ทัวร์ลงซ้ำ เฟรม Only Monday รีโพสต์ฉะชาวเน็ต ปมคลิปหลุด แห่แบนจนติดเทรนด์

ดราม่า Only Monday ปะทุซ้ำ ชาวเน็ตแห่แบนหลัง เฟรม คฑาวุธ มือกลอง รีโพสต์คลิปโต้ปมคลิปหลุด ทัวร์ลงยับทำแฟนเพลงผิดหวัง
จู่ ๆ ก็กลายเป็นประเด็นร้อนทำโซเชียลเดือดระอุอีกครั้ง หลังแฮชแท็ก #แบนonlymonday กลับมาทะยานติดเทรนด์ X (Twitter) หลังจากวงโอนลี่มันเดย์เริ่มเดินหน้ารับงานเองหลังหมดสัญญากับค่ายเดิม แต่กลับมีประเด็นใหม่ที่ทำให้ชาวเน็ตมองวิจารณ์อย่างหนัก
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ วง Only Monday ถูกพูดถึงในกรณีของ ธีร์ ทีปกร คำสุรีย์ นักร้องนำ มีประเด็นขัดแย้งกับแฟนเก่าจนลุกลามไปถึงเรื่องคลิปหลุดที่สร้างความเสียหายต่อทั้งสองฝ่าย เจ้าตัวยืนยันความบริสุทธิ์ว่าผมไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิป และเดินทางไปเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจที่ สน. ปทุมวัน พร้อมทั้งขอโทษกับทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ขณะที่ฝ่ายหญิง ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก ชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตน ยืนยันว่าไม่ได้รับความยินยอมและไม่มีส่วนรู้เห็นกับการปล่อยคลิป อีกทั้งไม่ได้รับผลประโยชน์ใด และไม่ใช่ผู้ถ่ายคลิปดังกล่าวและไม่เคยมีไฟล์ต้นฉบับหรือสำเนาไว้ในครอบครองแต่อย่างใด พร้อมประกาศดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่และส่งต่อคลิปดังกล่าว
จากนั้นค่าย Gene Lab ได้สั่งลงดาบพักงานวงทันที พร้อมถอดเพลงออกจากทุกแพลตฟอร์มเพื่อแสดงความรับผิดชอบ จนกระทั่งล่าสุดทางวงได้ประกาศหมดสัญญากับค่าย และเริ่มเดินหน้ารับงานด้วยตัวเอง มีการเผยตารางคิวงานเดือนมีนาคมที่แน่นตลอดทั้งเดือนจนแทบไม่มีวันว่าง
หลังจากตารางงานถูกเผยแพร่ออกไป เกิดกระแสวิจารณ์อีกครั้ง ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าวงกลับมาที่เร็วเกินไปหรือไม่ เพราะฝ่ายหญิงต้องแบกรับเรื่องที่เกิดขึ้น และไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใด ๆ ในช่องทางโซเชียล แต่ฝ่ายชายกลับสามารถเดินสายเล่นรับงานได้ต่อ
อย่างไรก็ดี เกิดประเด็นบานปลายไปกันใหญ่ หลังชาวเน็ตตาดีไปเห็นบัญชี TikTok ส่วนตัวของ เฟรม คฑาวุธ ขำทอง มือกลองของวง ได้รีโพสต์คลิปวีดีโอที่มีข้อความในเชิงปกป้องธีร์ และโพสต์ที่ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงโต้กลับชาวเน็ต โดยข้อความในคลิประบุว่า “คิดไปเองว่าเขาปล่อย คนเxี้ยไรปล่อยคลิปตัวเองตอนจะปล่อยเพลงใหม่ ตอนถ่ายถ่ายทั้งคู่ พอหลุดมาก็โทษผู้ชายคนเดียว เกิดเป็นผู้ชายแx่งรับจบ xีพวกหญิงแท้ชาวเน็ตอ้วน lvl.0”
ความเห็นชาวเน็ตบางส่วนรู้สึกผิดหวังมาก เพราะช่วงดราม่าครั้งแรก หลายคนเคยรู้สึกเห็นใจสมาชิกอีก 2 คนในวงอย่าง เฟรมและ โปรด วริศ สาระเขตต์ มือเบสของวง ถูกพักงานไปด้วยทั้งที่ไม่ได้ก่อเรื่อง
ทั้งนี้ #แบนonlymonday ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง ชาวเน็ตส่วนใหญ่ยืนยันว่าจะไม่สนับสนุนงานของวง และกดดันสถานประกอบการที่จ้างงานวง ขณะที่แฟนเพลงอีกส่วนรอฟังผลงานใหม่ ๆ ของสามหนุ่มและออกมาให้กำลังใจผลิตผลงานเพลงต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- Only Monday ตัดสินใจ ไม่ต่อสัญญากับค่ายดัง ขอเป็นศิลปินอิสระพิสูจน์ตัวเอง
- ธีร์ Only Monday ยันไม่ใช่คนปล่อยคลิป เผยรู้เบาะแสคนทำแล้ว จากนี้ขอเวลาพิสูจน์ตัวเอง
- เฟรม Only Monday รับไม่ได้พฤติกรรม “ธีร์” ทำลายความพยายาม 5 ปี หลังค่ายสั่งแบนผลงาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: