หนุ่มบราซิลรอดตาย ถูกหมาใหญ่รุมทำร้าย โชคดีแบตมือถือระเบิด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 10:55 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 10:55 น.
72

หนุ่มบราซิลรอดตาย ถูกหมาใหญ่รุมทำร้าย โชคดีแบตมือถือระเบิด เนื่องจากสุนัขกัดไปโดนมือถือพอดี ทำให้สุนัขตกใจ คนหนีได้ทัน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศบราซิล หลังจากที่นายเรนัลโด ชายที่อาศัยในรัฐปารานา ถูกสุนัขสองตัวรุมทำร้าย แต่รอดมาได้เพราะแบตโทรศัพท์มือถือระเบิด

โดยนายเรนัลโด ซึ่งเป็นช่างซ่อมรถเล่าว่า เขากำลังไปทำงาน แต่เขาก็เจอสุนัขตัวใหญ่สองตัวขวางทางเขา และเมื่อเขารู้ตัวอีกทีสุนัขสองตัวก็รุมทำร้ายเขา

ชายบราซิลเล่าว่า “ตัวนึงมันพยายามกัดคอผม ผมตีมัน จากนั้นอีกตัวพยายามกัดขาผม แต่โชคดีมันกัดโดนโทรศัพท์มือถือ ทำให้แบตระเบิด มันอันตรายก็จริง แต่ผมรอดมาได้ มันเป็นเรื่องที่แปลกมาก” ซึ่งมือถือระเบิดทำให้สุนัขตกใจและทำให้เขาหนีมาแจ้งตำรวจได้

เบื้องต้นมือถือระเบิดทำให้เกิดแผลไหม้ที่ขาของเขา พร้อมกล่าวอีกด้วยว่ามือถือเครื่องนี้เพิ่งมีอายุใช้งานได้แค่ 20 วัน

ทั้งนี้ชายคนดังกล่าวไม่ได้แจ้งความเอาผิดกับเจ้าของสุนัขแต่อย่างใด เพราะทางเจ้าของขอโทษและดูแลค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าซ่อมโทรศัพท์มือถือด้วย

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

