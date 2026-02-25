Only Monday ตัดสินใจ ไม่ต่อสัญญากับค่ายดัง ขอเป็นศิลปินอิสระพิสูจน์ตัวเอง
Only Monday ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ GMM Music ขอรับงานอิสระ ด้านธีร์ ประกาศไม่รับรายได้สตรีมมิง จนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์
เมื่อคืนวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก Only Monday Band โพสต์อัปเดตความคืบหน้าของวงว่า “สวัสดีครับพวกเราวง Only Monday ขอแจ้งอัพเดทในส่วนของสถานการณ์ของวงตอนนี้ หลังจากที่ทางต้นสังกัดได้ออกมาตรการเบื้องต้น เพื่อให้เข้าสู่การพูดคุยชี้แจงและสืบหาข้อเท็จจริงรวมไปถึงขั้นตอนสอบสวนทางกฎหมาย ในกรณีที่มีคนนำคลิปส่วนตัวของธีร์ (นักร้องนำ) ไปลง social และทำให้เสื่อมเสีย
หลังจากได้พูดคุยกับค่าย GeneLab เพื่อหาข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมาแจ้งว่าสมาชิกวงคนอื่น ๆ และคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพลงไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องแต่อย่างใดในเรื่องที่เกิดขึ้น และได้แจ้งไปที่ส่วนกลางของ GMM Music ขอให้นำเพลงและ MV กลับมาขึ้นระบบอีกครั้ง แต่กำลังรอคำตอบอยู่ คิดว่าจะกลับมาได้ฟังกันเร็ว ๆ นี้ครับ โดยที่ธีร์ตัดสินใจว่าจะเอารายได้และค่าตอบแทนที่ได้จาก Streaming ให้กับเพื่อนในวงจัดสรรกันเอง โดยขอไม่รับรายได้ในส่วนนี้จนกว่าธีร์จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ครับ
ส่วนสัญญาของวง Only Monday กับ GMM Music ตอนนี้สัญญาได้หมดไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา พวกเราได้มีการคุยกับคุณฟ้าใหม่ ผู้บริหาร GMM Music เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และได้รับการยื่นข้อเสนอให้ต่อสัญญา ซึ่งวงได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญานะครับ เนื่องจากตัวธีร์ยังอยู่ในระหว่างการขั้นตอนการพิสูจน์ และไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นในระหว่างนี้ครับ
ตอนนี้พวกเราไม่ได้อยู่ค่ายไหน แต่ยังคงรักในดนตรี อยากเล่นดนตรี และขอโอกาสในการกลับมาทำงานรับงานจ้างเล่นดนตรีทั่วไปเพื่อหาเลี้ยงชีพและครอบครัว โดยธีร์ยินยอมและน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่าง และยังคงเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองต่อไป
ขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือจากทุกทางในช่วงเวลาที่ผ่านมา ขอบคุณแฟนวงทุกคนจากใจ สักวันนึงวงก็อยากกลับไปทำงานกับพี่ ๆ ค่าย กับทีมงาน GeneLab ที่ผมรักและร่วมเดินทางกันมาตลอดหลายปี ผมขอโอกาสจากทุกคนที่ผมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในระหว่างทางนี้ครับนั้นคนนี้ออกมาตั้งนู่นตั้งนี่จนมันมันลามไปแล้ว เดี๋ยวต่อไปก็จะลามไปหน่วยอื่น ๆ ด้วย”
