ข่าวต่างประเทศ

ช็อกทั้งสวิส ประวัติ ชายจุดไฟเผาตัวเองบนรถเมล์ แค้นรัฐ แต่คลอกคนบริสุทธิ์ 6 ศพ

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 09:03 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 09:03 น.
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน โศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญ เมืองเคอร์เซอร์ส (Kerzers) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2026 ที่ผ่านมา ได้รับการเปิดเผยเบื้องหลังอันน่าหดหู่ รถบัสโดยสาร PostBus สายปกติต้องกลายเป็นเตาเผาปิดตายในชั่วพริบตา จากความแค้นส่วนตัวของชายเพียงคนเดียวที่ลากเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์อีก 5 คนให้ต้องมาจบชีวิตลงพร้อมกับเขา

ผู้ก่อเหตุ คือ โรเจอร์ เค. ชายวัย 65 ปี ปูมหลังเขาชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในรถบ้านสภาพทรุดโทรมใน เขตอาร์เบิร์ก แรงจูงใจในการก่อเหตุมาจากความโกรธแค้นที่มีต่อระบบของรัฐเขาอ้างว่าตนเองถูกทอดทิ้งและมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถทำงานได้

ทว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาแสดงพฤติกรรมรุนแรง ย้อนกลับไปในปี 2019 เขาเคยก่อเหตุบุกจับตัวประกันและกักขังตัวเองในสถานีโทรทัศน์สวิสมาแล้ว การตัดสินใจเตรียมน้ำมันเบนซินมาจุดไฟเผาตัวเองบนรถบัสที่มีผู้คนพลุกพล่าน จึงไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ แต่เป็นอาชญากรรมที่ถูกเตรียมการมาอย่างโหดเหี้ยม

กองเพลิงได้พรากชีวิตผู้โดยสาร พนักงานขับรถรวม 5 ราย รวมผู้ก่อเหตุเป็น 6 ราย โดยเหยื่อที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว ได้แก่ ฟาเบียน เคลเลอร์ เด็กหนุ่มวัย 16 ปี เหยื่ออายุน้อยที่สุดที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการเป็นช่างไม้ฝึกหัดได้เพียง 2 วัน และกำลังนั่งรถบัสกลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจ และ อัลบิโน อาร์. พนักงานขับรถวัย 63 ปีที่ใกล้จะเกษียณอายุ ซึ่งลูกชายกล่าวยกย่องให้เขาเป็นฮีโร่ที่พยายามควบคุมสถานการณ์จนถึงวินาทีสุดท้าย ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 3 ราย ทางการยังคงสงวนรายชื่อไว้เพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัว

ข้อสงสัยของสังคมว่าเหตุใดอุปกรณ์ฉุกเฉินอย่างค้อนทุบกระจกหรือประตูทางออกจึงไม่ถูกใช้งาน ได้รับการไขกระจ่างว่า ผู้ก่อเหตุได้ราดน้ำมันเบนซินทั่วบริเวณและจุดไฟจากช่วงกลางรถ ทำให้เปลวเพลิงลุกพรึบท่วมคันอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเผาไหม้ของเบาะและพลาสติกทำให้เกิดควันดำหนาทึบและก๊าซพิษ

ผู้โดยสารส่วนใหญ่จึงหมดสติจากการขาดออกซิเจนก่อนที่จะทันได้ขยับตัวหนี แม้ทางซีอีโอของ PostBus จะยืนยันว่ารถบัสมีมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วน แต่ด้วยความรุนแรงและรวดเร็วของเพลิงไหม้ที่เกิดจากความจงใจ ประตูทางออกเพียง 2 จุดจึงไม่อาจช่วยชีวิตผู้โดยสารได้ทันเวลาในวินาทีเป็นวินาทีตาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

ข่าว

ตรวจหวย

จังหวัดน่าน ปรากฏการณ์ Rocket Plume สุดตระการตาเหนือฟ้าเมืองไทย ข่าวภูมิภาค

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16/3/69 พาส่องเลขธูปชัดมาก ชี้เป้าเลขท้ายก่อนหมดแผง Line News

ข่าวการเมือง

ข่าว

ตรวจหวยออมสิน 16 มี.ค. 69 ลุ้นสลากพิเศษ 1 ปี รางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท ตรวจหวย

โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/3/69 ส่องเลขวิ่ง 4 - 2 มาแรง ปังแน่งวดนี้ Line News

เลขเด็ดงวดนี้ เจ้าพอจอมปลวก 16 03 69 เลขเด็ด

บันเทิง

ข่าวต่างประเทศ

สมาคมค้าทองคำยังไม่ประกาศราคาเปิดตลาดวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 หลังราคาทองแท่งปิดเสาร์ที่ 77,300 บาท ลดลง 550 บาท ท่ามกลางดอลลาร์แข็งและน้ำมันพุ่ง เศรษฐกิจ

ข่าวการเมือง

เลขเด็ด เรือมยุรี นารี เผชิญเหตุโจมตีฮอร์มุซ รับงวด 16 มี.ค. 69 เลขเด็ด

ข่าว

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 3 69 จุดธูปมงคล หวยงวดนี้ชัดมาก Line News

ข่าวต่างประเทศ

ข่าว

ข่าวการเมือง

สถิติหวยออกวันจันทร์ 16 มี.ค. 69 สรุปผลย้อนหลัง 20 ปีหวยงวดนี้ แนวโน้มเลขเด่น 2-3 ตัวท้ายออกซ้ำ เลขเด็ด

ดูดวงวันนี้ 16 3 69 ดูดวง

เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี 16 มี.ค. 69 เลขเด็ด

Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button