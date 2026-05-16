เพื่อนบ้านหลอนยา! บุกแทงหลาน-ต่อยอา ต้องปิดร้านหนีตาย ตร.อ้างร้านพัสดุเอาผิดบุกรุกยาก

เพื่อนบ้านหลอนยา! บุกแทงหลาน-ต่อยอา ต้องปิดร้านหนีตาย หวั่นคดีไม่คืบ หลังตำรวจอ้างร้านพัสดุมีคนเข้าออกเยอะเอาผิดคดีบุกรุกยาก
เจ้าของร้านพัสดุแห่งหนึ่ง ในอ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ อบหลักฐานคลิปกล้องวงจรปิดเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน หลังหลานชายและตนเองถูกเพื่อนบ้านหลอนยาบุกทำร้ายร่างกายภายในร้าน ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง หวั่นคดีไม่คืบเหตุตำรวจอ้างเปิดร้านเป็นสาธารณะเอาผิดผู้บุกรุกยาก
เจ้าของร้านพัสดุ เล่าว่า เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งกล้องวงจรปิดภายในร้านบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมด เผยให้เห็นว่า ชายเพื่อนบ้านอายุ 32 ปี เดินเปิดประตูเข้ามาในร้านพัสดุ ก่อนจะตรงดิ่งไปที่หน้าเคาน์เตอร์ แล้วใช้ตะไบเหล็กกระหน่ำแทงหลานชายเจ้าของร้าน วัย 31 ปี หลายครั้ง พร้อมตะโกนท้าทายว่า “เก๋าเหรอมึง เอาเหรอ”
ผู้บาดเจ็บพยายามต่อสู้และแย่งอาวุธมาได้ แต่เนื่องจากสู้แรงไม่ไหวจึงตัดสินใจวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกไปนอกร้าน ผู้ก่อเหตุยังไม่สิ้นฤทธิ์ วิ่งกลับไปหยิบมีดดาบที่บ้านของตัวเอง แล้วขี่รถตามออกไปหวังจะทำร้ายซ้ำ โดยผู้บาดเจ็บยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเลยในชีวิต
นอกจากนั้น เจ้าของร้านซึ่งเป็น อา ของผู้บาดเจ็บ เล่าต่อว่า ช่วงสงกรานต์พระประแดงที่ผ่านมา ตนก็เคยถูกชายคลั่งรายนี้ทำร้ายร่างกายมาแล้วเช่นกัน โดยผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาถามตนว่า “เฮียชอบเปลี่ยนเสียงเหรอ” ก่อนจะรัวหมัดใส่จนร่องรอยบาดเจ็บยังไม่หายดีจนถึงทุกวันนี้ ผู้ก่อเหตุมีอาการคล้ายคนหลอนยาเสพติดและหูแว่วไปเอง มักกล่าวหาว่าตนไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแฟนสาวของผู้ก่อเหตุ และหนักสุดคือหลอนว่าตนไปมีอะไรกับแม่ของผู้ก่อเหตุด้วย ทั้งที่เรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริง
หลังเกิดเหตุทางครอบครัวได้เข้าแจ้งความและตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อย แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่า คดีบุกรุกทำได้ยากเนื่องจากร้านพัสดุถือเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใครก็เข้าออกได้ ส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายต้องรอพิจารณาไปตามขั้นตอน ทำให้ตอนนี้ครอบครัวของผู้เสียหายตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างหนัก เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังคงเดินลอยนวลและส่งคำข่มขู่มาอย่างต่อเนื่อง จนต้องตัดสินใจปิดร้านพัสดุชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว ส่งผลให้ขาดรายได้และเดือดร้อนอย่างหนัก จึงอยากวิงวอนให้สื่อมวลชนและตำรวจส่วนกลางช่วยเข้ามาจัดการดำเนินคดีนี้ให้เด็ดขาดก่อนจะเกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้
อ้างอิงจาก : honekrasae, FB ข่าวสารเมืองปราการ
