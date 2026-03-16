ประกาศผล ออสการ์ 2026 ทุกรางวัล เช็กที่นี่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 09:43 น.
รายชื่อผู้ชนะรางวัลออสการ์ 2026 (อัปเดตล่าสุด)

  1. สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม: เอมี แมดิแกน จากภาพยนตร์ Weapons

  2. สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม: Sentimental Value

  3. สาขากำกับภาพยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ Sinners ถ่ายภาพโดย ออทัมน์ ดูรัลด์ อาร์คาพาว

  4. สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ One Battle After Another ลำดับภาพโดย แอนดี้ เจอร์เกนเซน

  5. สาขาบันทึกเสียงยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ F1 โดย แกเร็ธ จอห์น, อัล เนลสัน, เกวนโดลิน เยตส์ วิทเทิล, แกรี เอ ริซโซ, ฮวน เปราลตา

  6. สาขาดนตรีประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ Sinners ประพันธ์โดย ลุดวิก โยรันซอน

  7. สาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม: Mr Nobody Against Putin

  8. สาขาสารคดีสั้นยอดเยี่ยม: All the Empty Rooms

  9. สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ Avatar: Fire and Ash โดย โจ เลตเทอรี, ริชาร์ด เบนแฮม, เอริก เซนดอน, แดเนียล บาร์เรตต์

  10. สาขาออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ Frankenstein โดย ทามารา เดอเวเรลล์, เชน วิโอ

  11. สาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ Sinners เขียนบทโดย ไรอัน คูเกลอร์

  12. สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ One Battle After Another เขียนบทโดย พอล โทมัส แอนเดอร์สัน

  13. สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม: ฌอน เพนน์ จากภาพยนตร์ One Battle After Another

  14. สาขาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม: ได้รับรางวัลเสมอกันสองเรื่องคือ The Singers กับ Two People Exchanging Saliva

  15. สาขาคัดเลือกนักแสดงยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ One Battle After Another โดย คาสซานดรา คูลูคุนดิส

  16. สาขาแต่งหน้าและทำผมยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ Frankenstein โดย ไมก์ ฮิลล์, จอร์แดน ซามูเอล, คลีโอนา ฟิวรีย์

  17. สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม: ภาพยนตร์ Frankenstein โดย เคต ฮอว์ลีย์

  18. สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันสั้นยอดเยี่ยม: The Girl Who Cried Pearls

  19. สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม: KPop Demon Hunters

  20. สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: One Battle After Another

  21. สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม: เจสซี บักลีย์ จากภาพยนตร์ Hamnet

  22. สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม: ไมเคิล บี จอร์แดน จากภาพยนตร์ Sinners

  23. สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม: พอล โทมัส แอนเดอร์สัน จากภาพยนตร์ One Battle After Another

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

