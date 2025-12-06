ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 09:21 น.
91
ธีร์ Only Monday ยันไม่ใช่คนปล่อยคลิป เผยรู้เบาะแสคนทำแล้ว จากนี้ขอเวลาพิสูจน์ตัวเอง เพื่อคืนความยุติธรรมให้อดีตแฟนสาว

จากกรณีคลิปหลุดของ ธีร์ ทีปกร คำสุรีย์ อดีตนักร้องนำวง Only Monday จนสร้างความเสียหายในวงกว้าง ทำให้ต้นสังกัดออกมาประกาศให้ยกเลิกงานแสดงและถอดพรีเซนเตอร์ทั้งหมดของศิลปินที่ได้รับไว้ รวมถึงการถอดเพลงออกจากทุกแพลตฟอร์มด้วย

ล่าสุด 5 ธันวาคม 2568 ธีร์ Only Monday ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีคลิปหลุดดังกล่าว โดยโพสต์ภาพอยู่หน้าสถานีตำรวจ พร้อมระบุข้อความว่า

“วันนี้ผมได้เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจที่ สน. ปทุมวัน เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าผมไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิป ซึ่งตอนนี้มีเบาะแสเบื้องต้นแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการสืบสวน ถ้ามีความคืบหน้าหรือมีข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ผมจะมาแจ้งทันที

ในส่วนของการลงโทษของค่าย ผมขอยอมรับผิดทุกอย่างตามที่ค่ายลงโทษ แต่ผมขอใช้เวลาต่อจากนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเอง และจะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับเบลล์ครับ

ผมต้องขออภัยต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม แม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่ แต่ผมตระหนักดีว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันกระทบต่อสังคม แฟนเพลง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และค่ายต้นสังกัด ผมขอโทษทุกคนอีกครั้งครับ”

อ้างอิงจาก : FB Teepakorn Kumsuree

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

