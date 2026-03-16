ช็อกทั้งสวิส ประวัติ ชายจุดไฟเผาตัวเองบนรถเมล์ แค้นรัฐ แต่คลอกคนบริสุทธิ์ 6 ศพ
แค้นรัฐแต่ลงที่ผู้บริสุทธิ์! ชายวัย 65 จุดไฟเผาตัวเองบนรถบัส สวิตเซอร์แลนด์ คลอกดับสลด 6 ศพ
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน โศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญ เมืองเคอร์เซอร์ส (Kerzers) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2026 ที่ผ่านมา ได้รับการเปิดเผยเบื้องหลังอันน่าหดหู่ รถบัสโดยสาร PostBus สายปกติต้องกลายเป็นเตาเผาปิดตายในชั่วพริบตา จากความแค้นส่วนตัวของชายเพียงคนเดียวที่ลากเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์อีก 5 คนให้ต้องมาจบชีวิตลงพร้อมกับเขา
ผู้ก่อเหตุ คือ โรเจอร์ เค. ชายวัย 65 ปี ปูมหลังเขาชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในรถบ้านสภาพทรุดโทรมใน เขตอาร์เบิร์ก แรงจูงใจในการก่อเหตุมาจากความโกรธแค้นที่มีต่อระบบของรัฐเขาอ้างว่าตนเองถูกทอดทิ้งและมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถทำงานได้
ทว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาแสดงพฤติกรรมรุนแรง ย้อนกลับไปในปี 2019 เขาเคยก่อเหตุบุกจับตัวประกันและกักขังตัวเองในสถานีโทรทัศน์สวิสมาแล้ว การตัดสินใจเตรียมน้ำมันเบนซินมาจุดไฟเผาตัวเองบนรถบัสที่มีผู้คนพลุกพล่าน จึงไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ แต่เป็นอาชญากรรมที่ถูกเตรียมการมาอย่างโหดเหี้ยม
กองเพลิงได้พรากชีวิตผู้โดยสาร พนักงานขับรถรวม 5 ราย รวมผู้ก่อเหตุเป็น 6 ราย โดยเหยื่อที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว ได้แก่ ฟาเบียน เคลเลอร์ เด็กหนุ่มวัย 16 ปี เหยื่ออายุน้อยที่สุดที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการเป็นช่างไม้ฝึกหัดได้เพียง 2 วัน และกำลังนั่งรถบัสกลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจ และ อัลบิโน อาร์. พนักงานขับรถวัย 63 ปีที่ใกล้จะเกษียณอายุ ซึ่งลูกชายกล่าวยกย่องให้เขาเป็นฮีโร่ที่พยายามควบคุมสถานการณ์จนถึงวินาทีสุดท้าย ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 3 ราย ทางการยังคงสงวนรายชื่อไว้เพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัว
ข้อสงสัยของสังคมว่าเหตุใดอุปกรณ์ฉุกเฉินอย่างค้อนทุบกระจกหรือประตูทางออกจึงไม่ถูกใช้งาน ได้รับการไขกระจ่างว่า ผู้ก่อเหตุได้ราดน้ำมันเบนซินทั่วบริเวณและจุดไฟจากช่วงกลางรถ ทำให้เปลวเพลิงลุกพรึบท่วมคันอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเผาไหม้ของเบาะและพลาสติกทำให้เกิดควันดำหนาทึบและก๊าซพิษ
ผู้โดยสารส่วนใหญ่จึงหมดสติจากการขาดออกซิเจนก่อนที่จะทันได้ขยับตัวหนี แม้ทางซีอีโอของ PostBus จะยืนยันว่ารถบัสมีมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วน แต่ด้วยความรุนแรงและรวดเร็วของเพลิงไหม้ที่เกิดจากความจงใจ ประตูทางออกเพียง 2 จุดจึงไม่อาจช่วยชีวิตผู้โดยสารได้ทันเวลาในวินาทีเป็นวินาทีตาย
- ไฟไหม้รถบัสสวิสฯกลางเมือง ตาย 6 ศพ คาดคนร้ายจุดไฟเผาตัวเองบนรถ
- “ทรัมป์” ระทึก เครื่องบินลงจอดฉุกเฉิน ขณะเดินทางร่วมประชุมที่สวิสฯ
- เหยื่อไฟไหม้บาร์สวิส ตร.ระบุตัวตนครบ 40 ราย อายุน้อยสุดเพียง 14 ปี
