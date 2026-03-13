ข่าว

แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า สถานทูตอิสราเอล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 17:05 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 17:00 น.
86
แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2

สน.ลุมพินี แนะผู้ใช้รถเลี่ยงเส้นทาง ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 ย่านอโศก เวลา 12.00-18.00 น. วันนี้ เนื่องจากมีการชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอล

เพจ FM91 Trafficpro ประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรสำหรับการเดินทางในวันนี้ (13 มี.ค.) โดยระบุว่า สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ประชาสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงเส้นทางช่วงซอย สุขุมวิท 21 แยก 3

วันนี้ (ศุกร์ที่ 13 มี.ค. 69) ระหว่างเวลา 12.00 น ถึง 18.00 น. (6 ชั่วโมง) เนื่องจากมีการชุมนุม บริเวณ หน้าอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ผู้ที่จำเป็นต้องผ่าน แนะเลี่ยงไปใช้ ซอยสุขุมวิท 21 แยก 1 แทน

การชุมนุมข้างต้น เป็นเครือข่ายสนับสนุนปาเลสไตน์ในไทย นัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ หน้าสถานทูตอิสราเอล (ตึกโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2) จี้หยุดการรุกรานของ สหรัฐฯ-อิสราเอล และเรียกร้องให้ประชาคมโลกให้ความสำคัญกับการยุติความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ฉนวนกาซา คาดอาจมีผลกระทบจราจรย่านอโศกวันนี้

FB/ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี

โดยทางเพจ PSC Thailand ได้มีการโพสต์ภาพประกาศนัดชุมนุมก่อนหน้านี้ โดยระบุว่า “ไม่มี Sunni ไม่มี Shia มีแต่มุสลิม และพี่น้องต่างศาสนิกที่มีจุดยืนร่วมกัน องค์กร PSC Thailand & องค์กรพันธมิตร ขอเชิญชวนทุกท่านผู้รักความยุติธรรมและต่อสู้เพื่อมนุษยธรรม มาร่วมยืนหยัดต่อสู้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การรุกรานที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ และระบอบ Imperailism ของอิสราเอล-สหรัฐอเมริกา ร่วมแสดงพลังบริสุทธิ์ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 14:00-16:00 น. หน้าสถานทูตอิสราเอล”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

คลิปฉาว ญาติเฆี่ยนเด็กหญิง 13 ปีหมดสติ อ้างทำโทษตามประเพณี

14 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

จับตาเลขเด็ด น้องเพชรกล้า หมุนเลขปิงปองนำโชค งวด 16 มี.ค. 69 ชุด 2 ตัวท้ายหวยออกวันจันทร์

30 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิด 10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ปวิน ชี้ กันจอมพลัง ไม่ได้โง่ ขี่เจ็ทสกี ช่องแคบฮอร์มุซ ช่วย 3 ลูกเรือไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ข่าว

แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า สถานทูตอิสราเอล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบนonlymonday รอบใหม่ หลัง เฟรม มือกลอง รีโพสต์ข้อความป้อง ธีร์ ข่าวดารา

ทัวร์ลงซ้ำ เฟรม Only Monday รีโพสต์ฉะชาวเน็ต ปมคลิปหลุด แห่แบนจนติดเทรนด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 437,000 รายการ เว็บพนันครองแชมป์ ข่าว

กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 4.3 แสนรายการ เว็บพนันครองแชมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฉาวอีก! ตำรวจญี่ปุ่นบุกค้นบริษัทเถื่อน รับงานไฟฟ้าศาลาไทย เอ็กซ์โป 2025 พบ ไร้ใบอนุญาต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล สตรีมเมอร์ทักแฟนคลับ &quot;อามีกา&quot; ชายอเมริกันเดือด ขู่ตบกลางไลฟ์ ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล สตรีมเมอร์ทักแฟนคลับ “อามีกา” ชายอเมริกันเดือด ขู่ตบกลางไลฟ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผบ.ทร. เบรก ส่ง &quot;เจ็ตสกี&quot; ช่วยลูกเรือไทย ทำไม่ได้จริง แจงข่าวลือฐานทัพต่างชาติตั้งในไทย ข่าว

ผบ.ทร. เบรก ส่ง “เจ็ตสกี” ช่วยลูกเรือไทย ทำไม่ได้จริง แจงข่าวลือฐานทัพต่างชาติตั้งในไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตอิหร่าน แจงแล้ว ปมโพสต์ภาพเย้ยลูกเรือไทย ยันไม่ได้เจตนาล่วงเกิน แค่ล้อเพื่อเตือน ข่าว

สถานทูตอิหร่าน แจงแล้ว ปมโพสต์ภาพเย้ยลูกเรือไทย สละเรือ “มยุรี นารี” บนช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

จอย ศิริลักษณ์ โชว์ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีดจาง ๆ ลุ้นเป็นคุณแม่มือใหม่วัย 48

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แรงได้อีก เจี๊ยบ อดีตภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ เหน็บแรงถึงใคร? ผีเน่ากับโลงผุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ แนะให้ลูกเรือใจกล้า เดินเรือขนน้ำมันฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ โวสนั่นจมเรืออิหร่านสิ้น ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ปลุกใจลูกเรือขนน้ำมัน แสดงความกล้าหาญฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ ลั่นไม่มีอะไรต้องกลัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 16 มี.ค. 69 เปิดเลขเด่น 2-6-3-7-0 แตกชุด 2 ตัว 3 ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จา พนม คัมแบ็ก หลังซุ่มรักษามะเร็งท่อน้ำดี ระยะ 3 นาน 2 ปี เตรียมลุยสร้างหนังแอคชั่นเอาใจแฟนๆ บันเทิง

จา พนม คัมแบ็ก หลังซุ่มรักษามะเร็งท่อน้ำดี ระยะ 3 นาน 2 ปี เตรียมลุยสร้างหนังแอคชั่นเอาใจแฟนๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมเจ้าท่า ยืนยัน ไม่มีเรือไทยชักธงบน ช่องแคบฮอร์มุซ เผย 36 ชีวิตเทียบท่ายูเออี ปลอดภัยดี ข่าว

กรมเจ้าท่า ยืนยัน ไม่มีเรือไทยชักธงบน ช่องแคบฮอร์มุซ เผย 36 ชีวิตเทียบท่ายูเออี ปลอดภัยดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายทักษิณ ชินวัตร ข่าวการเมือง

ทักษิณยังต้องลุ้น รมว.ยุติธรรม ยังไม่ยืนยัน ปล่อยพ้นคุก 11 พ.ค.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยติดธนบัตร ขอพระใหม่ ข่าว

เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยเงินนาค

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2568 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2569 ทางออนไลน์ หากยื่นสายมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท พร้อมบวกเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน เศรษฐกิจ

สรรพากรเตือน ยื่นภาษี ปี 68 แบบกระดาษ หมดเขต 31 มี.ค. 69 ยื่นช้าระวัง เสียค่าปรับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนาลโย โพสต์เตือน กัน จอมพลัง ปมขี่เจ็ตสกีช่วยลูกเรือไทยกลางช่องแคบฮอร์มุซ ข่าว

อนาลโย ซัด กัน จอมพลัง หยุดหาแสง แผนเจ็ตสกีช่วยลูกเรือ ลั่น เก่งแค่ไหนก็ไม่รอด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แห่ขุด สถานทูตอิหร่านในไทย ขอรับเงินบริจาคคนไทย ตลกร้าย อีกแห่ง โพสต์ล้อคนไทยเรือโดนยิง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
“อิงฟ้า วราหะ” เจอหลอนงูเจ้าที่ ทำพิธีกร “เจด้า-ชอน” สะพรึงใน “เสียงจากหลุม” บันเทิง

“อิงฟ้า วราหะ” เจอหลอนงูเจ้าที่ ทำพิธีกร “เจด้า-ชอน” สะพรึงใน “เสียงจากหลุม”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษคนรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 17:05 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 17:00 น.
86
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปฉาว ญาติเฆี่ยนเด็กหญิง 13 ปีหมดสติ อ้างทำโทษตามประเพณี

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569

เปิด 10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
แบนonlymonday รอบใหม่ หลัง เฟรม มือกลอง รีโพสต์ข้อความป้อง ธีร์

ทัวร์ลงซ้ำ เฟรม Only Monday รีโพสต์ฉะชาวเน็ต ปมคลิปหลุด แห่แบนจนติดเทรนด์

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
Back to top button