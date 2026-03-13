อ.ปวิน ชี้ กันจอมพลัง ไม่ได้โง่ ขี่เจ็ทสกี ช่องแคบฮอร์มุซ ช่วย 3 ลูกเรือไทย
จากกรณีที่ “กัน จอมพลัง” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เสนอตัวจะนำเจ็ตสกีไปช่วยลูกเรือไทยจากเหตุการณ์เรือ “มยุรี นารี” ถูกโจมตีที่ช่องแคบฮอร์มุซ มีลูกเรือไทย 3 รายสูญหาย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่รู้ประสีประสา
ล่าสุด อ.ปวิน ได้ออกมาวิเคราะห์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถอดรหัสพฤติกรรมไว้อย่างน่าสนใจ กันจอมพลังไม่ได้โง่อย่างที่คนปรามาส
1. ในเชิงยุทธศาสตร์ ใครๆ ก็รู้ว่าช่องแคบฮอร์มุซอยู่ห่างจากไทยเป็นหมื่นกิโลเมตร แถมยังเป็นพื้นที่เปราะบางระดับโลกที่เต็มไปด้วยกองเรือรบและขีปนาวุธ การขับเจ็ตสกีไปที่นั่นไม่ใช่การกู้ภัย แต่คือการเอาชีวิตไปทิ้ง ซึ่งในโลกความเป็นจริงไม่มีใครทำ ทว่าเป้าหมายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การลงพื้นที่จริงตั้งแต่แรก
2. ในเชิงธุรกิจการเมือง นี่คือความฉลาดที่เล่นกับอารมณ์คน การประกาศตัวเป็นฮีโร่ในจังหวะที่ประชาชนกำลังรู้สึกว่า “รัฐบาลไร้น้ำยา” หรือทำงานล่าช้า คือการสร้างคอนเทนต์ชั้นยอด เป็นการปั่นกระแสชาตินิยมและลดทอนความซับซ้อนของปัญหาความมั่นคงระดับโลก ให้กลายเป็นเพียงเรื่องความกล้าหาญของคนๆ เดียว ภาพลักษณ์คนไทยไม่ทิ้งกัน จะซื้อใจคนที่กำลังโกรธแค้นและต้องการเห็นแอ็กชันแบบทันใจได้ชะงัด
3. ปลายทางที่แท้จริง แสง เอนเกจเมนต์ เมื่ออารมณ์ร่วมของมวลชนพุ่งสูงสุด ความศรัทธาก็จะตามมา และท้ายที่สุดมันจะจบลงที่เงินบริจาคจำนวนมหาศาล อ.ปวิน ชี้ว่า นี่ไม่ใช่การกู้ภัยเพื่อมนุษยธรรม แต่คือการลงทุนทำคอนเทนต์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในยุคนี้ เพราะความสงสารและความรักชาติของคนไทย สามารถแปลงเป็นเม็ดเงินได้เสมอ
กัน จอมพลัง โต้คนด้อยค่า แผนเจ็ตสกีช่วยลูกเรือไทย ลั่น อย่าเพิ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้
กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ หลังจากที่มีกระแสไม่เห็นด้วยต่อแผนดังกล่าว โดยระบุว่า “ยังไม่ลงมือทำ บางคนก็ด้อยค่าวิธีคิดแปลกๆ เรื่องเจ็ตสกี เข้าไปช่วยคน ก็เหมือนการด้อยค่าสิ่งที่ผมเคยทำผ่านๆ มาทั้งเรื่องชุดเกราะ กล้องมองกลางคืน บังเกอร์ รั้วตู้คอนเทนเนอร์ โดรน แม้กระทั่งเอาเจ็ตสกีเข้าไปช่วยคน สุดท้ายทุกอย่างมันก็ใช้ได้จริง นี่แค่คิดเป็นแผนบางคนก็ตลก
ซึ่งผมมองในมุมผมว่าเจ็ตสกีระยะทางยังไปถึงเรือได้ 2 เป็นเป้าที่เล็กและทำงานได้เร็วและเราก็เคยเอาคนเจ็บคนเดินไม่ได้ออกจากพื้นที่เสี่ยงรุนแรงโดยใช้เจ็ตสกีมาแล้วหลายครั้ง ภัยพิบัติต่างๆ ที่ทีมผมมุดเข้าไปจุดยากๆ ทั้งแม่สายและหาดใหญ่ ที่เอาคนในจุดเสี่ยงๆ ได้เยอะแยะมากมาย
เพราะเราลองคิดหลายๆ อย่างและลองทำหลายๆ วิธีแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อเข้าจุดยากๆ แล้วสิ่งที่เราคิดมันจะมีวิธีนึงที่ทำได้ทุกครั้ง หน้างานตรงนั้นมันก็โหดไม่น้อยกว่าทะเล ต่างแค่ไม่มีลูกกระสุน
จากการประเมินเรือน่าจะห่างจากฝั่งประมาณ 30 กิโลไปกลับ 60 โล ซึ่งเจ็ตสกีมีน้ำมันวิ่งได้ประมาน 100 กิโล จากภาพที่ได้มาชุดแรกคลื่นไม่แรง ขาไปคาดใช้เวลาจากฝั่งโอมานประมาน 40 นาทีเผื่อๆ ไปถึงใช้หน่วยซีล หรือ กู้ภัย เข้าเรือพาคนออก แล้วเจ็ตมีขนาดเล็กมีโอกาสโดนโจมตีน้อยกว่าเรือใหญ่ ก่อนทำจริงก็ทดลองแผนดูที่ไทยดูก่อนซัก 1 วัน ส่วนเจ็ตสกีถ้าลำบากขนหาซื้อที่โอมาน
ส่วนทีมผมก็แข่งชิงถ้วยหรือขับข้ามเกาะขับทางไกลกันในทะเลอยู่แล้วและผ่านหน้างานจริงมาเยอะ มีหลายคนบอกเป็นไปไม่ได้แต่ผมกับทีมคิดว่าทำได้และปรึกษาหลายคนก็มองว่ามีโอกาส ผมยืนยันว่ามันเป็นแนวคิดและข้อเสนอที่คิดว่าทำได้ มันก็เป็นอีกทางเลือกจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ ก็ไม่ติดอะไรเป็นความคิดช่วยคนคงไม่เสียหายอะไร
ถ้าหน้างานมองว่ามีประโยชน์เรายินดีทำร่วมงานกับทุกคนโดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดแต่รบกวนแค่ช่วยประสานประเทศที่จะเอาลงเรือ กับคนพื้นที่ให้ข้อมูลครับ อย่าพึ่งพูดว่าเป็นไปไม่ได้ ถ้าเรายังไม่เคยลอง”
“นี่แค่แผนกับแนวคิดช่วยคนยังมีคนบอกว่าบ้า ก็อะไรบ้าๆ ที่มองว่าเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้ ก็เพราะอะไรบ้าๆ นี่ไงถึงช่วยคนในภัยพิบัติออกมาได้เป็น 1000”
