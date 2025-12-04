เฟรม Only Monday รับไม่ได้พฤติกรรม “ธีร์” ทำลายความพยายาม 5 ปี หลังค่ายสั่งแบนผลงาน

เฟรม Only Monday โพสต์ระบายความอัดอั้น รับไม่ได้พฤติกรรม “ธีร์” ทำลายความพยายาม 5 ปี หลังค่ายสั่งแบนผลงาน
เฟรม-คฑาวุธ มือกลอง สมาชิกวง Only Monday ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของ ธีร์-ทีปกร คำสุรีย์ นักร้องนำ หลังต้นสังกัด Gene Lab ประกาศบทลงโทษขั้นเด็ดขาด สั่งระงับงาน ถอดเพลงออกจากทุกแพลตฟอร์ม โดยเฟรมระบุว่าความพยายามสร้างวงมาตลอด 5 ปี พังทลายลงอย่างสมบูรณ์
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ค่ายเพลง Gene Lab ได้ออกแถลงการณ์ด่วนที่สุด เรื่องมาตรการลงโทษ ธีร์ นักร้องนำวง Only Monday โดยระบุสาเหตุจากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่บุคคลภายนอก แม้ทางค่ายจะได้ประสานกับทนายความของผู้เสียหายและทราบว่าทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยตกลงกันแล้ว แต่เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวจึงไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดผ่านบุคคลที่ 3
อย่างไรก็ตาม ทาง Gene Lab ยืนยันหลักการที่ว่าศิลปินต้องรับผิดชอบต่อสังคม จึงตัดสินใจใช้มาตรการขั้นรุนแรงด้วยการ ยกเลิกงานแสดงทั้งหมด ถอดถอนพรีเซนเตอร์ และที่สำคัญที่สุดคือ ถอดเพลงทั้งหมดออกจากทุกแพลตฟอร์ม เพื่อระงับรายได้ ซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ค่ายเคยดำเนินการกับศิลปินในสังกัด
หลังจากคำสั่งของค่ายมีผลบังคับใช้ เฟรม ได้โพสต์ข้อความระบายความในใจถึงมรสุมที่เกิดขึ้น เพราะตนเองโดนหางเลข ยืนยันว่าตนเอง โปรด (สมาชิกอีกคน) กับทีมงาน ไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องส่วนตัวของธีร์ เพราะต่างฝ่ายต่างเคารพพื้นที่ส่วนตัวกัน แต่การกระทำครั้งนี้สร้างความเสียหายในวงกว้าง ทั้งต่อตัวธีร์เอง สมาชิกวง ทีมงาน รวมถึงค่ายเพลง
ดราม่าครั้งนี้รุนแรงเกินกว่าจิตใจจะรับไหว เพราะตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปี เขาพยายามผลักดันวงให้ดีที่สุดในทุกด้าน ทั้งฝีมือดนตรีและบุคลิกภาพ คอยแก้ปัญหาต่าง ๆ มาตลอด แต่สุดท้ายทุกอย่างกลับพังทลายลง
เฟรมเปรียบเทียบสถานการณ์ของตนเองว่าเหมือน “เข็นครกที่ใหญ่เกินตัวบนทางลาดชันที่ชโลมไปด้วยน้ำมัน” สื่อถึงความยากลำบาก บความเหนื่อยล้าที่สะสมมานาน พร้อมกล่าวขอโทษแฟนเพลงและทุกคนที่คาดหวังกับวง ที่ไม่สามารถดูแลกันให้ดีกว่านี้ ทำให้ทุกคนต้องผิดหวัง
สถานการณ์ของวง Only Monday ในขณะนี้จึงอยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งจากการถูกต้นสังกัดตัดช่องทางทำกินและการเผยแพร่ผลงาน รวมถึงรอยร้าวภายในวงที่สมาชิกออกมาแสดงความรู้สึกแตกหักอย่างชัดเจน ซึ่งต้องติดตามต่อไปว่าทิศทางของวงดนตรีอินดี้ที่เคยน่าจับตามองวงนี้จะลงเอยอย่างไร
