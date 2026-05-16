ข่าวดาราบันเทิง

สาเหตุเสียชีวิต “เดวิด เอง” มือกีตาร์วงพลอย จากไปอย่างสงบหลังล้มป่วย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 พ.ค. 2569 10:58 น.| อัปเดต: 16 พ.ค. 2569 10:59 น.
54

สาเหตุเสียชีวิต “เดวิด เอง” มือกีตาร์วงพลอย จากไปอย่างสงบหลังล้มป่วย เพื่อนแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรม แฟนคลับร่วมอาลัย

เกิดเรื่องเศร้าขึ้นอีกครั้งสำหรับวงการบันเทิง หลังได้รับการแจ้งข่าวจากเพจเฟซบุ๊ก วงแกรนด์เอ็กซ์ Official เมื่อวานนี้ (15 พ.ค. 69) ระบุว่า “RIP / “เดวิด เอง” มือกีตาร์วงพลอย เมื่อสักครู่.. ไทม์ไลน์ Facebook ตั้ม สมประสงค์ ได้แจ้งข่าว “เดวิด เอง” (David Eng) มือกีตาร์วงพลอย ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อบ่ายวันนี้ (15 พ.ค.) … ตอนนี้ร่างอยู่ที่ วัดแม่สาหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนสาเหตการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ผลมาจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อปี 2561 แอดมินขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเดวิด เอง

ปล. แอดมินได้แจ้งข่าวเรื่องนี้กับพี่แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและศิลปินเดี่ยวband back-up นาม “วงพลอย” รับทราบแล้ว”

สาเหตุเสียชีวิต เดวิด เอง มือกีตาร์วงพลอย จากไปอย่างสงบหลังล้มป่วย-1

ขณะที่ทางเฟซบุ๊กของ ตั้ม สมประสงค์ ได้มีการแจ้งกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจ “เดวิด เอง” มือกีตาร์วงพลอย เอาไว้ โดยงานจะจัดขึ้นที่ วัดแม่สาหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  • วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.00 น. สวดอภิธรรม
  • วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.00 น. พิธีฌปานกิจ

สาเหตุเสียชีวิต เดวิด เอง มือกีตาร์วงพลอย จากไปอย่างสงบหลังล้มป่วย-2 สาเหตุเสียชีวิต เดวิด เอง มือกีตาร์วงพลอย จากไปอย่างสงบหลังล้มป่วย-3

สาเหตุเสียชีวิต เดวิด เอง มือกีตาร์วงพลอย จากไปอย่างสงบหลังล้มป่วย-5
ภาพจาก : FB วงแกรนด์เอ็กซ์ Official

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB วงแกรนด์เอ็กซ์ Official, Somprasong Singhawanawat

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พ.ค. 69 ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 พ.ค. 69 ลุ้นผลแบบเรียลไทม์ ตรวจรางวัลที่นี่

28 วินาที ที่แล้ว
เพื่อนบ้านหลอนยา! บุกแทงหลาน-ต่อยอา ต้องปิดร้านหนีตาย ตร.อ้างร้านพัสดุเอาผิดบุกรุกยาก ข่าว

เพื่อนบ้านหลอนยา! บุกแทงหลาน-ต่อยอา ต้องปิดร้านหนีตาย ตร.อ้างร้านพัสดุเอาผิดบุกรุกยาก

32 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สาเหตุเสียชีวิต “เดวิด เอง” มือกีตาร์วงพลอย จากไปอย่างสงบหลังล้มป่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ ดารากกเด็ก 17 คาบ้าน ครอบครัวเหยื่อแจ้งข้อหา &#039;พรากผู้เยาว์&#039; บันเทิง

ฉาววงการ! เพจดังรุมแฉ ดาราดังกกเด็ก 17 คาบ้าน ครอบครัวผู้ชายแจ้งข้อหา ‘พรากผู้เยาว์’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด ชุดสุดท้ายก่อนหวยออกบ่ายนี้ 16 พ.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

วันนี้หวยออก! เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16/5/69 ฟันเลข 2 ตัว 3 ตัว แถม เลขธูปมงคล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 16/5/69 ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดวันนี้ ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 16/5/69 ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดวันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

โค้งสุดท้ายหวยวันเสาร์ เจ๊กุ้งพารวย 16/5/69 ชี้เป้าเลขเด็ดงวดนี้ เซียนหวยส่องก่อนหมดเวลา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แปลปกสลาก งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

รหัสลับโค้งสุดท้าย! เลขเด็ด แปลปกสลาก 16/5/69 เจาะแนวทางจากภาพมหามงคล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวด 16 พ.ค. 69 อัปเดตผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล เริ่ม 09.30 น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันเสาร์ 16/5/69 หวยเฮียนัน แจกแนวทางเลขเด็ดงวดนี้ คัดมาให้แบบเน้น ๆ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสาวญี่ปุ่นผวา ชายต่างชาติคุกคามสาวบนรถไฟ ถ่ายคลิป-คุยลามก แย่งที่นั่งทั้งที่ว่างเพียบ ข่าวต่างประเทศ

คลิปสาวญี่ปุ่นผวา ชายต่างชาติคุกคามบนรถไฟ ถ่ายคลิป-คุยลามก แย่งที่นั่งทั้งที่ว่างเพียบ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนไข้งง อ้าปากค้าง 3 ชั่วโมง หมอถอนฟันคุดไม่ได้ ไม่คิดเงิน อ้างเหตุผล “ศักดิ์ศรี”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เปิดเลขเด็ด อ.ออร่า ‘ตารางทักษาโหรรานี’ ตรงงวดวันเสาร์ 16 พ.ค. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
คีแอน เอเวอเรตต์ ชายหนุ่มวัย 21 ปี เสียชีวิตจากฝีในสมองแทรกซ้อนไซนัสอักเสบ ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจสลาย ลูกชายวัย 21 ปวดหัวหนัก ป่วยภาวะหายาก ดับสลดคาห้องนอน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด &#039;แม่ทำเนียน&#039; งวด 16 พ.ค. 69 มัดรวม 10 เลขดัง-เลขมงคลมาแรงครบชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด ‘แม่ทำเนียน’ งวด 16 พ.ค. 69 มัดรวม 10 เลขดัง-เลขมงคลมาแรงครบชุด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผีน้อยหนุ่มทรุด ทำงานหนักมาก ส่งเงินให้แม่ 7.8 ล้าน ผลาญเกลี้ยง จนแฟนขอเลิก ข่าว

ผีน้อยหนุ่มทรุด ส่งเงินให้แม่ 7.8 ล้าน ผลาญเกลี้ยง จนแฟนขอเลิก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 15/5/69 สถิติหวยลาว แนวทางหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 15/5/69 สถิติหวยลาว แนวทางหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน แผ่นดินไหวเขย่าญี่ปุ่น 6.3 หยุดวิ่งรถไฟชินคันเซ็น ข่าวต่างประเทศ

ด่วน แผ่นดินไหวเขย่าญี่ปุ่น 6.3 หยุดวิ่งรถไฟชินคันเซ็น

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด AI งวด 16 พ.ค. 69 ชู 2-6 เด่นสุด สถิติย้ำระวังเลขเบิ้ลรับวันเสาร์ เลขเด็ด

เลขเด็ด AI งวด 16 พ.ค. 69 ชู 2-6 เด่นสุด สถิติย้ำระวังเลขเบิ้ลรับวันเสาร์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก พระเอกดัง อำลาวงการกะทันหัน หลังโดนหลอกเงินพันล้าน จนหมดตัว บันเทิงเกาหลี

ช็อก พระเอกดัง อำลากะทันหัน หลังโดนหลอกเงินพันล้าน จนหมดตัว

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงดาว จารุจินดา โต้ข่าวแม่ผัวไม่ปลื้มสะใภ้ ยันไม่เกี่ยว ตั้ม วิชญะ แยกทางภรรยา บันเทิง

ดวงดาว จารุจินดา โต้ข่าวแม่ผัวไม่ปลื้มสะใภ้ ยันไม่เกี่ยว ตั้ม วิชญะ แยกทางภรรยา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนบาสช็อก! NBA สะเทือน สูญเสีย 2 ดาวดัง &quot;คลาร์ก-คอลลินส์&quot; ในวันเดียวกัน ข่าวกีฬา

แฟนบาสช็อก! NBA สะเทือน สูญเสีย 2 ดาวดัง “คลาร์ก-คอลลินส์” ในวันเดียวกัน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงเจ้ย ภูเก็ต คอนเทนต์ครีเอเตอร์ขายรถ เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต ข่าว

แฟนคลับช็อก ลุงเจ้ย ภูเก็ต เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต อาลัยนักขายรถผู้สร้างรอยยิ้ม

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 พ.ค. 2569 10:58 น.| อัปเดต: 16 พ.ค. 2569 10:59 น.
54
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พ.ค. 69

ถ่ายทอดสดหวย 16 พ.ค. 69 ลุ้นผลแบบเรียลไทม์ ตรวจรางวัลที่นี่

เผยแพร่: 16 พฤษภาคม 2569
เพื่อนบ้านหลอนยา! บุกแทงหลาน-ต่อยอา ต้องปิดร้านหนีตาย ตร.อ้างร้านพัสดุเอาผิดบุกรุกยาก

เพื่อนบ้านหลอนยา! บุกแทงหลาน-ต่อยอา ต้องปิดร้านหนีตาย ตร.อ้างร้านพัสดุเอาผิดบุกรุกยาก

เผยแพร่: 16 พฤษภาคม 2569
ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

เผยแพร่: 16 พฤษภาคม 2569
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด งวด 16 พฤษภาคม 2569

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด ชุดสุดท้ายก่อนหวยออกบ่ายนี้ 16 พ.ค. 69

เผยแพร่: 16 พฤษภาคม 2569
Back to top button