นไม่สำเร็จ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 09:55 น.
โตโน่ ภาคิน แจ้งข่าวประกาศลาออกจากตำแหน่งประธาน ขอนแก่น FC หลังพาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีคไม่สำเร็จ ขอให้ทุกคนในทีมภูมิใจในผลงาน

โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องชื่อดังและประธานสโมสร “ขอนแก่น เอฟซี” ได้โพสต์ลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่สู่ไทยลีกไม่สำเร็จ

โดย โตโน่ ได้ระบุผ่านอินสตาแกรมว่า “ถึง เพื่อนนักเตะ ทีมงาน และแฟนบอลขอนแก่นเอฟซีทุกคน

จงภูมิใจในตัวเองนะเพื่อน สิ่งที่ทุกคนสู้กันมาอย่างถึงที่สุด และทุกคนทำได้ดีมากๆ แล้ว อย่าสูญเสียจิตวิญญาณของตัวเอง เพราะเพียงแค่ผลงานในสนามนะเพื่อน

เพราะพวกเอ็งเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ต้องพัฒนาต่อไป เพื่ออนาคตของตัวเอง และคนที่พวกเอ็งรัก

พวกเอ็งทุกคนรู้ดีว่าเราสู้กับอะไรอยู่ แต่เพราะเรารัก และอยากเห็นแฟนบอลเข้ามาในสนามกันเยอะๆ เราอยากเรียกศรัทธา ของฟุตบอลไทย เราจึงได้มาเจอกันในฤดูกาลนี้ ซึ่งพวกเอ็งทุกคนทำได้ แฟนบอลมาเชียร์กันเยอะขึ้นมาก ฟุตบอลของเราสนุกและสร้างสรรค์ขึ้น เป็นเรื่องที่พี่ชื่นใจมากๆ

พี่ภูมิใจ และเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นประธานของพวกเอ็งทุกคน

เมื่อเราอยากให้หลายๆ อย่างพัฒนา และสร้างศรัทธาให้กับแฟนบอล ดังนั้น เราก็ต้องรู้จักรับผิดชอบกับคำพูด และเป้าหมายของทีมด้วย ในเมื่อผมทำไม่สำเร็จตามที่พูดและตั้งใจไว้ นั่นคือ การพาสโมสรแห่งนี้ขึ้น T2 ภายในฤดูกาลนี้ ผมขอรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเองนะครับ

นับจากวันนี้เป็นต้นไป ผมขอลาออกจากตำแหน่งประธานสโมสรขอนแก่นเอฟซี

ขอขอบพระคุณท่าน ดร.กษม ชนะวงษ์ เจ้าของสโมสร

ผู้สนับสนุนทุกคนที่เข้ามาช่วย และเชื่อมั่นในตัวผม

รวมถึงแฟนบอลทุกคนมากๆ นะครับที่ซัปพอร์ตทีมของเรามาโดยตลอด เป็นประสบการณ์ และช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากๆครับ

“ผมได้ทำหน้าที่ของผมอย่างสุดความสามารถแล้ว”

โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ตัวสำรองหมายเลข 10”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

