จ่าพิชิต เตือนแรง ขี่เจ็ตสกีลุยช่องแคบฮอร์มุซ ลั่น มีคนเคยถูกยิงดับ ใครไปขอให้โชคดี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 11:58 น.
59
จ่าพิชิต เผยแผนขี่เจ็ตสกีลุยช่องแคบฮอร์มุซ เสี่ยงถูกโจมตี

เพจ Drama-addict เบรกแรงแผนใช้เจ็ตสกีลุยช่องแคบฮอร์มุซ ชี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ตึงเครียด อาจถูกโจมตี สวนทาง ‘กัน จอมพลัง’ เสนอแผนบุกกู้ภัยลูกเรือไทย เผยมีโอกาสทำได้จริง

จากกรณี เรือมยุรี นารี แบงค็อก MAYUREE NAREE ชักธงไทย ถูกกลุ่ม IRGC หรือ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม โจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ขณะที่ลูกเรือ 23 ชีวิตต้องสละเรือเพื่อเอาชีวิตรอด และมีลูกเรืออีก 3 คนที่ยังสูญหาย ต่อมาอิหร่านออกเปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้องโจมตีเพราะเรือลำดังกล่าวเพิกเฉยสัญญาณเตือน

ล่าสุด เพจ Drama-addict ออกมาแชร์ข้อมูลสำคัญถึงคนที่คิดจะนำเจ็ตสกีเข้าไปในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซ เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ตึงเครียดที่สุดในโลก เพราะมีการลาดตระเวนจากกองทัพอิหร่าน พร้อมยกตัวอย่างเคสที่มีนักท่องเที่ยวลอยข้ามเขตแดนเข้าไปและถูกหน่วยยามยิงจนเสียชีวิต

“ช่องแคบฮอร์มุซเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่ตึงเครียดที่สุดในโลก มีการลาดตระเวนอย่างหนักหน่วงจากทั้งกองทัพเรืออิหร่าน (โดยเฉพาะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม หรือ IRGC) และกองกำลังผสมนานาชาติ (เช่น สหรัฐอเมริกา) พาหนะขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอย่างเจ็ตสกี จะถูกเพ่งเล็งและตีความว่าเป็น “ภัยคุกคาม” หรือ “เรือจู่โจมพลีชีพ” ทันที ซึ่งอาจถูกยิงสกัดโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า

เคยมีกรณีตัวอย่าง ปี 2023 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส-โมร็อกโก ขับเจ็ตสกีออกจากชายหาดรีสอร์ตในประเทศโมร็อกโก แต่เกิดหลงทางและน้ำมันหมด ทำให้ลอยข้ามเขตแดนทางทะเลเข้าไปในน่านน้ำของประเทศแอลจีเรีย

หน่วยยามฝั่งของแอลจีเรียได้ใช้ปืนยิงใส่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พกอาวุธ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตทันที 2 ราย และถูกจับกุม 1 ราย โดยทางการแอลจีเรียอ้างว่าได้ทำการยิงเตือนแล้วแต่เจ็ตสกีพยายามหลบหนีในพื้นที่ที่มีการลักลอบขนส่งยาเสพติด

นอกจากนั้นยังมีกรณีตัวอย่างที่มีการใช้เจ็ตสกีในการสู้รบในคาบสมุทรไครเมีย จากทั้งฝ่ายยูเครนและรัสเซีย จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าหากมีการเอาเจ็ตสกีเข้าไปแล่นในพื้นที่จะถูกทหารอิหร่านยิงทันที เพราะถูกตีความว่าเป็นภัยคุกคาม

เอาเป็นว่าหากใครที่จะไปใช้เจ็ตสกีในพื้นที่นั้นขอให้โชคดีนะครับ”

เพจดังพูดถึงกรณี กัน จอมพลัง ใช้เจ็ตสกีช่วยคนสูญหายในช่องแคบฮอร์มุซ
ภาพจาก Facebook : Drama-addict

ก่อนหน้านี้ กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ออกมาเคลื่อนไหว หลังเสนอแผนขี่เจ็ตสกีฝ่าช่องแคบฮอร์มุชช่วยลูกเรือไทยที่สูญหาย ระบุว่า “ยังไม่ลงมือทำ บางคนก็ด้อยค่าวิธีคิดแปลกๆเรื่องเจ็ทสกี เข้าไปช่วยคน ก็เหมือนการด้อยค่าสิ่งที่ผมเคยทำผ่านๆมาทั้งเรื่องชุดเกราะ กล้องมองกลางคืน บังเกอร์ รั้วตู้คอนเทนเนอร์ โดรน แม้กระทั่งเอาเจ็ทสกีเข้าไปช่วยคน สุดท้ายทุกอย่างมันก็ใช้ได้จริง นี่แค่คิดเป็นแผนบางคนก็ตลก

ซึ่งผมมองในมุมผมว่าเจ็ทสกีระยะทางยังไปถึงเรือได้ 2 เป็นเป้าที่เล็กและทำงานได้เร็วและเราก็เคยเอาคนเจ็บคนเดินไม่ได้ออกจากพื้นที่เสี่ยงรุนแรงโดยใช้เจ็ทสกีมาแล้วหลายครั้ง ภัยพิบัติต่างๆที่ทีมผมมุดเข้าไปจุดยากๆทั้งแม่สายและหาดใหญ่ ที่เอาคนในจุดเสี่ยงๆได้เยอะแยะมากมาย เพราะเราลองคิดหลายๆอย่างและลองทำหลายๆวิธีแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อเข้าจุดยากๆ แล้วสิ่งที่เราคิดมันจะมีวิธีนึงที่ทำได้ทุกครั้ง หน้างานตรงนั้นมันก็โหดไม่น้อยกว่าทะเล ต่างแค่ไม่มีลูกกระสุน

จากการประเมินเรือน่าจะห่างจากฝั่งประมาณ 30 กิโลไปกลับ 60 โล ซึ่งเจ็ทสกีมีน้ำมันวิ่งได้ประมาณ 100 กิโล จากภาพที่ได้มาชุดแรกคลื่นไม่แรง ขาไปคาดใช้เวลาจากฝั่งโอมานประมาน 40 นาทีเผื่อๆ ไปถึงใช้หน่วยซีล หรือ กู้ภัย เข้าเรือพาคนออก แล้วเจ็ทมีขนาดเล็กมีโอกาสโดนโจมตีน้อย กว่าเรือใหญ่ ก่อนทำจริงก็ทดลองแผนดูที่ไทยดูก่อนซัก 1 วันส่วนเจ็ทสกีถ้าลำบากขนหาซื้อที่โอมาน

ส่วนทีมผมก็แข่งชิงถ้วยหรือขับข้ามเกาะขับทางไกลกันในทะเลอยู่แล้วและผ่านหน้างานจริงมาเยอะ มีหลายคนบอกเป็นไปไม่ได้แต่ผมกับทีมคิดว่าทำได้และปรึกษาหลายคนก็มองว่ามีโอกาส ผมยืนยันว่ามันเป็นแนวคิดและข้อเสนอที่คิดว่าทำได้ มันก็เป็นอีกทางเลือกจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ ก็ไม่ติดอะไรเป็นความคิดช่วยคนคงไม่เสียหายอะไร ถ้าหน้างานมองว่ามีประโยชน์เรายินดีทำร่วมงานกับทุกคนโดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดแต่รบกวนแค่ช่วยประสานประเทศที่จะเอาลงเรือ กับคนพื้นที่ให้ข้อมูลครับ อย่าพึ่งพูดว่าเป็นไปไม่ได้ ถ้าเรายังไม่เคยลอง”

กัน จอมพลัง เสนอใช้เจ็ตสกีช่วยลูกเรือไทยสูญหายที่ช่องแคบฮอร์มุซ
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

จากนั้น กัน จอมพลัง อธิบายเพิ่มเติมว่า “นี่แค่แผนกับแนวคิดช่วยคนยังมีคนบอกว่าบ้า ก็อะไรบ้าๆที่มองว่าเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้ ก็เพราะอะไรบ้าๆนี่ไงถึงช่วยคนในภัยพิบัติออกมาได้เป็น 1000” และ “สังคมประชาธิปไตย คิดนอกกรอบนอกกรอบโดนด่าแต่ร้องหาประชาธิปไตย ก็ดีเผยตัวมาเยอะจะได้เขี่ยทิ้งออกจากเพจ”

กัน จอมพลัง เสนอใช้เจ็ตสกีช่วยลูกเรือไทยสูญหายที่ช่องแคบฮอร์มุซ-2
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

