โรงเรียนสวนกุหลาบฯ โพสต์อาลัย “ฑีฆา” ศิษย์เก่า OSK 128 เหยื่อรถไฟชนรถเมล์
เพจเฟซบุ๊กโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นายฑีฆา ฑีฆาอุตมากร หรือ แทน ศิษย์เก่ารุ่น 128 หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุสลดรถไฟสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทาง พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัว
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุรถไฟสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณทางตัดมักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ยังคงสร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 แฟนเพจเฟซบุ๊กทางการของ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย – Suankularb Wittayalai School ได้โพสต์ข้อความเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
ทางโรงเรียนระบุข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นายฑีฆา ฑีฆาอุตมากร (แทน) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 128 (OSK 128) โดยเขาคือหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งนี้
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยยังได้ส่งมอบกำลังใจ และแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียทุกคน ตลอดจนขอส่งความห่วงใยไปถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางในครั้งนี้ด้วย
หลังโพสต์ประกาศเผยแพร่ออกไป บรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมาก ต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนายฑีฆา พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้
