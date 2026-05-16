สาเหตุเสียชีวิต “เดวิด เอง” มือกีตาร์วงพลอย จากไปอย่างสงบหลังล้มป่วย เพื่อนแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรม แฟนคลับร่วมอาลัย
เกิดเรื่องเศร้าขึ้นอีกครั้งสำหรับวงการบันเทิง หลังได้รับการแจ้งข่าวจากเพจเฟซบุ๊ก วงแกรนด์เอ็กซ์ Official เมื่อวานนี้ (15 พ.ค. 69) ระบุว่า “RIP / “เดวิด เอง” มือกีตาร์วงพลอย เมื่อสักครู่.. ไทม์ไลน์ Facebook ตั้ม สมประสงค์ ได้แจ้งข่าว “เดวิด เอง” (David Eng) มือกีตาร์วงพลอย ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อบ่ายวันนี้ (15 พ.ค.) … ตอนนี้ร่างอยู่ที่ วัดแม่สาหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนสาเหตการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ผลมาจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อปี 2561 แอดมินขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเดวิด เอง
ปล. แอดมินได้แจ้งข่าวเรื่องนี้กับพี่แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและศิลปินเดี่ยวband back-up นาม “วงพลอย” รับทราบแล้ว”
ขณะที่ทางเฟซบุ๊กของ ตั้ม สมประสงค์ ได้มีการแจ้งกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจ “เดวิด เอง” มือกีตาร์วงพลอย เอาไว้ โดยงานจะจัดขึ้นที่ วัดแม่สาหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.00 น. สวดอภิธรรม
- วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.00 น. พิธีฌปานกิจ
อ้างอิงจาก : FB วงแกรนด์เอ็กซ์ Official, Somprasong Singhawanawat
