เฟรม Only Monday รับไม่ได้พฤติกรรม “ธีร์” ทำลายความพยายาม 5 ปี หลังค่ายสั่งแบนผลงาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 13:29 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 13:39 น.
156
เฟรม Only Monday โพสต์ระบายความอัดอั้น รับไม่ได้พฤติกรรม “ธีร์” ทำลายความพยายาม 5 ปี หลังค่ายสั่งแบนผลงาน

เฟรม-คฑาวุธ มือกลอง สมาชิกวง Only Monday ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของ ธีร์-ทีปกร คำสุรีย์ นักร้องนำ หลังต้นสังกัด Gene Lab ประกาศบทลงโทษขั้นเด็ดขาด สั่งระงับงาน ถอดเพลงออกจากทุกแพลตฟอร์ม โดยเฟรมระบุว่าความพยายามสร้างวงมาตลอด 5 ปี พังทลายลงอย่างสมบูรณ์

สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ค่ายเพลง Gene Lab ได้ออกแถลงการณ์ด่วนที่สุด เรื่องมาตรการลงโทษ ธีร์ นักร้องนำวง Only Monday โดยระบุสาเหตุจากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่บุคคลภายนอก แม้ทางค่ายจะได้ประสานกับทนายความของผู้เสียหายและทราบว่าทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยตกลงกันแล้ว แต่เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวจึงไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดผ่านบุคคลที่ 3

อย่างไรก็ตาม ทาง Gene Lab ยืนยันหลักการที่ว่าศิลปินต้องรับผิดชอบต่อสังคม จึงตัดสินใจใช้มาตรการขั้นรุนแรงด้วยการ ยกเลิกงานแสดงทั้งหมด ถอดถอนพรีเซนเตอร์ และที่สำคัญที่สุดคือ ถอดเพลงทั้งหมดออกจากทุกแพลตฟอร์ม เพื่อระงับรายได้ ซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ค่ายเคยดำเนินการกับศิลปินในสังกัด

เฟรม Only Monday โพสต์ระบายความอัดอั้น รับไม่ได้พฤติกรรม &quot;ธีร์&quot; ทำลายความพยายาม 5 ปี หลังค่ายสั่งแบนผลงาน

หลังจากคำสั่งของค่ายมีผลบังคับใช้ เฟรม ได้โพสต์ข้อความระบายความในใจถึงมรสุมที่เกิดขึ้น เพราะตนเองโดนหางเลข ยืนยันว่าตนเอง โปรด (สมาชิกอีกคน) กับทีมงาน ไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องส่วนตัวของธีร์ เพราะต่างฝ่ายต่างเคารพพื้นที่ส่วนตัวกัน แต่การกระทำครั้งนี้สร้างความเสียหายในวงกว้าง ทั้งต่อตัวธีร์เอง สมาชิกวง ทีมงาน รวมถึงค่ายเพลง

ดราม่าครั้งนี้รุนแรงเกินกว่าจิตใจจะรับไหว เพราะตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปี เขาพยายามผลักดันวงให้ดีที่สุดในทุกด้าน ทั้งฝีมือดนตรีและบุคลิกภาพ คอยแก้ปัญหาต่าง ๆ มาตลอด แต่สุดท้ายทุกอย่างกลับพังทลายลง

เฟรมเปรียบเทียบสถานการณ์ของตนเองว่าเหมือน “เข็นครกที่ใหญ่เกินตัวบนทางลาดชันที่ชโลมไปด้วยน้ำมัน” สื่อถึงความยากลำบาก บความเหนื่อยล้าที่สะสมมานาน พร้อมกล่าวขอโทษแฟนเพลงและทุกคนที่คาดหวังกับวง ที่ไม่สามารถดูแลกันให้ดีกว่านี้ ทำให้ทุกคนต้องผิดหวัง

สถานการณ์ของวง Only Monday ในขณะนี้จึงอยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งจากการถูกต้นสังกัดตัดช่องทางทำกินและการเผยแพร่ผลงาน รวมถึงรอยร้าวภายในวงที่สมาชิกออกมาแสดงความรู้สึกแตกหักอย่างชัดเจน ซึ่งต้องติดตามต่อไปว่าทิศทางของวงดนตรีอินดี้ที่เคยน่าจับตามองวงนี้จะลงเอยอย่างไร

เฟรม Only Monday โพสต์ระบายความอัดอั้น รับไม่ได้พฤติกรรม &quot;ธีร์&quot; ทำลายความพยายาม 5 ปี หลังค่ายสั่งแบนผลงาน

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

