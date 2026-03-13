ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด
อัปเดตผลหวยลาวพัฒนางวดวันศุกร์ที่ 13 มี.ค. 69 เรียลไทม์ เช็กรางวัลเลข 6 ตัว และสลากพัฒนา 5/45 ครบทุกรางวัล ตั้งแต่เวลา 20.00 น.
วันศุกร์นี้ไม่ธรรมดา เพราะ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 13 มีนาคม 2569 (13 3 69) ออกรางวัลตรงกับ วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ หรือวันเปิดท้องพระคลัง ซึ่งถือเป็นฤกษ์มงคลด้านโชคลาภที่ปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว คอหวยหลายคนจึงให้ความสำคัญกับงวดนี้เป็นพิเศษ
การออกรางวัลถ่ายทอดสดจาก สปป.ลาว จะเริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. ทีมงาน Thaiger เตรียมอัปเดตผลรางวัลให้แบบเรียลไทม์ ครบทุกรางวัล เซฟหน้านี้ไว้รีเฟรชได้เลย
(ใครยังหาเลขอยู่ แวะดูได้ที่ สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ รับงวด 13 มี.ค. 69 ย้อนหลัง 4 ปี ชนเป๊ะ วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม)
ผลรางวัลหวยลาวพัฒนา งวด 13 มีนาคม 2569
(อัปเดตผลสดเวลา 20.00 น.)
- เลข 6 ตัว : รอผลออกรางวัล
- เลข 5 ตัว : รอผลออกรางวัล
- เลข 4 ตัว : รอผลออกรางวัล
- เลข 3 ตัว : รอผลออกรางวัล
- เลข 2 ตัว : รอผลออกรางวัล
ผลสลากพัฒนา 5/45 (หวยนามสัตว์)
- รอผลออกรางวัล
รับชมถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 คลิกชมการออกรางวัลสดๆ พร้อมกันเวลา 20.00 น. [คลิก]
งวดนี้พิเศษ ออกตรงวันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 13 มีนาคม 2569
วันที่ 13 มีนาคม 2569 ตรงกับ วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “วันเปิดท้องพระคลัง” ซึ่งเป็นพิธีกรรมความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดกันมาช้านาน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติจีน
ความเชื่อหลักคือวันนี้เป็นฤกษ์ดีสำหรับการ “ขอยืมโชค” และ “เปิดรับพลังงานโชคลาภ” โดยผู้ที่ศรัทธามักไปขอพรและบนบานที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมตั้งแต่เช้ามืด พิธีดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น
การที่ หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตรงกับวันสำคัญนี้พอดี คอหวยจำนวนมากจึงเชื่อว่าเป็นวันมงคลพิเศษสำหรับการลุ้นโชค และหลายคนนำตัวเลขจากการบนบานมาจับแนวทางประกอบกับสถิติหวยลาวออกวันศุกร์ย้อนหลังด้วย
หวยลาวพัฒนา คืออะไร ออกกี่วัน?
หวยลาวพัฒนา หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล สปป.ลาว อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ออกรางวัลสัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ทุกสัปดาห์ โดยถ่ายทอดสดทาง YouTube และออนไลน์ เวลา 20.00 น. ตามเวลาลาว (ตรงกับเวลาไทย)
รางวัลหลักที่คอหวยไทยนิยมติดตาม ได้แก่ เลข 6 ตัว, เลข 5 ตัว, เลข 4 ตัว, เลข 3 ตัว, เลข 2 ตัว และสลากพัฒนา 5/45 (หวยนามสัตว์)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผลหวยลาววันนี้ 11 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด
- สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ รับงวด 13 มี.ค. 69 ย้อนหลัง 4 ปี ชนเป๊ะ วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม
- หวยลาว 6 มีนาคม 2569 งวดวันศุกร์ เช็กรางวัล 6 ตัว สลากพัฒนา 5/45
ติดตาม The Thaiger บน Google News: