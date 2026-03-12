งานเข้า! หวังซิงเยว่ พระเอกหนุ่ม เมาหนัก-ไม่มีสติ เปลือยหุ่นโชว์ ก่อนรีบลบทิ้ง
หวังซิงเยว่ พระเอกดาวรุ่งจีน เมาหนัก หลุดโพสต์คลิปเปลือยท่อนบนฉลองวันเกิด ลั่นแรง ‘ไม่มีบริษัทคุม’ ก่อนลบทิ้งทันควัน แฟนคลับแคปทันแห่แชร์หุ่นแซ่บว่อนเน็ต
ไวรัลในโซเชียลแดนมังกร หลังพระเอกหนุ่มดาวรุ่ง หวังซิงเยว่ (Wang Xingyue) ที่กำลังขึ้นแท่นเป็นขวัญใจสาว ๆ ทั่วเอเชีย ดันหลุดโพสต์คลิปวิดีโอส่วนตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟในคืนวันเกิด ก่อนจะรีบลบออกไปอย่างรวดเร็ว ทำเอาแฟนคลับแคปหน้าจอกันแทบไม่ทัน
เมื่อคืนวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ตรงกับวันเกิดของหวังซิงเยว่ อายุครบ 24 ปี เจ้าตัวได้โพสต์คลิปบรรยากาศการสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนสนิทลงใน Weibo ส่วนตัว ในคลิปเผยให้เห็นภาพของพระเอกหนุ่มในสภาพกึ่งเปลือยท่อนบนกำลังร้องเพลงและดื่มสังสรรค์กับเพื่อน ๆ อย่างสนุกสนาน
แต่ที่ทำเอาหลายคนสะดุดตาคือข้อความในคอมเมนต์ที่เขาเขียนว่า “คืนที่แสนสุข… ไม่มีบริษัทมาคอยคุม มีแต่เพื่อน ๆ อยู่เคียงข้าง”
หลังจากโพสต์ไปได้ไม่ถึง 1 ชั่วโมง คลิปดังกล่าวก็ถูกลบทิ้งไปทันที งานนี้ชาวเน็ตต่างคาดเดากันไปต่าง ๆ นานา บ้างก็ว่าเจ้าตัวน่าจะเริ่มสร่างเมาแล้วรู้สึกว่าภาพลักษณ์อาจจะดูไม่เหมาะสม หรือไม่ก็เป็นทางทีมงานต้นสังกัดที่รีบเข้ามาจัดการคลิปเจ้าปัญหาเพื่อป้องกันดราม่าที่อาจตามมา
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้าวันที่ 11 มีนาคม เวลาประมาณ 09.00 น. หวังซิงเยว่ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง ด้วยการโพสต์ภาพเซลฟี่หน้ากระจกในชุดเสื้อยืดสีขาวอวดกล้ามแขนและหน้าอกเบา ๆ พร้อมแคปชันสั้นๆ ว่า “ไม่พูด ๆ” หลายคนคาดว่าเป็นการตอบโต้กระแสข่าวดราม่าด้วยท่าทีผ่อนคลายและขี้เล่นตามสไตล์
งานนี้ทำเอาแฟนๆ เข้าไปคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ว่า ต่อให้ลบคลิปไปแล้วแต่ความเซ็กซี่และหุ่นแซ่บ ๆ ของพระเอกหนุ่มก็ยังติดตาตรึงใจแฟนคลับไปเรียบร้อย
