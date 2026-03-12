ข่าวต่างประเทศ

ดาราจีน หลุดปากเหยียดหน้าตา เหมือนคนอาเซียน ทัวร์ลงยับ แห่แบนงาน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 15:20 น.
119
จางหลิงเฮ่อ ดาราจีน โดนจวกยับหลังหลุดปากบูลลี่รูปลักษณ์คนอาเซียน

สรุปดราม่า จางหลิงเฮ่อ พระเอกจีน หลุดปากเหยียดหน้าตา เหมือนคนอาเซียน จนทัวร์ลงยับ-แห่แบนผลงาน ล่าสุดขอโทษแฟนอาเซียน ยันชื่นชมทุกวัฒนธรรม แต่ชาวเน็ตซัดกลับไม่จริงใจ เลี่ยงดราม่า

เดือดทั้งโซเชียล กรณีพระเอกหนุ่มดาวรุ่งชาวจีน จางหลิงเฮ่อ (Zhang Linghe) วัย 28 ปี ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคำพูดที่ผู้ชมหลายคนมองว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติและดูหมิ่นรูปลักษณ์ของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) จนเกิดกระแสแบนจากแฟนคลับในหลายประเทศ

ย้อนกลับไปในรายการวาไรตี้ชื่อดัง Hello Saturday ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ในช่วงที่จางหลิงเฮ่อไปออกรายการเพื่อโปรโมตซีรีส์เรื่องล่าสุดของเขาอย่าง Pursuit of Jade โดยช่วงหนึ่งของรายการ เถียนซีเวย (Tian Xiwei) นางเอกคู่ขวัญได้วาดภาพพอร์ตเทรตของจางหลิงเฮ่อ ตอนแรกเจ้าตัวยังพูดติดตลกว่าภาพร่างดูคล้ายกับนักแสดงตลก “หยางตี๋”

แต่เมื่อภาพวาดเสร็จสมบูรณ์ จางหลิงเฮ่อกลับคอมเมนต์ถึงภาพนั้นว่า ดูเหมือนคนที่ “เกิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

จางหลิงเฮ่อ เจอดราม่าเหนียดหน้าตาอาเซียน

ทันทีที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในแพลตฟอร์มโซเชียลต่างประเทศ แฟน ๆ อาเซียนต่างผิดหวังอย่างมาก บางส่วนถึงขั้นเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาว่าผิดหวัง และจะเลิกสนับสนุนผลงาน

ขณะเดียวกัน มีแฟนคลับอีกส่วนที่ออกมาปกป้องโดยมองว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้าย และมองว่าลักษณะทางกายภาพของคนแต่ละภูมิภาคย่อมแตกต่างกันเป็นธรรมดา พร้อมตำหนิว่าฝ่ายที่วิจารณ์นั้นตีความเกินเหตุ ขณะที่ชาวเน็ตบางคนแย้งว่า การถูกบอกว่าหน้าตาเหมือนคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ควรถูกนับเป็นคำด่า และถ้าใครมองเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกนั่นต่างหากที่สะท้อนถึงอคติในใจ

หลังจากเกิดเป็นประเด็นดราม่า ทางทีมงานรายการ Hello Saturday ได้ตัดฉากที่เป็นประเด็นปัญหาดังกล่าวออกจากรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จางหลิงเฮ่อ ขอโทษปมเหยียดหน้าตาคนอาเซียน
ภาพจาก Instagram : zhanglinghe__1230

เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา จางหลิงเฮ่อได้โพสต์ข้อความขอโทษในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์อินสตาแกรม zhanglinghe__1230 เขียนข้อความเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยได้ว่า “ผมต้องขอโทษจากใจจริงที่คำพูดของผมในรายการวาไรตี้สร้างความไม่สบายใจให้แก่ทุกท่าน ผมอยากให้ทุกคนทราบว่า ผมเชื่อมั่นเสมอว่าทุกวัฒนธรรมล้วนมีความสวยงามในตัวเอง และผมไม่เคยมีเจตนาที่จะสร้างความเจ็บปวดหรือแสดงความไม่ให้เกียรติแม้แต่น้อย

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมได้รับพลังใจที่แสนพิเศษจากการสนับสนุนของแฟนๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ จดหมาย หรือแม้แต่ความทุ่มเทในการเดินทางไกลมาหาผมถึงประเทศจีน ผมรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณในทุกความรักนั้นอย่างสุดหัวใจ และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากให้เกิดขึ้น คือการทำให้คนที่สนับสนุนผมต้องรู้สึกเสียใจจากความเข้าใจผิดในครั้งนี้ครับ”

แม้พระเอกหนุ่มจะโพสต์ข้อความขอโทษแล้ว แต่กระแสวิจารณ์กลับไม่ลดลง ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าคำแถลงของเขาดูเหมือนเป็นการเขียนโดยทีม PR ทั่วไป ไม่ได้เจาะจงว่าสิ่งที่เขาพูดไปนั้นผิดอย่างไร หรือไม่ได้เข้าใจเรื่องการเหยียดรูปลักษณ์เลย

หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเขาเลือกขอโทษแค่ใน Instagram ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแฟนต่างชาติ แต่กลับเงียบกริบใน Weibo หรือ โซเชียลหลักของจีน ทั้งยังวิเคราะห์ว่าแทนที่จะโพสต์แถลงการณ์แยกเป็นทางการ เขากลับเลือกใช้วิธีพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ที่ใช้โปรโมตซีรีส์เรื่องใหม่แทน เหมือนพยายามเลี่ยงประเด็นให้เงียบหายไป

จางหลิงเฮ่อ-7
ภาพจาก Instagram : zhanglinghe__1230
จางหลิงเฮ่อ-9
ภาพจาก Instagram : zhanglinghe__1230
จางหลิงเฮ่อ
ภาพจาก Instagram : zhanglinghe__1230
จางหลิงเฮ่อ-5
ภาพจาก Instagram : zhanglinghe__1230
จางหลิงเฮ่อ-3
ภาพจาก Instagram : zhanglinghe__1230

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 张凌赫 (@zhanglinghe__1230)

ข้อมูลจาก : mustsharenews

119
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

