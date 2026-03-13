ข่าวดาราบันเทิง

ทัวร์ลงซ้ำ เฟรม Only Monday รีโพสต์ฉะชาวเน็ต ปมคลิปหลุด แห่แบนจนติดเทรนด์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 17:01 น.
71
แบนonlymonday รอบใหม่ หลัง เฟรม มือกลอง รีโพสต์ข้อความป้อง ธีร์

ดราม่า Only Monday ปะทุซ้ำ ชาวเน็ตแห่แบนหลัง เฟรม คฑาวุธ มือกลอง รีโพสต์คลิปโต้ปมคลิปหลุด ทัวร์ลงยับทำแฟนเพลงผิดหวัง

จู่ ๆ ก็กลายเป็นประเด็นร้อนทำโซเชียลเดือดระอุอีกครั้ง หลังแฮชแท็ก #แบนonlymonday กลับมาทะยานติดเทรนด์ X (Twitter) หลังจากวงโอนลี่มันเดย์เริ่มเดินหน้ารับงานเองหลังหมดสัญญากับค่ายเดิม แต่กลับมีประเด็นใหม่ที่ทำให้ชาวเน็ตมองวิจารณ์อย่างหนัก

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ วง Only Monday ถูกพูดถึงในกรณีของ ธีร์ ทีปกร คำสุรีย์ นักร้องนำ มีประเด็นขัดแย้งกับแฟนเก่าจนลุกลามไปถึงเรื่องคลิปหลุดที่สร้างความเสียหายต่อทั้งสองฝ่าย เจ้าตัวยืนยันความบริสุทธิ์ว่าผมไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิป และเดินทางไปเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจที่ สน. ปทุมวัน พร้อมทั้งขอโทษกับทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ขณะที่ฝ่ายหญิง ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก ชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตน ยืนยันว่าไม่ได้รับความยินยอมและไม่มีส่วนรู้เห็นกับการปล่อยคลิป อีกทั้งไม่ได้รับผลประโยชน์ใด และไม่ใช่ผู้ถ่ายคลิปดังกล่าวและไม่เคยมีไฟล์ต้นฉบับหรือสำเนาไว้ในครอบครองแต่อย่างใด พร้อมประกาศดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่และส่งต่อคลิปดังกล่าว

จากนั้นค่าย Gene Lab ได้สั่งลงดาบพักงานวงทันที พร้อมถอดเพลงออกจากทุกแพลตฟอร์มเพื่อแสดงความรับผิดชอบ จนกระทั่งล่าสุดทางวงได้ประกาศหมดสัญญากับค่าย และเริ่มเดินหน้ารับงานด้วยตัวเอง มีการเผยตารางคิวงานเดือนมีนาคมที่แน่นตลอดทั้งเดือนจนแทบไม่มีวันว่าง

หลังจากตารางงานถูกเผยแพร่ออกไป เกิดกระแสวิจารณ์อีกครั้ง ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าวงกลับมาที่เร็วเกินไปหรือไม่ เพราะฝ่ายหญิงต้องแบกรับเรื่องที่เกิดขึ้น และไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใด ๆ ในช่องทางโซเชียล แต่ฝ่ายชายกลับสามารถเดินสายเล่นรับงานได้ต่อ

ตารางงานวง Only Monday

อย่างไรก็ดี เกิดประเด็นบานปลายไปกันใหญ่ หลังชาวเน็ตตาดีไปเห็นบัญชี TikTok ส่วนตัวของ เฟรม คฑาวุธ ขำทอง มือกลองของวง ได้รีโพสต์คลิปวีดีโอที่มีข้อความในเชิงปกป้องธีร์ และโพสต์ที่ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงโต้กลับชาวเน็ต โดยข้อความในคลิประบุว่า “คิดไปเองว่าเขาปล่อย คนเxี้ยไรปล่อยคลิปตัวเองตอนจะปล่อยเพลงใหม่ ตอนถ่ายถ่ายทั้งคู่ พอหลุดมาก็โทษผู้ชายคนเดียว เกิดเป็นผู้ชายแx่งรับจบ xีพวกหญิงแท้ชาวเน็ตอ้วน lvl.0”

ความเห็นชาวเน็ตบางส่วนรู้สึกผิดหวังมาก เพราะช่วงดราม่าครั้งแรก หลายคนเคยรู้สึกเห็นใจสมาชิกอีก 2 คนในวงอย่าง เฟรมและ โปรด วริศ สาระเขตต์ มือเบสของวง ถูกพักงานไปด้วยทั้งที่ไม่ได้ก่อเรื่อง

ทั้งนี้ #แบนonlymonday ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง ชาวเน็ตส่วนใหญ่ยืนยันว่าจะไม่สนับสนุนงานของวง และกดดันสถานประกอบการที่จ้างงานวง ขณะที่แฟนเพลงอีกส่วนรอฟังผลงานใหม่ ๆ ของสามหนุ่มและออกมาให้กำลังใจผลิตผลงานเพลงต่อไป

ชาวเน็ตจับโป๊ะ เฟรม Only Monday ออกตัวปกป้อง ธีร์ ทีปกร
ภาพจาก TikTok : frame_onlymonday

เฟรม มือกลองวง Only Mondayวง Only Monday

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

คลิปฉาว ญาติเฆี่ยนเด็กหญิง 13 ปีหมดสติ อ้างทำโทษตามประเพณี

12 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

จับตาเลขเด็ด น้องเพชรกล้า หมุนเลขปิงปองนำโชค งวด 16 มี.ค. 69 ชุด 2 ตัวท้ายหวยออกวันจันทร์

30 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิด 10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ปวิน ชี้ กันจอมพลัง ไม่ได้โง่ ขี่เจ็ทสกี ช่องแคบฮอร์มุซ ช่วย 3 ลูกเรือไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ข่าว

แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า สถานทูตอิสราเอล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบนonlymonday รอบใหม่ หลัง เฟรม มือกลอง รีโพสต์ข้อความป้อง ธีร์ ข่าวดารา

ทัวร์ลงซ้ำ เฟรม Only Monday รีโพสต์ฉะชาวเน็ต ปมคลิปหลุด แห่แบนจนติดเทรนด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 437,000 รายการ เว็บพนันครองแชมป์ ข่าว

กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 4.3 แสนรายการ เว็บพนันครองแชมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฉาวอีก! ตำรวจญี่ปุ่นบุกค้นบริษัทเถื่อน รับงานไฟฟ้าศาลาไทย เอ็กซ์โป 2025 พบ ไร้ใบอนุญาต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล สตรีมเมอร์ทักแฟนคลับ &quot;อามีกา&quot; ชายอเมริกันเดือด ขู่ตบกลางไลฟ์ ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล สตรีมเมอร์ทักแฟนคลับ “อามีกา” ชายอเมริกันเดือด ขู่ตบกลางไลฟ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผบ.ทร. เบรก ส่ง &quot;เจ็ตสกี&quot; ช่วยลูกเรือไทย ทำไม่ได้จริง แจงข่าวลือฐานทัพต่างชาติตั้งในไทย ข่าว

ผบ.ทร. เบรก ส่ง “เจ็ตสกี” ช่วยลูกเรือไทย ทำไม่ได้จริง แจงข่าวลือฐานทัพต่างชาติตั้งในไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตอิหร่าน แจงแล้ว ปมโพสต์ภาพเย้ยลูกเรือไทย ยันไม่ได้เจตนาล่วงเกิน แค่ล้อเพื่อเตือน ข่าว

สถานทูตอิหร่าน แจงแล้ว ปมโพสต์ภาพเย้ยลูกเรือไทย สละเรือ “มยุรี นารี” บนช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

จอย ศิริลักษณ์ โชว์ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีดจาง ๆ ลุ้นเป็นคุณแม่มือใหม่วัย 48

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แรงได้อีก เจี๊ยบ อดีตภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ เหน็บแรงถึงใคร? ผีเน่ากับโลงผุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ แนะให้ลูกเรือใจกล้า เดินเรือขนน้ำมันฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ โวสนั่นจมเรืออิหร่านสิ้น ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ปลุกใจลูกเรือขนน้ำมัน แสดงความกล้าหาญฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ ลั่นไม่มีอะไรต้องกลัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 16 มี.ค. 69 เปิดเลขเด่น 2-6-3-7-0 แตกชุด 2 ตัว 3 ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จา พนม คัมแบ็ก หลังซุ่มรักษามะเร็งท่อน้ำดี ระยะ 3 นาน 2 ปี เตรียมลุยสร้างหนังแอคชั่นเอาใจแฟนๆ บันเทิง

จา พนม คัมแบ็ก หลังซุ่มรักษามะเร็งท่อน้ำดี ระยะ 3 นาน 2 ปี เตรียมลุยสร้างหนังแอคชั่นเอาใจแฟนๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมเจ้าท่า ยืนยัน ไม่มีเรือไทยชักธงบน ช่องแคบฮอร์มุซ เผย 36 ชีวิตเทียบท่ายูเออี ปลอดภัยดี ข่าว

กรมเจ้าท่า ยืนยัน ไม่มีเรือไทยชักธงบน ช่องแคบฮอร์มุซ เผย 36 ชีวิตเทียบท่ายูเออี ปลอดภัยดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายทักษิณ ชินวัตร ข่าวการเมือง

ทักษิณยังต้องลุ้น รมว.ยุติธรรม ยังไม่ยืนยัน ปล่อยพ้นคุก 11 พ.ค.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยติดธนบัตร ขอพระใหม่ ข่าว

เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยเงินนาค

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2568 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2569 ทางออนไลน์ หากยื่นสายมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท พร้อมบวกเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน เศรษฐกิจ

สรรพากรเตือน ยื่นภาษี ปี 68 แบบกระดาษ หมดเขต 31 มี.ค. 69 ยื่นช้าระวัง เสียค่าปรับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนาลโย โพสต์เตือน กัน จอมพลัง ปมขี่เจ็ตสกีช่วยลูกเรือไทยกลางช่องแคบฮอร์มุซ ข่าว

อนาลโย ซัด กัน จอมพลัง หยุดหาแสง แผนเจ็ตสกีช่วยลูกเรือ ลั่น เก่งแค่ไหนก็ไม่รอด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แห่ขุด สถานทูตอิหร่านในไทย ขอรับเงินบริจาคคนไทย ตลกร้าย อีกแห่ง โพสต์ล้อคนไทยเรือโดนยิง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
“อิงฟ้า วราหะ” เจอหลอนงูเจ้าที่ ทำพิธีกร “เจด้า-ชอน” สะพรึงใน “เสียงจากหลุม” บันเทิง

“อิงฟ้า วราหะ” เจอหลอนงูเจ้าที่ ทำพิธีกร “เจด้า-ชอน” สะพรึงใน “เสียงจากหลุม”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษคนรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 17:01 น.
71
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปฉาว ญาติเฆี่ยนเด็กหญิง 13 ปีหมดสติ อ้างทำโทษตามประเพณี

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569

จับตาเลขเด็ด น้องเพชรกล้า หมุนเลขปิงปองนำโชค งวด 16 มี.ค. 69 ชุด 2 ตัวท้ายหวยออกวันจันทร์

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569

เปิด 10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
Back to top button