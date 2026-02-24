ข่าว

เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด “ปอนด์ จักกฤษณ์” วอนสังคมเห็นใจ

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 15:47 น.
เพื่อนสาวโอด โดนชาวเน็ตถล่มด่าฟรี ยืนยันไม่ได้ร่วมบูลลี่ “ปอนด์ จักกฤษณ์” หนุ่มกู้ภัยชื่อดัง วอนสังคมเห็นใจ เตรียมเกลี้ยกล่อมเพื่อนให้ขอโทษ

เพจเฟซบุ๊ก ตลาดล่างนิวส์ โพสต์ภาพบทสนทนาของหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งเป็นเพื่อนของนักศึกษาสาว หลังมีกระแสดรามาบน TikTok กรณีกลุ่มนักศึกษาสาวรุมใช้คำพูดบูลลี่และไล่ “ปอนด์ จักกฤษณ์” หนุ่มกู้ภัยชื่อดัง ออกจากไลฟ์ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

โดยเพจระบุว่า “น้องลิตา (ชุดนักศึกษา) ขอความเห็นใจจากคณะทัวร์ หลังเธอโดนหางเลขจากการที่เพื่อนในกลุ่มของเธอบูลลี่กู้ภัยชื่อดังในไลฟ์ tiktok และปิดไอดีหนีหายไป จนทัวร์มาลงที่เธอแทน

โดยลิตายืนยันว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ เพียงแค่เดินผ่านมาหลังเกิดเรื่องแล้ว และตกใจเป็นอย่างมากหลังไอซ์และเดียร์ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมต่อ “ปอนด์ จักกฤษณ์” และมีคนดูจำนวนมาก และเธอได้ต่อว่าเพื่อนทั้ง 2 คนทันที

หลังเกิดเหตุคณะทัวร์มารุมบูลลี่เธอตลอดคืน จนเธอเครียด และอยากขอพิ้นที่ชี้แจง และตอนนี้เธอได้เกลี้ยกล่อมให้เพื่อนของเธอทั้ง 2 คนออกมาขอโทษและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว ขอคณะทัวร์เห็นใจเธอด้วย”

ส่วนข้อความในแชตของเพื่อนนักศึกษาสาว ระบุว่า“พี่คะผิดไหมคะ หนูไม่ได้พูดอะไรเลยในคลิป แต่ทุกคนมารุมบูลลี่หนู หนูมาโดนรุมบูลลี่เพียงเพราะหนูเป็นเพื่อน” จากนั้น เพื่อนของนักศึกษาสาวระบุว่า

“เพราะว่าพี่ปอนด์เค้าออกมาขอโทษที่กวนพวกนั้น แต่เค้าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ เค้าแค่กวนหยอกหยอกเฉยเฉย แต่เพื่อนหนูมันด่าแรงจริงหนูก็อยากให้ไปขอโทษ เพราะไม่งั้นหนูก็ยังโดนด้วยเพราะว่าหนูก็ยังไปโผล่ในคลิปแวบสุดท้าย”

