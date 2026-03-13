ทรัมป์ ปลุกใจลูกเรือขนน้ำมัน แสดงความกล้าหาญฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ ลั่นไม่มีอะไรต้องกลัว
“โดนัลด์ ทรัมป์” ปลุกใจลูกเรือบรรทุกน้ำมัน แสดงความกล้าหาญ ด้วยการฝ่าช่องแคบฮอร์มุซต่อไป ลั่นไม่มีอะไรต้องกลัวทั้งนั้น
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าให้ลูกเรือบรรทุกน้ำมันแสดงความกล้าหาญในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางทะเล หลังจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น
โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตอบคำถามของ ไบรอัน คิลมีด ผู้ประกาศข่าวจากฟ็อกซ์นิวส์ ต่อประเด็นถึงความอันตรายของลูกเรือบรรทุกน้ำมันที่ต้องกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ว่า ลูกเรือควรเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อไปและแสดงความกล้าหาญออกมาให้เห็น โดยกล่าวต่อว่า “ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องหวาดกลัว เนื่องจากอิหร่านไม่มีกองทัพเรืออีกต่อไปแล้ว และกองทัพสหรัฐอเมริกาได้จมเรือรบของฝั่งอิหร่านไปจนหมดสิ้นแล้ว”
ขณะที่กลุ่มผู้บริหารในอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ ได้ยื่นคำร้องไปยังกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร้องขอให้ทางการส่งกำลังทหารช่วยคุ้มกันด้านความปลอดภัย โดยทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ได้ปฏิเสธคำขอทั้งหมด พร้อมประเมินว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันมีความอันตรายเกินกว่าที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติภารกิจคุ้มกันเรือสินค้าได้
ด้านศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร เปิดเผยตัวเลขความสูญเสียทางทะเลนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ข้อมูลระบุว่า เกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน เรือสินค้า และเรือประเภทอื่น ๆ รวมแล้วอย่างน้อย 16 ลำ พื้นที่เกิดเหตุครอบคลุมทั้งในช่องแคบฮอร์มุซ อ่าวอาหรับ และอ่าวโอมาน เหตุการณ์โจมตีเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าช่วยเหลือผู้รอดชีวิตกลับมาได้จำนวน 38 ราย
ปัจจุบันทางการอิหร่านมีอำนาจควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ และได้ตัดสินใจทำการปิดเส้นทางเดินเรือแห่งนี้อย่างเป็นทางการ การสั่งปิดเส้นทางขนส่งทางทะเลที่สำคัญเกิดขึ้นหลังจากกองทัพสหรัฐอเมริการ่วมมือกับทางการอิสราเอล เปิดฉากโจมตีประเทศอิหร่านเมื่อเกือบสองสัปดาห์ก่อน
ที่มา: CNN
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทรัมป์ แนะอิหร่าน ไม่ควรแข่ง ฟุตบอลโลก 2026 บนแผ่นดินสหรัฐ หวั่นชีวิตไม่ปลอดภัย
- “ทรัมป์” ลั่นสงครามอิหร่านจบในเร็ววัน พร้อมยอมรับผลสอบยิงโรงเรียนหญิงล้วน
- โมจตาบา คาเมเนอี ประกาศเดินหน้าปิดกั้น ช่องแคบฮอร์มุซ ต่อไป แม้ยังไร้เงาผู้นำ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: