ธีร์ Only Monday ยันไม่ใช่คนปล่อยคลิป เผยรู้เบาะแสคนทำแล้ว จากนี้ขอเวลาพิสูจน์ตัวเอง

ธีร์ Only Monday เข้าแจ้งความ ยืนยันไม่ใช่คนปล่อยคลิป เผยรู้เบาะแสคนทำแล้ว จากนี้ขอเวลาพิสูจน์ตัวเอง พร้อมทำทุกอย่างเพื่อทวงความยุติธรรมให้ฝ่ายหญิง
จากกรณีคลิปหลุดของ ธีร์ ทีปกร คำสุรีย์ อดีตนักร้องนำวง Only Monday จนสร้างความเสียหายในวงกว้าง ทำให้ต้นสังกัดออกมาประกาศให้ยกเลิกงานแสดงและถอดพรีเซนเตอร์ทั้งหมดของศิลปินที่ได้รับไว้ รวมถึงการถอดเพลงออกจากทุกแพลตฟอร์มด้วย
ล่าสุด 5 ธันวาคม 2568 ธีร์ Only Monday ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีคลิปหลุดดังกล่าว โดยโพสต์ภาพอยู่หน้าสถานีตำรวจ พร้อมระบุข้อความว่า
“วันนี้ผมได้เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจที่ สน. ปทุมวัน เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าผมไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิป ซึ่งตอนนี้มีเบาะแสเบื้องต้นแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการสืบสวน ถ้ามีความคืบหน้าหรือมีข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ผมจะมาแจ้งทันที
ในส่วนของการลงโทษของค่าย ผมขอยอมรับผิดทุกอย่างตามที่ค่ายลงโทษ แต่ผมขอใช้เวลาต่อจากนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเอง และจะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับเบลล์ครับ
ผมต้องขออภัยต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม แม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่ แต่ผมตระหนักดีว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันกระทบต่อสังคม แฟนเพลง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และค่ายต้นสังกัด ผมขอโทษทุกคนอีกครั้งครับ”
อ้างอิงจาก : FB Teepakorn Kumsuree
