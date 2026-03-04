อุทาหรณ์ สาวชาร์จมือถือไว้ข้างหมอน บึ้มสนั่นกลางดึก ตื่นมาเสียโฉม ไฟครอกหนักกว่า 70%

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 16:29 น.
อุทาหรณ์ สาวชาร์จมือถือข้ามคืนไว้ข้างหมอน บึ้มสนั่นกลางดึก ไฟลุกพรึ่บที่วที่นอน ตื่นมาเสียโฉม ไฟครอกหนักกว่า 70%

กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ใช้เป็นอุทาหรณ์เตือนคนใช้มือถือในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เมื่อมีหญิงรายหนึ่งในมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ต้องถูกไฟครอกทั้งใบหน้าและลำตัวกว่า 70% หลังจากที่เธอชาร์จโทรศัพท์มือถือเอาไว้ข้างหมอน ก่อนจะนอนหลับไป จากนั้นมันเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงโดยไม่ทรายสาเหตุ สะเก็ดไฟที่เกิดขึ้นลุกลามไปยังหมอน และที่นอนอย่างโดยที่หญิงผู้โชคร้ายไม่ทันได้ตั้งตัว

แพทย์ผู้ให้การรักษา เผยว่า “แผลไฟไหม้ที่เกิดขึ้นทั่วใบหน้า และร่างกายมากกว่า 70% ทำให้หน้าเสียโฉมอย่างหนัก แม้จะพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และยังต้องใช้เวลาฟื้นฟูผิวที่ได้รับความเสียหายเป็นระยะเวลานาน”

สาวผู้เคราะห์ร้ายรายนี้ เปิดเผยว่า “เธอชอบชาร์จแบตมือถือเอาไว้ข้ามคืน และมักจะวางมันตรงข้างหมอนมานานหลายปี โดยไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก่อน”

ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขตทงโจว กรุงปักกิ่ง ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุในครั้งนี้ให้ประชาชนได้รับทราบว่า “การเสียบที่ชาร์จทิ้งไว้กับปลั๊กเป็นเวลานาน แม้จะไม่ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในก็ยังทำงานต่อเนื่องและจะเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว”

อ้างอิงจาก : m.sohu

