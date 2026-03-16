ประกาศผล ออสการ์ 2026 ทุกรางวัล เช็กที่นี่

รายชื่อผู้ชนะรางวัลออสการ์ 2026 (อัปเดตล่าสุด)
สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม: เอมี แมดิแกน จากภาพยนตร์ Weapons
สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม: Sentimental Value
สาขากำกับภาพยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ Sinners ถ่ายภาพโดย ออทัมน์ ดูรัลด์ อาร์คาพาว
สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ One Battle After Another ลำดับภาพโดย แอนดี้ เจอร์เกนเซน
สาขาบันทึกเสียงยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ F1 โดย แกเร็ธ จอห์น, อัล เนลสัน, เกวนโดลิน เยตส์ วิทเทิล, แกรี เอ ริซโซ, ฮวน เปราลตา
สาขาดนตรีประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ Sinners ประพันธ์โดย ลุดวิก โยรันซอน
สาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม: Mr Nobody Against Putin
สาขาสารคดีสั้นยอดเยี่ยม: All the Empty Rooms
สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ Avatar: Fire and Ash โดย โจ เลตเทอรี, ริชาร์ด เบนแฮม, เอริก เซนดอน, แดเนียล บาร์เรตต์
สาขาออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ Frankenstein โดย ทามารา เดอเวเรลล์, เชน วิโอ
สาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ Sinners เขียนบทโดย ไรอัน คูเกลอร์
สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ One Battle After Another เขียนบทโดย พอล โทมัส แอนเดอร์สัน
สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม: ฌอน เพนน์ จากภาพยนตร์ One Battle After Another
สาขาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม: ได้รับรางวัลเสมอกันสองเรื่องคือ The Singers กับ Two People Exchanging Saliva
สาขาคัดเลือกนักแสดงยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ One Battle After Another โดย คาสซานดรา คูลูคุนดิส
สาขาแต่งหน้าและทำผมยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ Frankenstein โดย ไมก์ ฮิลล์, จอร์แดน ซามูเอล, คลีโอนา ฟิวรีย์
สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ Frankenstein โดย เคต ฮอว์ลีย์
สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันสั้นยอดเยี่ยม: The Girl Who Cried Pearls
สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม: KPop Demon Hunters
สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: One Battle After Another
สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม: เจสซี บักลีย์ จากภาพยนตร์ Hamnet
สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม: ไมเคิล บี จอร์แดน จากภาพยนตร์ Sinners
สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม: พอล โทมัส แอนเดอร์สัน จากภาพยนตร์ One Battle After Another
