แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า สถานทูตอิสราเอล
สน.ลุมพินี แนะผู้ใช้รถเลี่ยงเส้นทาง ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 ย่านอโศก เวลา 12.00-18.00 น. วันนี้ เนื่องจากมีการชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอล
เพจ FM91 Trafficpro ประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรสำหรับการเดินทางในวันนี้ (13 มี.ค.) โดยระบุว่า สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ประชาสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงเส้นทางช่วงซอย สุขุมวิท 21 แยก 3
วันนี้ (ศุกร์ที่ 13 มี.ค. 69) ระหว่างเวลา 12.00 น ถึง 18.00 น. (6 ชั่วโมง) เนื่องจากมีการชุมนุม บริเวณ หน้าอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ผู้ที่จำเป็นต้องผ่าน แนะเลี่ยงไปใช้ ซอยสุขุมวิท 21 แยก 1 แทน
การชุมนุมข้างต้น เป็นเครือข่ายสนับสนุนปาเลสไตน์ในไทย นัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ หน้าสถานทูตอิสราเอล (ตึกโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2) จี้หยุดการรุกรานของ สหรัฐฯ-อิสราเอล และเรียกร้องให้ประชาคมโลกให้ความสำคัญกับการยุติความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ฉนวนกาซา คาดอาจมีผลกระทบจราจรย่านอโศกวันนี้
โดยทางเพจ PSC Thailand ได้มีการโพสต์ภาพประกาศนัดชุมนุมก่อนหน้านี้ โดยระบุว่า “ไม่มี Sunni ไม่มี Shia มีแต่มุสลิม และพี่น้องต่างศาสนิกที่มีจุดยืนร่วมกัน องค์กร PSC Thailand & องค์กรพันธมิตร ขอเชิญชวนทุกท่านผู้รักความยุติธรรมและต่อสู้เพื่อมนุษยธรรม มาร่วมยืนหยัดต่อสู้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การรุกรานที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ และระบอบ Imperailism ของอิสราเอล-สหรัฐอเมริกา ร่วมแสดงพลังบริสุทธิ์ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 14:00-16:00 น. หน้าสถานทูตอิสราเอล”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กทม. แจ้งเลี่ยงเส้นทาง งานวิ่ง “Amazing Thai Marathon” 29-30 พ.ย.นี้
- คืนนี้ ปิดอุโมงค์ทางลอดบางพลัด 6 ชม. แนะคนกรุงเลี่ยงเส้นทาง
- ด่วน! เลี่ยงเส้นทางถนนหลานหลวง เหตุเร่งช่วยผู้เคราะห์ร้ายตกหลุมลึก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: