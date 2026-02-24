เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด “ปอนด์ จักกฤษณ์” วอนสังคมเห็นใจ
เพื่อนสาวโอด โดนชาวเน็ตถล่มด่าฟรี ยืนยันไม่ได้ร่วมบูลลี่ “ปอนด์ จักกฤษณ์” หนุ่มกู้ภัยชื่อดัง วอนสังคมเห็นใจ เตรียมเกลี้ยกล่อมเพื่อนให้ขอโทษ
เพจเฟซบุ๊ก ตลาดล่างนิวส์ โพสต์ภาพบทสนทนาของหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งเป็นเพื่อนของนักศึกษาสาว หลังมีกระแสดรามาบน TikTok กรณีกลุ่มนักศึกษาสาวรุมใช้คำพูดบูลลี่และไล่ “ปอนด์ จักกฤษณ์” หนุ่มกู้ภัยชื่อดัง ออกจากไลฟ์ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
โดยเพจระบุว่า “น้องลิตา (ชุดนักศึกษา) ขอความเห็นใจจากคณะทัวร์ หลังเธอโดนหางเลขจากการที่เพื่อนในกลุ่มของเธอบูลลี่กู้ภัยชื่อดังในไลฟ์ tiktok และปิดไอดีหนีหายไป จนทัวร์มาลงที่เธอแทน
โดยลิตายืนยันว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ เพียงแค่เดินผ่านมาหลังเกิดเรื่องแล้ว และตกใจเป็นอย่างมากหลังไอซ์และเดียร์ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมต่อ “ปอนด์ จักกฤษณ์” และมีคนดูจำนวนมาก และเธอได้ต่อว่าเพื่อนทั้ง 2 คนทันที
หลังเกิดเหตุคณะทัวร์มารุมบูลลี่เธอตลอดคืน จนเธอเครียด และอยากขอพิ้นที่ชี้แจง และตอนนี้เธอได้เกลี้ยกล่อมให้เพื่อนของเธอทั้ง 2 คนออกมาขอโทษและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว ขอคณะทัวร์เห็นใจเธอด้วย”
ส่วนข้อความในแชตของเพื่อนนักศึกษาสาว ระบุว่า“พี่คะผิดไหมคะ หนูไม่ได้พูดอะไรเลยในคลิป แต่ทุกคนมารุมบูลลี่หนู หนูมาโดนรุมบูลลี่เพียงเพราะหนูเป็นเพื่อน” จากนั้น เพื่อนของนักศึกษาสาวระบุว่า
“เพราะว่าพี่ปอนด์เค้าออกมาขอโทษที่กวนพวกนั้น แต่เค้าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ เค้าแค่กวนหยอกหยอกเฉยเฉย แต่เพื่อนหนูมันด่าแรงจริงหนูก็อยากให้ไปขอโทษ เพราะไม่งั้นหนูก็ยังโดนด้วยเพราะว่าหนูก็ยังไปโผล่ในคลิปแวบสุดท้าย”
